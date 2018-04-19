Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:10

Серія: Сувенірна продукція



Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2419 грн.

Серія: Пам'ятки архітектури України



Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1219 грн.

Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2599 грн.

Пам`ятні монети, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.

Ціна набору срібних монет в сувенірній упаковці від НБУ - 3099 грн.

Присвячена легендарній Кам`янець-Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших пам`яток архітектури України. Замок був головною оборонною спорудою в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав змін та перебудовувався. Нині замок є складовою частиною Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1219 грн.

Серія: Східний календар



Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Ціна монети з футляром від НБУ - 699 грн.

Серія: Східний календар



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Ціна монети з футляром від НБУ - 749 грн.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

Ціна монети із футляром від НБУ - 1369 грн.

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.Срібна монета "" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 649 грн. (в наявності декілька штук)Срібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 62.2 г ; пруфЕлемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Набір з 4-х срібних монет "" в сувенірній упаковці від НБУ 2018Номінал: 4 шт. по 5 грн.; срібло Ag 999; 2 унції 62.2 г (4 шт. по 15,55 г); спеціальний анциркулейтед; тамподрук; позолота ; кожна монета шестиграннаМонети оформлені набором. У капсулах. Мають спільний сертифікат. Нові.Перелік монет в наборі:"Людина, час, простір""Ера технологій""Ера змін""Ера миру"Срібна монета "" НБУ 2017Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниСрібна пам'ятна монета "" 2014 рік / 2015 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof козаОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.