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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:04

Появилась на продаж:

Срібна монета "Дрохва / Дрофа" НБУ 2013
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед;

Тираж: 5000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Хороший стан.

Серія: Флора і фауна

Присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряду Журавлеподібних, уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 839 грн.

Звертайтесь. :wink:
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