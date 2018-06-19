Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:59

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2159 грн.

Тираж лише: 2500 штук!

Ціна монети з футляром від НБУ - 1279 грн.

Гарний № сертифікату *1919

Ціна монети з футляром від НБУ - 2289 грн.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

Ціна монети із футляром від НБУ - 1269 грн.

Дуже гарний № сертифікату 00200

Ціна монети з футляром від НБУ - 1259 грн.



Пам`ятні монети, що входить до набору "Яворівська забавка" присвячені одному з унікальних явищ української культури – яворівській забавці. Осередком виготовлення колоритних забавок із дерева, покликаних забавляти, бавити, заспокоювати, є місто Яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються ХVІІ ст., відомими вони стали з ХVІІІ ст., а як окремий вид художньої обробки дерева ? наприкінці ХІХ ст. Більшість іграшок (деркачі, пташки, гультяї, візочки, тарахкальця, коники тощо) може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають “вербівкою” або “яворівкою”, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Її наділяють властивостями оберега, а мистецтво створення передається з покоління в покоління.

1555 грн.

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан./ Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниСрібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Мукачевский замок" НБУ 2019Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниНабір з 3-х срібних монет "/ Яворовская игрушка" в сувенірній упаковці (буклет) від НБУ 2019 р.Монети у капсулах та спільному паперовому футлярі (сувенірна упаковка) зі спільним сертифікатом. Банківський стан. Нові.Номінал: 3 шт. по 2 грн.; срібло Ag 925; 3/4 унції 23.34 г (3 шт. по 7,78 г); тамподрук; кожна монета дев'ятиграннаСерія: Українська спадщинаПерелік монет в наборі:"Гультяї / Бездельники""Пташка / Птичка""Коник / Конек"Ціна цього набору монет від НБУ -Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.