Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Новинка!
1) "До новорічних свят / К новогодним праздникам" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.) ; використано тамподрук
2) "Місто Київ / Город Киев" 2018 р. біметал 5 грн. - 149 грн. (в наявності 2 шт.)
3) "Олексій Коломійченко / Алексей Коломийченко" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)
Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук
4) "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)
5) Пам`ятна медаль "100 років Національній академії аграрних наук України / 100 лет Национальной академии аграрных наук Украины" 2018 рік Україна НБУ - 58 грн.
(в наявності 3 шт.) тамподрук
6) "`Іван Нечуй-Левицький / Иван Нечуй-Левицкий" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
Серія: Видатні особистості України
7) "100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика / 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)
Серія: Вищі навчальні заклади України / використано тамподрук
8 ) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)
Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук
9) "ХІІ зимові Паралімпійські ігри / XII зимние Паралимпийские игры" 2018 р. 2 грн. - 87 грн. (в наявності 3 шт.)
Серія: Спорт / використано тамподрук
10) "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)
11) "100 років з часу створення Кобзарського хору / 100 лет со времени создания Кобзарского хора" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)
12) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.
Серія: Видатні особистості України
13) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.
Серія: Вищі навчальні заклади України
14) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.
Серія: Видатні особистості України
15) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
Серія: Вищі навчальні заклади України
16) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 99 грн.
17) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 89 грн. (в наявності 3 шт.)
18) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
19) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
20) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 105 грн.
21) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 59 грн.
(незначна малопомітна тріщина на капсулі)
22) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 89 грн. - без упаковки.
23) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 2 шт.)
24) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.
25) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.
26) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 2 шт.)
27) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)
28) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.
29) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн.
30) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
31) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
32) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
33) "Катерининська церква в м. Чернігові / Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)
Серія: Пам'ятки архітектури України
"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 325 грн.
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 325 грн.
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 325 грн.
Набір з трьох монет НБУ:
1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України
Ціна за набір з трьох монет: 47 грн.
Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.
Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).
В наявності декілька штук.
Ціна: 99 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.
Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
Ціна: 45 грн. / шт.
Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ
Уведення в обіг 25 вересня 2018 року
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).
Ціна: 26 грн. / шт. (в наявності 5 шт.)
Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ
Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.
Ціна: 245 грн.
Новинка!
Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама
Ціна: 79 грн. / рол
Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.
Ціна: 129 грн. / рол
Набір з 2-х монет:
1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий
та
2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый
Загальний номінал: 3 грн. (1+2)
Ціна набору: 5 грн.
В наявності 15-ть наборів
При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.
Монети з рола.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.