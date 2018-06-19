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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 72₴

5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 52₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴

5 грн. (біметал) 85 років Дніпропетровській області 135₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті) 95₴


2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

2 грн. Любомир Гузар 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 135₴

2 грн. Ольга Авілова 65₴

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 60₴

5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 135₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 73₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

2 грн. Іван Нечуй-Левицький 52₴

5 грн. Меджибізька фортеця 70₴

2 грн. Олексій Коломійченко 52₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 70₴

2 грн. Богдан Ханенко 73₴

5 грн. Замок Паланок 75₴

2 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 75₴

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.

Сувенірна банкнота `Сто карбованців` в сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 120 грн. / шт.

Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 290 грн. (гарний № бони)

Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.


"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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Набір з трьох монет НБУ:

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1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 55 грн.

:!: Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.

Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 25 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Зображення

Ціна: 50 грн. / шт.


Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ

Уведення в обіг 25 вересня 2018 року
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.

На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).

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Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)


Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама

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Ціна: 77 грн. / рол


Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.

Зображення

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Ціна: 129 грн. / рол


Набір з 2-х монет:

Зображення

1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий
та
2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый
Загальний номінал: 3 грн. (1+2)

Ціна набору: 5 грн.
В наявності 15-ть наборів
При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.
Монети з рола.


При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
ST_11
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