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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:44

Хоч й не "срібло" але цінна, перспективна, інвестиційно приваблива й просто класна річ:

Новинка!

Тираж лише 10 000 шт.!

Колекційний набір обігові "Монети України 2018 року", створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. НБУ

До набору "Монети України 2018 року" входять:

- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок 2018 року;
- дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна 2018 року;
- пам’ятна монета номіналом 5 гривень "100-річчя випуску перших поштових марок України" 2018 року, присвячена шагам – розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.

Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок – із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня – з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення – тамподрук).

Дата введення в обіг: 18 грудня 2018 року


Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. НБУ

В набор "Монеты Украины 2018" входят:

-разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек 2018 года;
- две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая 2018 года;
- памятная монета номиналом 5 гривен "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" 2018 года, посвящена шагам - разменная денежном знаке Украинской Народной Республики.

Дата введения в оборот: 18 декабря 2018

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 30 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах області чи в межах України).

Також можливе відправлення "Новою Поштою" чи зустріч наживо у м. Львів.

Оплата попередня готівкою або на мою карту "Приватбанку".

Виникають запитання - звертайтесь.

Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок!

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Ціна: 2599 грн.

:wink:


:arrow: P.S.: актуальний перелік з цінами на срібні монети в попередньому пості.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:18

Увага! Ймовірно шахрай!

  Surferlox написав:Распродажа монет из серебра по лучшим ценам на рынке:

Международный год лесов.
Год 2011. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 710 гривен.
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XXIII зимние Олимпийские игры.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1165 гривен.
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Феодосий Печерский.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1095 гривен.
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1800 лет г.Судаку.
Год 2012. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1100 гривен.
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150 лет Одесскому национальному университету имени. И. Мечникова.
Год 2015. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт..
Цена 785 гривен.
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70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт.
Цена 895 гривен.
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Косовская роспись.
Год 2017. Металл серебро (Ag 999). Тираж 3 500 шт.
Цена 1200 гривен.
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Дельфин.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 700 гривен.


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Вепрь.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 710 гривен.
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Петриковская роспись.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1100 гривен.

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Предложение актуально 24 часа! Лучшие цены на рынке. Доставка "Новая почта" или "Укрпочта". При покупке нескольких монет - экономия на доставке. Оплата на карту Приватбанка.


Вирішив проаналізувати продажний пост "розумника" й дізнався, що усі фото монет які ніби він продає не є його авторства а просто викрадені в людей (продавців) з усіх куточків України.
Будьте пильними. :!: :arrow: Чоловік може продавати повітря! Тому й ціни пробує запропонувати умовно кращі.
Я б ніколи не наважився мати справу з продавцем в якого викрадені фото. Та ще в різних людей... 8)

Докази:

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Прошу публічно адміністрацію допомогти цій людині покинути цей ресурс.
Дякую.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:26

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 70₴

5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴

5 грн. (біметал) 80 років Хмельницькій області 115₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

5 грн. (біметал) 85 років Чернігівській області 120₴

5 грн. (біметал) 85 років Одеській області 135₴

2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 50₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴

5 грн. (біметал) 85 років Дніпропетровській області 135₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті) 95₴


2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

2 грн. Любомир Гузар 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 135₴

2 грн. Валентин Глушко 55₴

2 грн. 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 50₴

2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 55₴

2 грн. Ольга Авілова 65₴

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 60₴

5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 135₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 75₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

2 грн. Іван Нечуй-Левицький 50₴

5 грн. Меджибізька фортеця 70₴

2 грн. Олексій Коломійченко 50₴

5 грн. До новорічних свят 135₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 130₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 140₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 75₴

2 грн. Богдан Ханенко 75₴

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 110 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `Національний технічний університет України `Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 55 грн.

Сувенірна банкнота `Сто карбованців` в сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 110 грн. / шт.

Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 250 грн.

Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.


"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

Зображення


Набір з трьох монет НБУ:

Зображення

1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 55 грн.

:!: Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.

Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Зображення

Ціна: 45 грн. / шт.


Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ

Уведення в обіг 25 вересня 2018 року
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.

На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).

Зображення

Зображення

Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)


Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама

Зображення

Зображення

Ціна: 77 грн. / рол


Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.

Зображення

Зображення

Ціна: 129 грн. / рол


Набір з 2-х монет:

Зображення

1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий
та
2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый
Загальний номінал: 3 грн. (1+2)

Ціна набору: 5 грн.
В наявності 15-ть наборів
При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.
Монети з рола.


При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:39

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон сріблястий ; " Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил " ( Михайло / Михаил )

Діаметр біля 40 мм; вага до 30 г ; гурт гладкий.
Монета (жетон / медаль) у капсулі, нова.

На монеті (жетоні) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").

На іншій стороні монети (жетону) зображено проект Великого гербу України (Державний Герб України). На щиті Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України), над щитом — відтворення великокняжого вінця і шатра. По обидва боки від щита зображені щитотримачі: справа — лев, зліва — козак у мундирі та шароварах, озброєний мушкетом і шаблею. Під щитом — стрічка, під стрічкою — колоски пшениці, скріплені гроном калини.

Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.

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Ціна: 90 грн.


Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Свині (кабана) / Год Свиньи " ( кабан / свиня / свинья ) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2019 / Желтая Свинья / Жовта свиня

Діаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою.
Монета (жетон / медаль) у капсулі. Капсула має незначні потертості.

На монеті (жетоні) зображено свиню - символ 2019 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.

На монете (жетоне) изображена свинья - символ 2019 года (восточный календарь).
На другой стороне монеты (жетона) изображено все 12 знаков (символов) восточного календаря.

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Ціна: 95 грн. / шт.
(в наявності декілька штук)

:!: Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 20 грн. в залежності від відстані відправлення (в межах Львівської області чи в межах України).
Також можливе відправлення "Новою Поштою" (від 40 грн.) або зустріч наживо у м. Львів.

Виникають запитання - звертайтесь. :wink:

Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок!
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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