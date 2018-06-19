Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

В наявності лише монети які викладав у попередніх постах.
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:10
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:54
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
2 грн. Іван Айвазовський 71₴
5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 71₴
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 51₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 25 грн. буклет НБУ 71₴
2018
2 грн. Олександр Шалімов 54₴
2 грн. Леонід Жаботинський 54₴
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 83₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 129
2 грн. Ольга Авілова 65₴
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 54₴
2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴
5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 69₴
5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴
5 грн. Меджибізька фортеця 69₴
2 грн. Олексій Коломійченко 51₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 120₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 129₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 66₴
2 грн. Богдан Ханенко 68₴
5 грн. Замок Паланок 69₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 67₴
5 грн. Холодний Яр 101₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир + 25 грн. буклет НБУ 71₴
2 грн. Олексій Погорєлов 51₴
2 грн. Орлан-білохвіст + 20 грн. буклет НБУ 100₴
2 грн. Пантелеймон Куліш 51₴
2 грн. 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 51₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в сувенірній упаковці (буклеті) 114₴
2 грн. Іван Труш 52₴
5 грн. 75 років визволення України 95₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 78₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 190 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Медалі від НБУ та сувенірна продукція
Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 80 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 52 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.
Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 275 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
Новинка!
Набір з 3-х срібних монет "Яворівська забавка / Яворовская игрушка" в сувенірній упаковці (буклет) від НБУ 2019 р.
Монети у капсулах та спільному паперовому футлярі (сувенірна упаковка) зі спільним сертифікатом. Банківський стан. Нові.
Номінал: 3 шт. по 2 грн.; срібло Ag 925; 3/4 унції 23.34 г (3 шт. по 7,78 г); тамподрук; кожна монета дев'ятигранна
Серія: Українська спадщина
Перелік монет в наборі:
"Гультяї / Бездельники"
"Пташка / Птичка"
"Коник / Конек"
Пам`ятні монети, що входить до набору "Яворівська забавка" присвячені одному з унікальних явищ української культури – яворівській забавці. Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева ? наприкінці ХІХ ст. Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники тощо) може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють властивостями оберега, а мистецтво створення передається з покоління в покоління.
Ціна цього набору монет від НБУ - 1599 грн.
Звертайтесь
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