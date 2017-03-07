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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:44

Хоч й не "срібло" але цінна, перспективна, інвестиційно приваблива й просто класна річ:

Новинка!

Тираж лише 10 000 шт.!

Колекційний набір обігові "Монети України 2018 року", створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. НБУ

До набору "Монети України 2018 року" входять:

- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок 2018 року;
- дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна 2018 року;
- пам’ятна монета номіналом 5 гривень "100-річчя випуску перших поштових марок України" 2018 року, присвячена шагам – розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.

Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок – із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня – з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення – тамподрук).

Дата введення в обіг: 18 грудня 2018 року


Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. НБУ

В набор "Монеты Украины 2018" входят:

-разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек 2018 года;
- две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая 2018 года;
- памятная монета номиналом 5 гривен "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" 2018 года, посвящена шагам - разменная денежном знаке Украинской Народной Республики.

Дата введения в оборот: 18 декабря 2018

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 30 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).

Також можливе відправлення "Новою Поштою" чи зустріч наживо у м. Львів.

Оплата попередня готівкою або на мою карту "Приватбанку".

Виникають запитання - звертайтесь.

Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок!

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Ціна: 2599 грн.

:wink:


:arrow: P.S.: актуальний перелік з цінами на срібні монети в попередньому пості.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:58

  Surferlox написав:Тираж лише 2500 штук, тираж лише 3000 штук, тираж лише 4000 штук, тираж лише 5000 штук, тираж лише 10000 штук. Люди если кто то реально желает приобрести монеты по адекватным ценам а не спекулятивным - погуглите и будете удивлены количеству предложений с нормальной ценой и возможно даже в Вашем городе. На крайняк напишите мне - подскажу где приобрести продукцию. Не кормите спекулей и барыг!


А не забагато ти собі хамло дозволяєш? (риторично)

Це моя особиста справа яку ціну озвучувати й відповідно я не заставляю нікого купляти саме у мене.
Мої монети якнайкращої якості і я роками завойовував ім'я надійного та хорошого продавця.
Багато людей купили у мене товар і були за це вдячні.

Щось забагато випадкових людей розвелось в цій галузі.

Не факт, що дешевше купите в нормальній якості й швидко без зайвих проблем.

За сервіс та якість треба платити 8)
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлень: 411
З нами з: 28.04.11
Подякував: 41 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:18

Увага! Ймовірно шахрай!

  Surferlox написав:Распродажа монет из серебра по лучшим ценам на рынке:

Международный год лесов.
Год 2011. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 710 гривен.
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XXIII зимние Олимпийские игры.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1165 гривен.
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Феодосий Печерский.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1095 гривен.
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1800 лет г.Судаку.
Год 2012. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1100 гривен.
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150 лет Одесскому национальному университету имени. И. Мечникова.
Год 2015. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт..
Цена 785 гривен.
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70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт.
Цена 895 гривен.
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Косовская роспись.
Год 2017. Металл серебро (Ag 999). Тираж 3 500 шт.
Цена 1200 гривен.
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Дельфин.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 700 гривен.


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Вепрь.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 710 гривен.
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Петриковская роспись.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1100 гривен.

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Предложение актуально 24 часа! Лучшие цены на рынке. Доставка "Новая почта" или "Укрпочта". При покупке нескольких монет - экономия на доставке. Оплата на карту Приватбанка.


Вирішив проаналізувати продажний пост "розумника" й дізнався, що усі фото монет які ніби він продає не є його авторства а просто викрадені в людей (продавців) з усіх куточків України.
Будьте пильними. :!: :arrow: Чоловік може продавати повітря! Тому й ціни пробує запропонувати умовно кращі.
Я б ніколи не наважився мати справу з продавцем в якого викрадені фото. Та ще в різних людей... 8)

Докази:

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:arrow: В людини явні проблеми. Створив собі клона й ним плюсує свої пости :lol:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=120222

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Прошу публічно адміністрацію допомогти цій людині покинути цей ресурс.
Дякую.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлень: 411
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