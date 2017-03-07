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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:44

Хоч й не "срібло" але цінна, перспективна, інвестиційно приваблива й просто класна річ:

Новинка!

Тираж лише 10 000 шт.!

Колекційний набір обігові "Монети України 2018 року", створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. НБУ

До набору "Монети України 2018 року" входять:

- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок 2018 року;
- дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна 2018 року;
- пам’ятна монета номіналом 5 гривень "100-річчя випуску перших поштових марок України" 2018 року, присвячена шагам – розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.

Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок – із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня – з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення – тамподрук).

Дата введення в обіг: 18 грудня 2018 року


Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. НБУ

В набор "Монеты Украины 2018" входят:

-разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек 2018 года;
- две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая 2018 года;
- памятная монета номиналом 5 гривен "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" 2018 года, посвящена шагам - разменная денежном знаке Украинской Народной Республики.

Дата введения в оборот: 18 декабря 2018

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 30 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).

Також можливе відправлення "Новою Поштою" чи зустріч наживо у м. Львів.

Оплата попередня готівкою або на мою карту "Приватбанку".

Виникають запитання - звертайтесь.

Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок!

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Ціна: 2599 грн.

:wink:


:arrow: P.S.: актуальний перелік з цінами на срібні монети в попередньому пості.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
ST_11
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