Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Срібна монета "Дрохва / Дрофа" НБУ 2013 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Хороший стан.
Серія: Флора і фауна
Присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряду Журавлеподібних, уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2295 грн.
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1375 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова. Гарний № сертифікату *1919
Ціна монети з футляром від НБУ - 2550 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1350 грн.
Новинка! Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова. Дуже гарний № сертифікату 00200
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1325 грн.
Новинка! Срібна монета "Баран" НБУ 2019 Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Серія: Фауна в пам`ятках культури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 775 грн.
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г (1 унція) 2019 р. - 750 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Срібна монета "Земля-годувальниця / Земля-кормилица" НБУ 2019 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена цінності і значенню землі-годувальниці, яка за всіх часів залишається джерелом життя і матеріальних благ. Давні традиції землеробства знайшли відображення в українській усній народній творчості: “Про землю піклуйся – золотим зерном милуйся”, “Чорна земля білий хліб родить”, “Земля – наша мати, всіх годує”.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1449 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого / 1000 от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" НБУ 2019 Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; спеціальний анциркулейтед; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Серія: Княжа Україна Присвячена остаточному утвердженню на київському престолі (1019–1054) великого князя Ярослава Мудрого – державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку.
Ціна монети з футляром від НБУ - 4999 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.