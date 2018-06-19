Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Срібна монета "Дрохва / Дрофа" НБУ 2013
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Хороший стан.
Серія: Флора і фауна
Присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряду Журавлеподібних, уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.
Ціна монети з футляром від НБУ - 839 грн.
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