Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

В наявності лише монети які викладав у попередніх постах.
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:10
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:54
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
2 грн. Іван Айвазовський 71₴
5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 71₴
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 80₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 51₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 25 грн. буклет НБУ 71₴
2018
2 грн. Олександр Шалімов 54₴
2 грн. Леонід Жаботинський 54₴
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 83₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 129
2 грн. Ольга Авілова 65₴
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 54₴
2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 65₴
5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 69₴
5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴
5 грн. Меджибізька фортеця 69₴
2 грн. Олексій Коломійченко 51₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 120₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 129₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 66₴
2 грн. Богдан Ханенко 68₴
5 грн. Замок Паланок 69₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 67₴
5 грн. Холодний Яр 101₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир + 25 грн. буклет НБУ 71₴
2 грн. Олексій Погорєлов 51₴
2 грн. Орлан-білохвіст + 20 грн. буклет НБУ 100₴
2 грн. Пантелеймон Куліш 51₴
2 грн. 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 51₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в сувенірній упаковці (буклеті) 114₴
2 грн. Іван Труш 52₴
5 грн. 75 років визволення України 95₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 78₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 190 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Медалі від НБУ та сувенірна продукція
Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 80 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 52 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.
Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 275 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
Новинка!
Набір з 3-х срібних монет "Яворівська забавка / Яворовская игрушка" в сувенірній упаковці (буклет) від НБУ 2019 р.
Монети у капсулах та спільному паперовому футлярі (сувенірна упаковка) зі спільним сертифікатом. Банківський стан. Нові.
Номінал: 3 шт. по 2 грн.; срібло Ag 925; 3/4 унції 23.34 г (3 шт. по 7,78 г); тамподрук; кожна монета дев'ятигранна
Серія: Українська спадщина
Перелік монет в наборі:
"Гультяї / Бездельники"
"Пташка / Птичка"
"Коник / Конек"
Пам`ятні монети, що входить до набору "Яворівська забавка" присвячені одному з унікальних явищ української культури – яворівській забавці. Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева ? наприкінці ХІХ ст. Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники тощо) може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють властивостями оберега, а мистецтво створення передається з покоління в покоління.
Ціна цього набору монет від НБУ - 1599 грн.
Звертайтесь
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:59
Передноворічний розпродаж
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2159 грн.
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1279 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Гарний № сертифікату *1919
Ціна монети з футляром від НБУ - 2289 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1269 грн.
Новинка!
Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Дуже гарний № сертифікату 00200
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1259 грн.
Новинка!
Набір з 3-х срібних монет "Яворівська забавка / Яворовская игрушка" в сувенірній упаковці (буклет) від НБУ 2019 р.
Монети у капсулах та спільному паперовому футлярі (сувенірна упаковка) зі спільним сертифікатом. Банківський стан. Нові.
Номінал: 3 шт. по 2 грн.; срібло Ag 925; 3/4 унції 23.34 г (3 шт. по 7,78 г); тамподрук; кожна монета дев'ятигранна
Серія: Українська спадщина
Перелік монет в наборі:
"Гультяї / Бездельники"
"Пташка / Птичка"
"Коник / Конек"
Пам`ятні монети, що входить до набору "Яворівська забавка" присвячені одному з унікальних явищ української культури – яворівській забавці. Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева ? наприкінці ХІХ ст. Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники тощо) може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють властивостями оберега, а мистецтво створення передається з покоління в покоління.
Ціна цього набору монет від НБУ - 1555 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:33
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
2 грн. Іван Айвазовський 70₴
5 грн. Катерининська церква в м. Чернігові 75₴
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 75₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 51₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 142₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 25 грн. буклет НБУ 68₴
2018
2 грн. Олександр Шалімов 55₴
2 грн. Леонід Жаботинський 55₴
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 81₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 129
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴
2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 68₴
5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 69₴
5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴
5 грн. Меджибізька фортеця 70₴
2 грн. Олексій Коломійченко 51₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 115₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 125₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 67₴
2 грн. Богдан Ханенко 68₴
5 грн. Замок Паланок 73₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 67₴
5 грн. Холодний Яр 100₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 65₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир + 25 грн. буклет НБУ 71₴
2 грн. Олексій Погорєлов 51₴
2 грн. Орлан-білохвіст + 20 грн. буклет НБУ 97₴
2 грн. Пантелеймон Куліш 51₴
2 грн. 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 51₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в сувенірній упаковці (буклеті) 109₴
2 грн. Іван Труш 52₴
5 грн. 75 років визволення України 93₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 76₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 185 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Медалі від НБУ та сувенірна продукція
Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 80 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років від дня заснування Українського державного банку` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Пам`ятна медаль `100 років утворення дипломатичної служби України` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 57 грн. / шт.
Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 120 грн. / шт.
Набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років` бона + медаль; НБУ 2017; тираж: 20 тис. шт. - 275 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:39
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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон сріблястий ; " Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил " ( Михайло / Михаил )
Діаметр біля 40 мм; вага до 30 г ; гурт гладкий.
Монета (жетон / медаль) у капсулі, нова.
На монеті (жетоні) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").
На іншій стороні монети (жетону) зображено проект Великого гербу України (Державний Герб України). На щиті Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України), над щитом — відтворення великокняжого вінця і шатра. По обидва боки від щита зображені щитотримачі: справа — лев, зліва — козак у мундирі та шароварах, озброєний мушкетом і шаблею. Під щитом — стрічка, під стрічкою — колоски пшениці, скріплені гроном калини.
Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.
Ціна: 75 грн.
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Свині (кабана) / Год Свиньи " ( кабан / свиня / свинья ) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2019 / Желтая Свинья / Жовта свиня
Діаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою.
Монета (жетон / медаль) у капсулі. Капсула має незначні потертості.
На монеті (жетоні) зображено свиню - символ 2019 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
На монете (жетоне) изображена свинья - символ 2019 года (восточный календарь).
На другой стороне монеты (жетона) изображено все 12 знаков (символов) восточного календаря.
Ціна: 75 грн.
Звертайтесь.
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