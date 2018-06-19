Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15



Пам`ятні монети, що входить до набору "Яворівська забавка" присвячені одному з унікальних явищ української культури – яворівській забавці. Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева ? наприкінці ХІХ ст. Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники тощо) може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють властивостями оберега, а мистецтво створення передається з покоління в покоління.

1599 грн.

Набір з 3-х срібних монет "/ Яворовская игрушка" в сувенірній упаковці (буклет) від НБУ 2019 р.Монети у капсулах та спільному паперовому футлярі (сувенірна упаковка) зі спільним сертифікатом. Банківський стан. Нові.Номінал: 3 шт. по 2 грн.; срібло Ag 925; 3/4 унції 23.34 г (3 шт. по 7,78 г); тамподрук; кожна монета дев'ятиграннаСерія: Українська спадщинаПерелік монет в наборі:"Гультяї / Бездельники""Пташка / Птичка""Коник / Конек"Ціна цього набору монет від НБУ -Звертайтесь