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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 26272829 Додано: Суб 29 гру, 2018 16:36



Новинка!



1) "До новорічних свят / К новогодним праздникам" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.) ; використано тамподрук











2) "Місто Київ / Город Киев" 2018 р. біметал 5 грн. - 149 грн. (в наявності 2 шт.)











3) "Олексій Коломійченко / Алексей Коломийченко" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук







4) "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)







5) Пам`ятна медаль "100 років Національній академії аграрних наук України / 100 лет Национальной академии аграрных наук Украины" 2018 рік Україна НБУ - 58 грн.

(в наявності 3 шт.) тамподрук







6) "`Іван Нечуй-Левицький / Иван Нечуй-Левицкий" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Видатні особистості України







7) "100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика / 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України / використано тамподрук







8 ) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук







9) "ХІІ зимові Паралімпійські ігри / XII зимние Паралимпийские игры" 2018 р. 2 грн. - 87 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Спорт / використано тамподрук







10) "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)







11) "100 років з часу створення Кобзарського хору / 100 лет со времени создания Кобзарского хора" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)







12) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.

Серія: Видатні особистості України











13) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.

Серія: Вищі навчальні заклади України







14) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.

Серія: Видатні особистості України







15) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







16) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 99 грн.







17) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 89 грн. (в наявності 3 шт.)







18) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)







19) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)







20) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 105 грн.















21) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 59 грн.

(незначна малопомітна тріщина на капсулі)











22) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 89 грн. - без упаковки.











23) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 2 шт.)







24) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.







25) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.







26) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 2 шт.)







27) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)







28) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.







29) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн.







30) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 2 шт.)











31) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 2 шт.)







32) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 2 шт.)







33) "Катерининська церква в м. Чернігові / Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Пам'ятки архітектури України









"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 325 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 325 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 325 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 47 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.



Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 99 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.

















Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 45 грн. / шт.





Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ



Уведення в обіг 25 вересня 2018 року

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.



На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).











Ціна: 26 грн. / шт. (в наявності 5 шт.)





Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 245 грн.



Новинка!

Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.

Загальний номіналом 50 грн.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама











Ціна: 79 грн. / рол



Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна

Загальний номіналом 100 грн.

Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.











Ціна: 129 грн. / рол





Набір з 2-х монет:







1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий

та

2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый

Загальний номінал: 3 грн. (1+2)



Ціна набору: 5 грн.

В наявності 15-ть наборів

При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.



Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.

Монети з рола.





При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ К новогодним праздникам" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.) ; використано тамподрук2) "/ Город Киев" 2018 р. біметал 5 грн. - 149 грн. (в наявності 2 шт.)3) "/ Алексей Коломийченко" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук4) "" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)5) Пам`ятна медаль "/ 100 лет Национальной академии аграрных наук Украины" 2018 рік Україна НБУ - 58 грн.(в наявності 3 шт.) тамподрук6) "/ Иван Нечуй-Левицкий" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Видатні особистості України7) "/ 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України / використано тамподрук8 ) "/ Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук9) "/ XII зимние Паралимпийские игры" 2018 р. 2 грн. - 87 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Спорт / використано тамподрук10) "/ 100 лет Национальной академии наук Украины" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)11) "/ 100 лет со времени создания Кобзарского хора" 2018 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)12) "/ `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.Серія: Видатні особистості України13) "/ 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.Серія: Вищі навчальні заклади України14) "/ Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн.Серія: Видатні особистості України15) "/ 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України16) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 99 грн.17) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 89 грн. (в наявності 3 шт.)18) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)19) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)20) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 105 грн.21) "/ 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 59 грн.(незначна малопомітна тріщина на капсулі)22) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 89 грн. - без упаковки.23) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 2 шт.)24) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.25) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.26) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 2 шт.)27) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)28) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.29) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн.30) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 2 шт.)31) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 2 шт.)32) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 2 шт.)33) "/ Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Пам'ятки архітектури України/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниВсі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 99 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт.Нова банкнота "" 2018 рік Україна НБУУведення в обіг 25 вересня 2018 рокуРозмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).Ціна: 26 грн. / шт. (в наявності 5 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців./ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 396 З нами з: 28.04.11 Подякував: 39 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 гру, 2018 16:43 Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил " ( Михайло / Михаил )



Діаметр біля 40 мм; вага до 30 г ; гурт гладкий.

Монета (жетон / медаль) у капсулі, нова.



На монеті (жетоні) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").



На іншій стороні монети (жетону) зображено проект Великого гербу України (Державний Герб України). На щиті Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України), над щитом — відтворення великокняжого вінця і шатра. По обидва боки від щита зображені щитотримачі: справа — лев, зліва — козак у мундирі та шароварах, озброєний мушкетом і шаблею. Під щитом — стрічка, під стрічкою — колоски пшениці, скріплені гроном калини.



Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.



















Ціна: 95 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)





Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Свині (кабана) / Год Свиньи " ( кабан / свиня / свинья ) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2019 / Желтая Свинья / Жовта свиня



Діаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою.

Монета (жетон / медаль) у капсулі. Капсула має незначні потертості.



На монеті (жетоні) зображено свиню - символ 2019 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.



На монете (жетоне) изображена свинья - символ 2019 года (восточный календарь).

На другой стороне монеты (жетона) изображено все 12 знаков (символов) восточного календаря.























Ціна: 109 грн.



Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 22 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).

Також можливе відправлення "Новою Поштою" (+-40 грн.) або зустріч наживо у м. Львів.



Виникають запитання - звертайтесь.



Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок! Монета ; сувенір / сувенир ; жетон сріблястий ; "" ( Михайло / Михаил )Діаметр біля 40 мм; вага до 30 г ; гурт гладкий.Монета (жетон / медаль) у капсулі, нова.Ціна:/ шт. (в наявності 2 шт.)Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" ( кабан / свиня / свинья ) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2019 / Желтая Свинья / Жовта свиняДіаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою.Монета (жетон / медаль) у капсулі. Капсула має незначні потертості.Ціна:Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 22 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).Також можливе відправлення "Новою Поштою" (+-40 грн.) або зустріч наживо у м. Львів.Виникають запитання - звертайтесь.Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок! ST_11

Повідомлень: 396 З нами з: 28.04.11 Подякував: 39 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 гру, 2018 16:46



Новинка!

Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



Серія: Пам'ятки архітектури України



Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1249 грн.





Новинка!

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 639 грн. (в наявності декілька штук)













Срібна пам'ятна монета " Рік Кози / Год Козы " 2014 рік / 2015 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof коза



Серія: Східний календар



Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.











Ціна монети з футляром від НБУ - 649 грн.





Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof півень



Серія: Східний календар



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.















Ціна монети з футляром від НБУ - 719 грн.





Срібна пам'ятна монета " Левенятко / Лев / Львенок " 2014 рік

Монета у сувенірній упаковці від НБУ

Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Leo



Серія: Дитячий Зодіак

Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Лева. Монета має форму дев'ятикутника.



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня по 23 серпня (23 июля - 23 августа)











Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 359 грн.





Пам'ятна монета "Лев" 2017 рік Україна НБУ Lion

Номінал 5 грн. Срібло. 1/2 унції 15.55 г з позолотою



Тираж лише 4000 шт.



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



Дуже гарний подарунок для усіх людей, що народився під знаком зодіаку Лев або мають ім'я Лев!



Серія: Фауна в пам`ятках культури України



Присвячена леву та його втіленню на пам`ятках культури Київської Русі. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали численні племена і народи, які залишили після себе унікальні витвори мистецтва. Безцінні пам`ятки культури давніх епох розповідають, як люди вчилися працювати з природними матеріалами, надавали їм силу за допомогою символів - зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1079 грн.





Новинка!

Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ

Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 62.2 г ; пруф

Елемент оздоблення - локальна позолота.



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.















Ціна монети з футляром від НБУ - 2689 грн.





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1159 грн.



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні ще маю на продаж монети зі срібла:Срібна монета "" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниПам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 639 грн. (в наявності декілька штук)Срібна пам'ятна монета "" 2014 рік / 2015 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof козаСерія: Східний календарПрисвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof півеньСерія: Східний календарПрисвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна пам'ятна монета "" 2014 рікМонета у сувенірній упаковці від НБУУкраїна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver LeoСерія: Дитячий ЗодіакПрисвячена дітям, які народилися під сузір'ям Лева. Монета має форму дев'ятикутника.Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня по 23 серпня (23 июля - 23 августа)Пам'ятна монета "" 2017 рік Україна НБУ LionНомінал 5 грн. Срібло. 1/2 унції 15.55 гТираж лише 4000 шт.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Дуже гарний подарунок для усіх людей, що народився під знаком зодіаку Лев або мають ім'я Лев!Серія: Фауна в пам`ятках культури УкраїниПрисвячена леву та його втіленню на пам`ятках культури Київської Русі. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали численні племена і народи, які залишили після себе унікальні витвори мистецтва. Безцінні пам`ятки культури давніх епох розповідають, як люди вчилися працювати з природними матеріалами, надавали їм силу за допомогою символів - зображень птахів, звірів, людей, орнаментів тощо.Срібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 62.2 г ; пруфЕлемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 396 З нами з: 28.04.11 Подякував: 39 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 гру, 2018 16:56 Новинка!



Тираж лише 10 000 шт.!



Колекційний набір обігові "Монети України 2018 року", створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. НБУ



До набору "Монети України 2018 року" входять:



- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок 2018 року;

- дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна 2018 року;

- пам’ятна монета номіналом 5 гривень "100-річчя випуску перших поштових марок України" 2018 року, присвячена шагам – розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.



Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок – із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня – з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення – тамподрук).



Дата введення в обіг: 18 грудня 2018 року





Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. НБУ



В набор "Монеты Украины 2018" входят:



-разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек 2018 года;

- две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая 2018 года;

- памятная монета номиналом 5 гривен "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" 2018 года, посвящена шагам - разменная денежном знаке Украинской Народной Республики.



Дата введения в оборот: 18 декабря 2018



Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 25 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).



Також можливе відправлення "Новою Поштою" чи зустріч наживо у м. Львів.



Оплата попередня готівкою або на мою карту "Приватбанку".



Виникають запитання - звертайтесь.



Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок!



















Ціна: 2249 грн. Колекційний набір обігові "", створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. НБУДо набору "Монети України 2018 року" входять:- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок 2018 року;- дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна 2018 року;- пам’ятна монета номіналом 5 гривень "100-річчя випуску перших поштових марок України" 2018 року, присвячена шагам – розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок – із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня – з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення – тамподрук).Дата введення в обіг: 18 грудня 2018 рокуКоллекционный набор оборотные "", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. НБУВ набор "Монеты Украины 2018" входят:-разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек 2018 года;- две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая 2018 года;- памятная монета номиналом 5 гривен "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" 2018 года, посвящена шагам - разменная денежном знаке Украинской Народной Республики.Дата введения в оборот: 18 декабря 2018Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 25 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).Також можливе відправлення "Новою Поштою" чи зустріч наживо у м. Львів.Оплата попередня готівкою або на мою карту "Приватбанку".Виникають запитання - звертайтесь.Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок! ST_11

Повідомлень: 396 З нами з: 28.04.11 Подякував: 39 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 26272829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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