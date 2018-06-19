Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
Новинка!
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
2 грн. Іван Айвазовський 72₴
5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 52₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. (біметал) 85 років Дніпропетровській області 135₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті) 95₴
2018
2 грн. Олександр Шалімов 55₴
2 грн. Леонід Жаботинський 55₴
2 грн. Любомир Гузар 55₴
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 135₴
2 грн. Ольга Авілова 65₴
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 60₴
5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 135₴
2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴
5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 73₴
5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴
2 грн. Іван Нечуй-Левицький 52₴
5 грн. Меджибізька фортеця 70₴
2 грн. Олексій Коломійченко 52₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 70₴
2 грн. Богдан Ханенко 73₴
5 грн. Замок Паланок 75₴
2 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 75₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше. Уточнюйте.
Медалі від НБУ та сувенірна продукція
Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.
Сувенірна банкнота `Сто карбованців` в сувенірній упаковці від НБУ 2017; тираж: 80 тис. шт. - 120 грн. / шт.
Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 290 грн. (гарний № бони)
Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.) Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.) Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 19 грн. / шт. (в наявності 25 шт.) Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 395 грн.
Набір з трьох монет НБУ:
1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік 2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік 3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку Серія: Збройні Сили України
Ціна за набір з трьох монет: 55 грн.
Всі монети в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Відправляю "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 25 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на мою картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.
Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року. Для нумерування банкнот використано серію ЦБ. Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений. Підпис: В. Гонтарева.
Ціна: 50 грн. / шт.
Нова банкнота "20 гривень "Іван Франко / Иван Франко"" 2018 рік Україна НБУ
Уведення в обіг 25 вересня 2018 року Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений.
На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).
Ціна: 27 грн. / шт. (в наявності 3 шт.)
Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн. Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле. Загальний номіналом 50 грн. Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама
Ціна: 77 грн. / рол
Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн. Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна Загальний номіналом 100 грн. Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.
Ціна: 129 грн. / рол
Набір з 2-х монет:
1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн. "1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий та 2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн. "2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый Загальний номінал: 3 грн. (1+2)
Ціна набору: 5 грн. В наявності 15-ть наборів При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4,50 грн. за набір.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами. Монети з рола.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Новинка! Срібна монета "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України / Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" НБУ 2019 Томос ПЦУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Духовні скарби України
Присвячена події, яка є ствердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2949 грн.
Новинка! Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2249 грн.
Новинка! Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1189 грн. або Ціна монети з футляром від НБУ - 1389 грн. (сертифікат №...0123)
Новинка! Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2019 р. - 635 грн.
Новинка! Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2549 грн. (сертифікат №...1919)
Набір з 4-х срібних монет "До 100-річчя Національної академії наук України / К 100-летию Национальной академии наук Украины" в сувенірній упаковці від НБУ 2018
Номінал: 4 шт. по 5 грн.; срібло Ag 999; 2 унції 62.2 г (4 шт. по 15,55 г); спеціальний анциркулейтед; тамподрук; позолота ; кожна монета шестигранна
Тираж лише: 4000 штук!
Монети оформлені набором. У капсулах. Мають спільний сертифікат. Нові.
Перелік монет в наборі: "Людина, час, простір" "Ера технологій" "Ера змін" "Ера миру"
Пам`ятні монети, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.
Ціна набору срібних монет в сувенірній упаковці від НБУ - 3198 грн.
Срібна монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Присвячена легендарній Кам`янець-Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших пам`яток архітектури України. Замок був головною оборонною спорудою в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав змін та перебудовувався. Нині замок є складовою частиною Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1199 грн.
Срібна пам'ятна монета " Рік Кози / Год Козы " 2014 рік / 2015 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof коза
Серія: Східний календар
Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 699 грн.
Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof півень
Серія: Східний календар
Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 749 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1333 грн.
Срібна монета "Баран" НБУ 2019 Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Серія: Фауна в пам`ятках культури України
Присвячена барану, зображення якого втілено на пам’ятках культури різних епох, створених завдяки таланту і праці багатьох тисяч безіменних майстрів. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали племена й народи, які творили культуру, передаючи її в спадок наступним поколінням і забезпечуючи цим безперервний прогресивний розвиток. Вірування та релігії демонстрували шанобливе ставлення людей до природи, зокрема до тварин.
Ціна монети із футляром від НБУ - 798 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі
"Холодний Яр / Холодный Яр" 2019 р. ; номінал: 5 грн. - 110 грн. (в наявності 2 шт.) ; використано тамподрук
Присвячена історичній місцевості, сповненій славними козацькими традиціями, у центрі якої розташована одна з її окрас – Свято-Троїцький Мотронинський монастир. Холодний Яр – реліктовий лісовий масив (Кам’янський район Черкаської області), де серед пам’яток природи найвідомішою є тисячолітній дуб, названий на честь Максима Залізняка. Ця територія зберегла багато археологічних пам’яток різних епох. Саме з Холодного Яру навесні 1768 року почався соціальний та національно-визвольний рух 1768–1769 років у Правобережній Україні – Коліївщина. У 1840-х роках тут побував Тарас Шевченко, який згадує про Холодний Яр у поетичних творах “Гайдамаки” та “Холодний яр”. У 1919–1922 роках під прапором Української Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської Республіки.
Сувенірна упаковка буклет до пам'ятних монет із серії " Області України " від НБУ 2018 / Cувенирная упаковка для памятных монет «Области Украины»
Розмір близько 28 см * 28 см. (3-и частини) Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал) Нова (з банку).
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Новинка! Срібна монета "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України / Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" НБУ 2019 Томос ПЦУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Духовні скарби України
Присвячена події, яка є ствердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2929 грн.
Новинка! Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2199 грн.
Новинка! Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1179 грн. або Ціна монети з футляром від НБУ - 1349 грн. (сертифікат №00123)
Новинка! Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2499 грн. (сертифікат №01919)
Срібна монета "Баран" НБУ 2019 Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Серія: Фауна в пам`ятках культури України
Присвячена барану, зображення якого втілено на пам’ятках культури різних епох, створених завдяки таланту і праці багатьох тисяч безіменних майстрів. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали племена й народи, які творили культуру, передаючи її в спадок наступним поколінням і забезпечуючи цим безперервний прогресивний розвиток. Вірування та релігії демонстрували шанобливе ставлення людей до природи, зокрема до тварин.
Ціна монети з футляром від НБУ - 775 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1299 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
Хоч й не "срібло" але цінна, перспективна, інвестиційно приваблива й просто класна річ:
Новинка!
Тираж лише 10 000 шт.!
Колекційний набір обігові "Монети України 2018 року", створений з метою відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. НБУ
До набору "Монети України 2018 року" входять:
- розмінні монети України номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок 2018 року; - дві обігові монети номіналами 1 гривня кожна 2018 року; - пам’ятна монета номіналом 5 гривень "100-річчя випуску перших поштових марок України" 2018 року, присвячена шагам – розмінному грошовому знаку Української Народної Республіки.
Монети номіналами 1, 2, 5 копійок виготовлені з нержавіючої сталі; монети номіналами 10, 25, 50 копійок – із низьковуглецевої сталі з латунним покривом; монети номіналом 1 гривня – з алюмінієвої бронзи. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу (елемент оздоблення – тамподрук).
Дата введення в обіг: 18 грудня 2018 року
Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2018", созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов. НБУ
В набор "Монеты Украины 2018" входят:
-разменные монеты Украины номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек 2018 года; - две оборотные монеты номиналами 1 гривна каждая 2018 года; - памятная монета номиналом 5 гривен "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" 2018 года, посвящена шагам - разменная денежном знаке Украинской Народной Республики.
Дата введения в оборот: 18 декабря 2018
Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів від 30 грн. Також можливе відправлення "Новою Поштою" чи зустріч наживо у м. Львів.
Оплата попередня готівкою або на мою карту "Приватбанку".
Виникають запитання - звертайтесь.
Дуже гарний подарунок. Очень хороший подарок!
Ціна: 2499 грн.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі
"100 років Одеській кіностудії / 100 лет Одесской киностудии" 2019 р. ; номінал: 5 грн. - 75 грн. (в наявності 3 шт.)
Присвячена відомій українській кіностудії, за багаторічну історію якої створено велику кількість популярних фільмів. Одеська кіностудія художніх фільмів організована у 1919 році на основі кількох приватних виробництв (“Мірограф” (1907), “Мізрах” (1914), кінофабрика К. Борисова та кінофабрика Д. Харитонова). На кіностудії свою творчу діяльність розпочав О. Довженко (фільми “Звенигора”, “Арсенал”), працював Л. Курбас (“Шведський сірник”), художник і режисер І. Кавалерідзе (“Злива”), відбулося творче становлення К. Муратової, тут працювали актори М. Заньковецька, Н. Ужвій, Г. Юра та багато інших. Одеська кіностудія – улюблене місце творчості багатьох відомих режисерів. На кіностудії знято більше 300 фільмів, побудовано понад 1 500 декорацій до популярних фільмів, серед яких – “В’язень замку Іф”, “Місце зустрічі змінити не можна”, “У пошуках капітана Гранта”, “Десять негренят”, “Зелений фургон”, “Д’Артаньян і три мушкетери” та інші.
"Панас Саксаганський / Панас Саксаганский" 2019 р. ; номінал: 2 грн. - 57 грн. (в наявності 3 шт.)
Присвячена видатному українському актору, режисеру, драматургу, педагогу, одному з корифеїв українського побутового театру – Саксаганському (Тобілевичу) Панасу Карповичу. За своє творче життя Панас Карпович створив цілу галерею сценічних образів комедійного і драматичного репертуару, які стали класичними зразками акторської техніки й майстерності перевтілення: Копач (“Сто тисяч” І. Карпенка-Карого), Голохвостий (“За двома зайцями” М. Старицького), Карась (“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського), Возний, Виборний (“Наталка Полтавка” І. Котляревського) та багато інших. Панас Саксаганський відомий не тільки як актор, а і як талановитий режисер, який започаткував систему попередньої роботи над роллю. Автор комедій “Лицеміри” (1908), “Шантрапа” (1913).
Пам`ятна медаль "175 років Уманському національному університету садівництва / 175 лет Уманскому национальному университету садоводства" 2019 р. ; розмір як в монети 5 грн. - 70 грн. (в наявності 2 шт.) ; тираж лише 20 000 грн.
Пам`ятна медаль, присвячена одному з найстаріших закладів вищої освіти України – Уманському національному університету садівництва. Освітні витоки університету беруть свій початок у 1844 році, коли в Одесі було засноване Головне училище садівництва, яке згодом переведено до Умані, у місцевість традиційного садівництва. Завданням училища було готувати висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. Нині це відомий аграрний освітній заклад із багатими традиціями, унікальною історією, потужний навчально-науково-виробничий комплекс із широким спектром цікавих і популярних на ринку праці спеціальностей.
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 5 грн. - 77 грн. (в наявності 2 шт.)
Присвячена монастирю, заснованому в 1619 році на мальовничому узвишші правого берега річки Сула поблизу села Мгар, неподалік від міста Лубни. Мгарський Спасо-Преображенський монастир завжди відігравав важливу роль у духовному житті України. Тут було засноване православне церковне братство, а завдяки твердій позиції в боротьбі проти розширення унії на українських землях монастир швидко набув популярності і підтримки серед козацтва. Прикрасою монастирського комплексу є Спасо-Преображенський собор – один із визначних зразків архітектури доби українського бароко, споруджений наприкінці ХVII ст. коштом гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи. Храм вражає своєю ліпниною, що має виразний рослинний характер.
Монета зі срібла:
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1425 грн.
вищезгаданий перелік монет також актуальний (уточнюйте)
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Пам`ятна медаль "100-річчя Чортківської офензиви / 100-летие Чертковского наступления" 2019 р. ; розмір як в монети 5 грн. - 105 грн. (в наявності 2 шт.) ; тираж лише 10 000 грн.
Пам`ятна медаль, присвячена наступальній операції Української Галицької армії – Чортківській офензиві, що була проведена 07 – 28 червня 1919 року з метою визволення всієї території Західно-Української Народної Республіки. Чортківська офензива, що відбулася у найнапруженіший період українських визвольних змагань 1917 – 1921 років, засвідчила волю українців до боротьби та є для нащадків зразком національної гідності та мужності.
"Олексій Погорєлов / Алексей Погорелов" 2019 р. ; номінал: 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)
Присвячена видатному математикові, педагогу, інженеру-конструктору, академіку Національної академії наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреатові багатьох державних і наукових премій – Олексію Васильовичу Погорєлову. Дослідження вченого дали змогу завершити розробку теорії повних нерегулярних опуклих поверхонь та заклали основу нелінійної геометричної теорії оболонок – найпоширеніших елементів сучасних конструкцій. Олексій Погорєлов – автор десятків монографій і підручників (зокрема оригінального шкільного підручника з геометрії та університетських підручників з аналітичної та диференціальної геометрії), більшість з яких перекладено англійською мовою.
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 5 грн.; в сувенірній упаковці (буклет) - 105 грн.
"Холодний Яр" 2019 р. ; номінал: 5 грн.; в сувенірній упаковці (буклет) - 133 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2239 грн.
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова. Гарний № сертифікату *1919
Ціна монети з футляром від НБУ - 2479 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1319 грн.
Новинка! Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова. Дуже гарний № сертифікату 00200
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1319 грн.
Новинка! Срібна монета "Баран" НБУ 2019 Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Серія: Фауна в пам`ятках культури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 769 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.