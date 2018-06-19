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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:04

Появилась на продаж:

Срібна монета "Дрохва / Дрофа" НБУ 2013
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед;

Тираж: 5000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Хороший стан.

Серія: Флора і фауна

Присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряду Журавлеподібних, уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 839 грн.

Звертайтесь. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:54

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 72₴

5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 51₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців (в сувенірному буклеті) 93₴


2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

2 грн. Любомир Гузар 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 130₴

2 грн. Ольга Авілова 65₴

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 57₴

5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 130₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 69₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

2 грн. Іван Нечуй-Левицький 51₴

5 грн. Меджибізька фортеця 67₴

2 грн. Олексій Коломійченко 51₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 120₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 130₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 67₴

2 грн. Богдан Ханенко 68₴

5 грн. Замок Паланок 69₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 67₴

5 грн. Холодний Яр 105₴

5 грн. Холодний Яр (в сувенірному буклеті) 135₴

5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴

2 грн. Панас Саксаганський 52₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 74₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир (в сувенірному буклеті) 100₴

2 грн. Олексій Погорєлов 52₴

2 грн. Орлан-білохвіст 100₴

Зображення

2 грн. Орлан-білохвіст (в сувенірному буклеті) 130₴

Зображення

2 грн. Пантелеймон Куліш 52₴

Зображення


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 190 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 85 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 53 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.


Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.

Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 275 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
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Повідомлень: 461
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:41

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:

Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

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Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2295 грн.


"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1375 грн.


Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Гарний № сертифікату *1919

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2550 грн.


Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

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Ціна монети із футляром від НБУ - 1350 грн.


Новинка!
Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Дуже гарний № сертифікату 00200

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Серія: Пам'ятки архітектури України

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1325 грн.


Новинка!
Срібна монета "Баран" НБУ 2019
Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Фауна в пам`ятках культури України

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Ціна монети з футляром від НБУ - 775 грн.


Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г (1 унція) 2019 р. - 750 грн.

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Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:41

Новинка зі срібла від НБУ:

Срібна монета "Земля-годувальниця / Земля-кормилица" НБУ 2019
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Присвячена цінності і значенню землі-годувальниці, яка за всіх часів залишається джерелом життя і матеріальних благ. Давні традиції землеробства знайшли відображення в українській усній народній творчості: “Про землю піклуйся – золотим зерном милуйся”, “Чорна земля білий хліб родить”, “Земля – наша мати, всіх годує”.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1449 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Повідомлень: 461
З нами з: 28.04.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:49

Новинка зі срібла від НБУ:

Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого / 1000 от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" НБУ 2019
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; спеціальний анциркулейтед; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Княжа Україна
Присвячена остаточному утвердженню на київському престолі (1019–1054) великого князя Ярослава Мудрого – державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 4999 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Повідомлень: 461
З нами з: 28.04.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:20

Куплю монети

ST_11 Добрий день!
Напишіть перелік монет які у Вас є станом на сьогодні???
всі роки!
дякую і чекаю на відповідь!
yurabalandiukh
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:21

  yurabalandiukh написав:ST_11 Добрий день!
Напишіть перелік монет які у Вас є станом на сьогодні???
всі роки!
дякую і чекаю на відповідь!


Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 72₴

5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 70₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 51₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців 72₴


2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

2 грн. Любомир Гузар 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 85₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 130₴

2 грн. Ольга Авілова 65₴

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴

5 грн. 100-річчя випуску перших поштових марок України 127₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 69₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

5 грн. Меджибізька фортеця 68₴

2 грн. Олексій Коломійченко 51₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 120₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 130₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 67₴

2 грн. Богдан Ханенко 68₴

5 грн. Замок Паланок 69₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 67₴

5 грн. Холодний Яр 105₴

5 грн. Холодний Яр (в сувенірному буклеті) 135₴

5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴

2 грн. Панас Саксаганський 51₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 72₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир (в сувенірному буклеті) 95₴

2 грн. Олексій Погорєлов 51₴

2 грн. Орлан-білохвіст 100₴

2 грн. Орлан-білохвіст (в сувенірному буклеті) 127₴

2 грн. Пантелеймон Куліш 52₴

2 грн. 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 52₴

Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.


Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 190 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 80 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 52 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.


Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.

Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 275 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Повідомлень: 461
З нами з: 28.04.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:28

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:

Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

Зображення

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Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2249 грн.


"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1339 грн.


Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Гарний № сертифікату *1919

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2479 грн.


Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

Зображення

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Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1329 грн.


Новинка!
Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Дуже гарний № сертифікату 00200

Зображення

Серія: Пам'ятки архітектури України

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 1319 грн.


Новинка!
Срібна монета "Баран" НБУ 2019
Номінал 5 грн.; Срібло Ag 925 ; 1/2 унції 15.55 г ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі з сертифікатом. Без футляру! Нова.

Серія: Фауна в пам`ятках культури України

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети без футляру - 699 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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