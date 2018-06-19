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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:07

Новинка 2020 року

Срібна монета "Золочівський замок / Золочевский замок" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам’ятки архітектури України

Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.



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Ціна монети з футляром від НБУ - 1299 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 16:07

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 70₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім.
Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 75₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

2 грн. 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 51₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 142₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 25 грн. буклет НБУ 68₴


2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 81₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 131

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 67₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

2 грн. Олексій Коломійченко 51₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 109₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 119₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 66₴

2 грн. Богдан Ханенко 67₴

5 грн. Холодний Яр 100₴

5 грн. 100 років Одеській кіностудії 64₴

2 грн. Панас Саксаганський 51₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир + 24 грн. буклет НБУ 72₴

2 грн. Олексій Погорєлов 51₴

2 грн. Орлан-білохвіст + 20 грн. буклет НБУ 97₴

2 грн. Пантелеймон Куліш 51₴

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в сувенірній упаковці (буклеті) 109₴

5 грн. 75 років визволення України 91₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 71₴

2 грн. Казимир Малевич 52₴


2020

5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 63₴

5 грн. Рік Пацюка / щура 81₴

5 грн. Золочівський замок 71₴

Зображення

:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 195 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 85 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 59 грн. / шт.


Cувенірна банкнота ``Сто гривень`` (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) в сувенірній упаковці від НБУ 2018; тираж: 100 тис. шт. - 129 грн. / шт.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 16:38

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:

Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

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Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2179 грн.


"Мгарський Спасо-Преображенський монастир / Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 2019 р. ; номінал: 10 грн.; Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1289 грн.


Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

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Ціна монети із футляром від НБУ - 1289 грн.


Срібна монета "Орлан-білохвіст / Орлан-белохвост" НБУ 2019
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Флора і фауна

Присвячена орлану-білохвосту – одному з найбільших представників хижих птахів Євразії, зникаючому виду (ряд – Соколоподібні, родина – Яструбові), уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1395 грн.


Срібна монета "Золочівський замок / Золочевский замок" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам’ятки архітектури України

Присвячена свідку історичних подій на теренах галицької землі, бастіонному замку-фортеці, збудованому в першій половині XVII ст., – Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на невисокому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла, тобто належить до пам’яток типу “palazzo in fortezzo”. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творять в’їзна вежа, Великий житловий та Китайський палаци, які є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок – музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького ? входить до туристичного маршруту “Золота підкова Львова”.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1269 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

При купівлі монети вагою 1 унція без футляру можлива знижка 65 грн.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:43

Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

щось ці фото не відображаються.
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Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:19

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:

Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999. 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.

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Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 2599 грн.


Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 4000 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.

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Ціна монети із футляром від НБУ - 1399 грн.


Новинка!
Срібна монета "Замок Паланок / Мукачівський замок / Мукачевский замок" НБУ 2019
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

Присвячена давній історичній та військово-архітектурній пам’ятці, одній із найоригінальніших фортифікаційних споруд пізнього середньовіччя Центральної Європи. Замок споруджений на південному заході сучасного Мукачева на горі вулканічного походження на висоті 188 м над рівнем моря і на 68 м вище центральної частини міста. Упродовж століть він надійно захищав мешканців міста від ворогів. Тут перетиналися торговельні та військові стратегічні шляхи, що йшли з Півдня на Північ, із Заходу на Схід, для охорони яких і було закладено замок. За час свого існування твердиня не один раз перебудовувалася та вдосконалювалася.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн.


Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

2 грн. Іван Айвазовський 72₴

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 25 грн. буклет НБУ 77₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴

5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 142₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 25 грн. буклет НБУ 70₴

5 грн. (біметал) 85 років Київській області 167₴

2018

2 грн. Олександр Шалімов 55₴

2 грн. Леонід Жаботинський 55₴

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 133

2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴

2 грн. 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 67₴

5 грн. 100 років Національній академії наук України 65₴

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴

5 грн. 100 років з часу створення Кобзарського хору 65₴

2 грн. Олексій Коломійченко 51₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 109₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 119₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴

2 грн. Богдан Ханенко 68₴

5 грн. Холодний Яр 105₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 73₴

5 грн. 100 років Одеській кіностудії 64₴

2 грн. Панас Саксаганський 51₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир + 24 грн. буклет НБУ 74₴

2 грн. Олексій Погорєлов 51₴

2 грн. Орлан-білохвіст + 20 грн. буклет НБУ 105₴

2 грн. Пантелеймон Куліш 51₴

5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в сувенірній упаковці (буклеті) 109₴

5 грн. 75 років визволення України 90₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴

2 грн. Казимир Малевич 52₴


2020

5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 63₴

5 грн. Рік Пацюка / щура 81₴

5 грн. Золочівський замок 72₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 20 грн. буклет НБУ 105₴

Зображення

Зображення

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴

Зображення

2 грн. Совка розкішна + 20 грн. буклет НБУ 105₴

Зображення

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 67₴

Зображення

5 грн. Стародавнє місто Дубно 76₴

Зображення


:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).

Зображення

Зображення


Медалі від НБУ та сувенірна продукція

Пам`ятна медаль 100-річчя Чортківської офензиви 2019 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт. - 95 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років Національній академії аграрних наук України` 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55 грн. / шт.

Пам`ятна медаль `100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки` 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 59 грн. / шт.


Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:07

Новинка!

Колекційний набір обігові "Монети України 2019 року", НБУ (сувенірна упаковка /буклет); "Обов'язок, мужність, пам'ять" / Коллекционный набор оборотные "Монеты Украины 2019", НБУ (сувенирная упаковка / буклет)

Тираж 20 000 шт.

Серія: Сувенірна продукція

Колекційний набір “Монети України 2019 року”, присвячений військовим, які самовіддано служать Батьківщині, здійснюючи щодня подвиг мужності і стійкості.

До набору обігові "Монети України 2019 року" входять:

- розмінні монети України номіналами 10, 50 копійок, монети номіналами 1, 2, 5 гривень
та
- пам’ятні монети номіналами 10 гривень: “На варті життя” (присвячується військовим медикам), “Учасникам бойових дій на території інших держав”, “КрАЗ 6322 “Солдат”.

Монети номіналами 10, 50 копійок виготовлено з низьковуглецевої сталі з латунним покривом, монети номіналами 1, 2 гривні – з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом, монети номіналами 5, 10 гривень – зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Дата введення в обіг: 28 грудня 2019

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Ціна: 499 грн.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:39

Подяка

Щиро вдячна Вам за монети - прибули у відмінному стані, швидко і вчасно! Як зазвичай.
Irusya
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.06.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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