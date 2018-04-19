Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):Новинка!
номінал: / рік карбування: / ціна: 2017
2 грн. Іван Айвазовський
70₴
5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові
70₴
5 грн. (біметал) 80 років Хмельницькій області
115₴
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка
+ 25 грн. буклет НБУ 80₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро
55₴
5 грн. (біметал) 85 років Чернігівській області
120₴
5 грн. (біметал) 85 років Одеській області
135₴
2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури
50₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області
145₴
5 грн. (біметал) 85 років Дніпропетровській області
135₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті)
95₴ 2018
2 грн. Олександр Шалімов
55₴
2 грн. Леонід Жаботинський
55₴
2 грн. Любомир Гузар
55₴
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України
85₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим
135₴
2 грн. Валентин Глушко
55₴
2 грн. 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара
50₴
2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
55₴
2 грн. Ольга Авілова
65₴
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)
60₴
5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України
135₴
2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
65₴
5 грн. 100 років Національній академії наук України
65₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри
75₴
5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору
65₴
2 грн. Іван Нечуй-Левицький
50₴
5 грн. Меджибізька фортеця
70₴
2 грн. Олексій Коломійченко
50₴
5 грн. До новорічних свят
135₴
5 грн. (біметал) Місто Київ
130₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь
140₴ 2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель
75₴
2 грн. Богдан Ханенко
75₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.Медалі від НБУ та сувенірна продукція
Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років)
в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 110 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України`
2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `Національний технічний університет України `Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського`
2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 55 грн.
Сувенірна банкнота `Сто карбованців`
в сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 110 грн. / шт.
Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`
бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 250 грн.
Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку`
(як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки`
(як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України`
(як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
"100-річчя створення Українського військово-морського флоту
/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.
"День українського добровольця
/ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили України
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.
"Захисникам Донецького аеропорту
/ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили України
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.Набір з трьох монет НБУ:
1) "День українського добровольця
" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту
" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту
/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили УкраїниЦіна за набір з трьох монет: 55 грн.
Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
Ціна: 45 грн. / шт.
Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"
" 2018 рік Україна НБУ
Уведення в обіг 25 вересня 2018 року
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).
Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)Обігова монета номіналом 1 грн.
/ Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року
/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грамаЦіна: 77 грн. / ролОбігова монета номіналом 2 грн.
/ Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року
/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.Ціна: 129 грн. / ролНабір з 2-х монет:
1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
"1 гривня" 2018 року
/ "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий
/ Владимир Великий
та
2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
"2 гривні" 2018 року
/ "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий
/ Ярослав Мудрый
Загальний номінал: 3 грн. (1+2)Ціна набору: 5 грн.
В наявності 15-ть наборів
При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.
Монети з рола.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.