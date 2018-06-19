Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Вів 03 вер, 2019 19:41

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2295 грн.

Тираж лише: 2500 штук!

Ціна монети з футляром від НБУ - 1375 грн.

Гарний № сертифікату *1919

Ціна монети з футляром від НБУ - 2550 грн.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

Ціна монети із футляром від НБУ - 1350 грн.

Дуже гарний № сертифікату 00200

Ціна монети з футляром від НБУ - 1325 грн.

Ціна монети з футляром від НБУ - 775 грн.

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан./ Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниСрібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Мукачевский замок" НБУ 2019Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниНовинка!Срібна монета "" НБУ 2019Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Фауна в пам`ятках культури УкраїниІнвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г (1 унція)- 750 грн.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.