Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Сер 20 лют, 2019 17:26



Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Ціна за набір з трьох монет: 55 грн.

На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).

Ціна: 77 грн. / рол

Ціна: 129 грн. / рол

Ціна набору: 5 грн.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:2 грн.70₴5 грн.70₴5 грн. (біметал)115₴5 грн.+ 25 грн. буклет НБУ 80₴2 грн.55₴5 грн. (біметал)120₴5 грн. (біметал)135₴2 грн.50₴5 грн. (біметал)145₴5 грн. (біметал)135₴5 грн.95₴2 грн.55₴2 грн.55₴2 грн.55₴5 грн.85₴5 грн. (біметал)135₴2 грн.55₴2 грн.50₴2 грн.55₴2 грн.65₴2 грн.60₴5 грн.135₴2 грн.65₴5 грн.65₴2 грн.75₴5 грн.65₴2 грн.50₴5 грн.70₴2 грн.50₴5 грн.135₴5 грн. (біметал)130₴5 грн. (біметал)140₴5 грн.75₴2 грн.75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.Cувенірна банкнота `в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 110 грн. / шт.Пам`ятна медаль2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.Пам`ятна медаль2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 55 грн.Сувенірна банкнотав сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 110 грн. / шт.Набір у сувенірній упаковцібона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 250 грн.Пам`ятна медаль(як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.Пам`ятна медаль(як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.Пам`ятна медаль(як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт./ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниВсі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт.Нова банкнота "" 2018 рік Україна НБУУведення в обіг 25 вересня 2018 рокуРозмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.