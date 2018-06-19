Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Срібна монета "Золочівський замок / Золочевский замок" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1299 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2179 грн.
"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Ціна монети з футляром від НБУ - 1289 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1289 грн.
Срібна монета "Орлан-білохвіст / Орлан-белохвост" НБУ 2019 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Флора і фауна
Присвячена орлану-білохвосту – одному з найбільших представників хижих птахів Євразії, зникаючому виду (ряд – Соколоподібні, родина – Яструбові), уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1395 грн.
Срібна монета "Золочівський замок / Золочевский замок" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1269 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2599 грн.
Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 4000 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1399 грн.
Новинка! Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Присвячена давній історичній та військово-архітектурній пам’ятці, одній із найоригінальніших фортифікаційних споруд пізнього середньовіччя Центральної Європи. Замок споруджений на південному заході сучасного Мукачева на горі вулканічного походження на висоті 188 м над рівнем моря і на 68 м вище центральної частини міста. Упродовж століть він надійно захищав мешканців міста від ворогів. Тут перетиналися торговельні та військові стратегічні шляхи, що йшли з Півдня на Північ, із Заходу на Схід, для охорони яких і було закладено замок. За час свого існування твердиня не один раз перебудовувалася та вдосконалювалася.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн.
Новинка! Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані. По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Колекційний набір обігові "Монети України 2019 року", НБУ (сувенірна упаковка /буклет); "Обов'язок, мужність, пам'ять" / Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2019", НБУ (сувенирная упаковка / буклет)
Тираж 20 000 шт.
Серія: Сувенірна продукція
Колекційний набір “Монети України 2019 року”, присвячений військовим, які самовіддано служать Батьківщині, здійснюючи щодня подвиг мужності і стійкості.
До набору обігові "Монети України 2019 року" входять:
- розмінні монети України номіналами 10, 50 копійок, монети номіналами 1, 2, 5 гривень та - пам’ятні монети номіналами 10 гривень: “На варті життя” (присвячується військовим медикам), “Учасникам бойових дій на території інших держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”.
Монети номіналами 10, 50 копійок виготовлено з низьковуглецевої сталі з латунним покривом, монети номіналами 1, 2 гривні – з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом, монети номіналами 5, 10 гривень – зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.