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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 28293031 Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46



Новинка!



номінал: / рік карбування: / ціна:



2017



2 грн. Іван Айвазовський 72₴



5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴



5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.

Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴



2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴



2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 52₴



5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴



5 грн. (біметал) 85 років Дніпропетровській області 135₴



5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті) 95₴





2018



2 грн. Олександр Шалімов 55₴



2 грн. Леонід Жаботинський 55₴



2 грн. Любомир Гузар 55₴



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 135₴



2 грн. Ольга Авілова 65₴



2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 60₴



5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 135₴



2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴



5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 73₴



5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴



2 грн. Іван Нечуй-Левицький 52₴



5 грн. Меджибізька фортеця 70₴



2 грн. Олексій Коломійченко 52₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴





2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 70₴



2 грн. Богдан Ханенко 73₴



5 грн. Замок Паланок 75₴



2 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 75₴



Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.





Медалі від НБУ та сувенірна продукція



Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.



Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.



Сувенірна банкнота `Сто карбованців` в сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 120 грн. / шт.



Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 290 грн. (гарний № бони)



Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.



Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.



Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.





"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.









"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.









"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.









Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 55 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.



Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 25 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 50 грн. / шт.





Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ



Уведення в обіг 25 вересня 2018 року

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.



На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).











Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)





Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.

Загальний номіналом 50 грн.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама











Ціна: 77 грн. / рол





Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна

Загальний номіналом 100 грн.

Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.











Ціна: 129 грн. / рол





Набір з 2-х монет:







1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий

та

2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый

Загальний номінал: 3 грн. (1+2)



Ціна набору: 5 грн.

В наявності 15-ть наборів

При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.



Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.

Монети з рола.





При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую.



Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:2 грн.72₴5 грн.70₴5 грн.+ 25 грн. буклет НБУ 80₴2 грн.55₴2 грн.52₴5 грн. (біметал)145₴5 грн. (біметал)135₴5 грн.95₴2 грн.55₴2 грн.55₴2 грн.55₴5 грн.85₴5 грн. (біметал)135₴2 грн.65₴2 грн.60₴5 грн.135₴2 грн.65₴5 грн.65₴2 грн.73₴5 грн.65₴2 грн.52₴5 грн.70₴2 грн.52₴5 грн. (біметал)125₴5 грн. (біметал)135₴5 грн.70₴2 грн.73₴5 грн.75₴2 грн.75₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.Cувенірна банкнота `в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.Пам`ятна медаль2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.Сувенірна банкнотав сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 120 грн. / шт.Набір у сувенірній упаковцібона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 290 грн. (гарний № бони)Пам`ятна медаль(як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.Пам`ятна медаль(як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.Пам`ятна медаль(як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт./ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниВсі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 25 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 50 грн. / шт.Нова банкнота "" 2018 рік Україна НБУУведення в обіг 25 вересня 2018 рокуРозмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах. Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі Деніел Еллі ST_11

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