RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:07

Новинка 2020 року

Срібна монета "Золочівський замок / Золочевский замок" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам’ятки архітектури України

Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.



Зображення

Зображення

Зображення


Ціна монети з футляром від НБУ - 1299 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 480
З нами з: 28.04.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ввезення інвестиційних монет в Україну
alexander_suvoroff » П'ят 03 тра, 2019 09:49
2 4052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 08:19
vitaliy_berdinskikh
Тираж серебряных монет "Архистратиг Михаил"
Akuji » Сер 04 вер, 2013 14:27
7 12055
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 15:51
m_mishanya76
Украина. Набор, комплект монет. Восточный календарь. 12 моне
de_moff » Вів 07 бер, 2017 20:49
4 3867
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 бер, 2017 10:52
aleks-kiev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81910)
26.02.2020 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.