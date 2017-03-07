Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Сер 26 лют, 2020 19:07

Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1299 грн.

Срібна монета "/ Золочевский замок" НБУ 2020Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам’ятки архітектури УкраїниОплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.