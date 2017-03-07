Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні ще маю на продаж монети зі срібла:
Новинка! Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1419 грн.
Памятна монета з нейзильберу "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 74 грн. (в наявності 3 шт.)
Новинка! Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 649 грн. (в наявності декілька штук)
Можлива комплектація футляром від НБУ за + 75 грн. (ціна НБУ)
Срібна пам'ятна монета " Рік Кози / Год Козы " 2014 рік / 2015 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof коза
Серія: Східний календар
Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943 , 1955 , 1967 , 1979 , 1991 , 2003 , 2015
Монета у футлярі та капсулі з сертифікатом, з банку. Можу вислати додаткові фото.
Ціна монети з футляром від НБУ - 609 грн.
Срібна пам'ятна монета " Левенятко / Лев / Львенок " 2014 рік Монета у сувенірній упаковці від НБУ Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Leo
Серія: Дитячий Зодіак Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Лева. Монета має форму дев'ятикутника.
Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня по 23 серпня (23 июля - 23 августа)
Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 359 грн.
Срібна пам'ятна монета " Козоріжок / Козоріг / Козеріг / Козорожек / Козерог " 2015 рік Монета у сувенірній упаковці від НБУ Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Goat
Серія: Дитячий Зодіак Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Козерога. Монета має форму дев'ятикутника.
Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 22 грудня по 20 січня (22 декабря - 20 января)
Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 349 грн.
Новинка! Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1309 грн.
Срібна монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Присвячена легендарній Кам`янець-Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших пам`яток архітектури України. Замок був головною оборонною спорудою в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав змін та перебудовувався. Нині замок є складовою частиною Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1309 грн.
Новинка! Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 62.2 г ; пруф Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2849 грн.
Всі монети в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото. Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
:!: * деякі додані недавно фото чомусь не відображаються на форумі. Лише старіші. Можу надіслати за потребою у ПП або на е-пошту.
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
Новинка!
1) "Олексій Коломійченко / Алексей Коломийченко" 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 3 шт.) Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук
2) "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 70 грн. (в наявності 2 шт.)
3) Пам`ятна медаль "100 років Національній академії аграрних наук України / 100 лет Национальной академии аграрных наук Украины" 2018 рік Україна НБУ - 60 грн. (в наявності 3 шт.) тамподрук
4) "`Іван Нечуй-Левицький / Иван Нечуй-Левицкий" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.) Серія: Видатні особистості України
5) "100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика / 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.) Серія: Вищі навчальні заклади України / використано тамподрук
6) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.) Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук
7) "ХІІ зимові Паралімпійські ігри / XII зимние Паралимпийские игры" 2018 р. 2 грн. - 97 грн. (в наявності 2 шт.) Серія: Спорт / використано тамподрук
8 ) "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)
9) "100 років з часу створення Кобзарського хору / 100 лет со времени создания Кобзарского хора" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)
10) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.) Серія: Видатні особистості України
11) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. Серія: Вищі навчальні заклади України
12) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.) Серія: Видатні особистості України
13) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.) Серія: Вищі навчальні заклади України
15) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 90 грн. (в наявності 3 шт.)
16) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
17) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)
18) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 109 грн.
19) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 63 грн.
20) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 90 грн. - без упаковки.
21) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 3 шт.)
22) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
23) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.
24) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.
25) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)
26) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)
27) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.
28) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн.
29) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)
30) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)
31) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)
32) "Катерининська церква в м. Чернігові / Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 70 грн. (в наявності 3 шт.) Серія: Пам'ятки архітектури України
"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.) Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.) Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.) Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.
Набір з трьох монет НБУ:
1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік 2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік 3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку Серія: Збройні Сили України
Ціна за набір з трьох монет: 47 грн.
Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.
Монета зі срібла:
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 639 грн. (в наявності декілька штук)
Всі монети в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Новинка Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
Дата введення в обіг: 29 грудня 2017 Тираж: 80000 штук Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).
В наявності декілька штук. Ціна: 99 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.
Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року. Для нумерування банкнот використано серію ЦБ. Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений. Підпис: В. Гонтарева.
Ціна: 45 грн. / шт.
Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ
Уведення в обіг 25 вересня 2018 року Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений.
На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).
Ціна: 26 грн. / шт. (в наявності 10 шт.)
Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ
Дата введення в обіг: 29 грудня 2017 Тираж: 20000 штук Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.
Ціна: 245 грн. (в наявності 2 набори)
Новинка! Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн. Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле. Загальний номіналом 50 грн. Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама
Ціна: 79 грн. / рол
Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн. Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна Загальний номіналом 100 грн. Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.
Ціна: 129 грн. / рол
Набір з 2-х монет:
1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн. "1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий та 2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн. "2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый Загальний номінал: 3 грн. (1+2)
Ціна набору: 5 грн. В наявності 15-ть наборів При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами. Монети з рола.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон сріблястий ; " Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил " ( Михайло / Михаил )
Діаметр біля 40 мм; вага до 30 г ; гурт гладкий. Монета (жетон / медаль) у капсулі, нова.
На монеті (жетоні) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").
На іншій стороні монети (жетону) зображено проект Великого гербу України (Державний Герб України). На щиті Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України), над щитом — відтворення великокняжого вінця і шатра. По обидва боки від щита зображені щитотримачі: справа — лев, зліва — козак у мундирі та шароварах, озброєний мушкетом і шаблею. Під щитом — стрічка, під стрічкою — колоски пшениці, скріплені гроном калини.
Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.
Ціна: 99 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Свині (кабана) / Год Свиньи " ( кабан / свиня / свинья ) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2019 / Желтая Свинья / Жовта свиня
Діаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою. Монета (жетон / медаль) у капсулі.
На монеті (жетоні) зображено свиню - символ 2019 року (східний календар). На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
На монете (жетоне) изображена свинья - символ 2019 года (восточный календарь). На другой стороне монеты (жетона) изображено все 12 знаков (символов) восточного календаря.
Ціна: 125 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)
Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 22 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України). Також можливе відправлення "Новою Поштою" (+-45 грн.) або зустріч наживо у м. Львів.