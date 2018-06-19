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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 72₴

5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 52₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴

5 грн. (біметал) 85 років Дніпропетровській області 135₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті) 95₴


2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

2 грн. Любомир Гузар 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 135₴

2 грн. Ольга Авілова 65₴

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 60₴

5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 135₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 73₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

2 грн. Іван Нечуй-Левицький 52₴

5 грн. Меджибізька фортеця 70₴

2 грн. Олексій Коломійченко 52₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 70₴

2 грн. Богдан Ханенко 73₴

5 грн. Замок Паланок 75₴

2 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 75₴

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.

Сувенірна банкнота `Сто карбованців` в сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 120 грн. / шт.

Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 290 грн. (гарний № бони)

Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.


"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.

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Набір з трьох монет НБУ:

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1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 55 грн.

:!: Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.

Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 25 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Зображення

Ціна: 50 грн. / шт.


Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ

Уведення в обіг 25 вересня 2018 року
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.

На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).

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Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)


Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама

Зображення

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Ціна: 77 грн. / рол


Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.

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Ціна: 129 грн. / рол


Набір з 2-х монет:

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1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий
та
2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый
Загальний номінал: 3 грн. (1+2)

Ціна набору: 5 грн.
В наявності 15-ть наборів
При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.
Монети з рола.


При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:54

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:

Новинка!
Срібна монета "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України / Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" НБУ 2019 Томос ПЦУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф
Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Духовні скарби України

Присвячена події, яка є ствердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2949 грн.


Новинка!
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

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Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2249 грн.


Новинка!
Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1189 грн.
або
Ціна монети з футляром від НБУ - 1389 грн.
(сертифікат №...0123)


Новинка!
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2019 р. - 635 грн.

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Новинка!
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2549 грн.
(сертифікат №...1919)


Набір з 4-х срібних монет "До 100-річчя Національної академії наук України / К 100-летию Национальной академии наук Украины" в сувенірній упаковці від НБУ 2018

Номінал: 4 шт. по 5 грн.; срібло Ag 999; 2 унції 62.2 г (4 шт. по 15,55 г); спеціальний анциркулейтед; тамподрук; позолота ; кожна монета шестигранна

Тираж лише: 4000 штук!

Монети оформлені набором. У капсулах. Мають спільний сертифікат. Нові.

Перелік монет в наборі:
"Людина, час, простір"
"Ера технологій"
"Ера змін"
"Ера миру"

Пам`ятні монети, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.

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Ціна набору срібних монет в сувенірній упаковці від НБУ - 3198 грн.


Срібна монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

Присвячена легендарній Кам`янець-Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших пам`яток архітектури України. Замок був головною оборонною спорудою в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав змін та перебудовувався. Нині замок є складовою частиною Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1199 грн.


Срібна пам'ятна монета " Рік Кози / Год Козы " 2014 рік / 2015 год
Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof коза

Серія: Східний календар

Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Дуже гарний подарунок!
Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Зображення

Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 699 грн.


Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год
Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof півень

Серія: Східний календар

Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Дуже гарний подарунок!
Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 749 грн.


Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1333 грн.


Срібна монета "Баран" НБУ 2019
Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Фауна в пам`ятках культури України

Присвячена барану, зображення якого втілено на пам’ятках культури різних епох, створених завдяки таланту і праці багатьох тисяч безіменних майстрів. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали племена й народи, які творили культуру, передаючи її в спадок наступним поколінням і забезпечуючи цим безперервний прогресивний розвиток. Вірування та релігії демонстрували шанобливе ставлення людей до природи, зокрема до тварин.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 798 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:23

Появились на продаж деякі новинки від НБУ:

"Холодний Яр / Холодный Яр" 2019 р. ; номінал: 5 грн. - 110 грн. (в наявності 2 шт.) ; використано тамподрук

Зображення

Присвячена історичній місцевості, сповненій славними козацькими традиціями, у центрі якої розташована одна з її окрас – Свято-Троїцький Мотронинський монастир. Холодний Яр – реліктовий лісовий масив (Кам’янський район Черкаської області), де серед пам’яток природи найвідомішою є тисячолітній дуб, названий на честь Максима Залізняка. Ця територія зберегла багато археологічних пам’яток різних епох. Саме з Холодного Яру навесні 1768 року почався соціальний та національно-визвольний рух 1768–1769 років у Правобережній Україні – Коліївщина. У 1840-х роках тут побував Тарас Шевченко, який згадує про Холодний Яр у поетичних творах “Гайдамаки” та “Холодний яр”. У 1919–1922 роках під прапором Української Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської Республіки.


Сувенірна упаковка буклет до пам'ятних монет із серії " Області України " від НБУ 2018 / Cувенирная упаковка для памятных монет «Области Украины»

Розмір близько 28 см * 28 см. (3-и частини)
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал)
Нова (з банку).

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Зображення

Зображення

Ціна: 200 грн.

:arrow: вищезгаданий перелік монет також актуальний (уточнюйте) :!:

Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
ST_11
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Повідомлень: 447
З нами з: 28.04.11
Подякував: 59 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Вів 19 лют, 2019 16:07
vladus17
Тираж серебряных монет "Архистратиг Михаил"
Akuji » Сер 04 вер, 2013 14:27
7 10455
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Вів 19 чер, 2018 15:51
m_mishanya76

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