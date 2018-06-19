Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Вів 21 кві, 2020 16:38

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2179 грн.

Тираж лише: 2500 штук!

Ціна монети з футляром від НБУ - 1289 грн.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

Ціна монети із футляром від НБУ - 1289 грн.

Присвячена орлану-білохвосту – одному з найбільших представників хижих птахів Євразії, зникаючому виду (ряд – Соколоподібні, родина – Яструбові), уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1395 грн.

Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1269 грн.

Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан./ Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам'ятки архітектури УкраїниСрібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Орлан-белохвост" НБУ 2019Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Флора і фаунаСрібна монета "/ Золочевский замок" НБУ 2020Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Пам’ятки архітектури УкраїниОплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.