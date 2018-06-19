Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Пон 28 вер, 2020 14:25

Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).

Серія: Збройні Сили України



Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.

Ціна 19 грн. / шт.

Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:5 грн.+ 23 грн. буклет НБУ 77₴2 грн.55₴5 грн. (біметал)145₴5 грн.+ 20 грн. буклет НБУ 70₴5 грн.89₴5 грн. (біметал)1332 грн.55₴2 грн.67₴5 грн. (біметал)109₴5 грн. (біметал)119₴5 грн.68₴5 грн.72₴5 грн.65₴2 грн.51₴5 грн.75₴5 грн.90₴5 грн.70₴2 грн.52₴5 грн.82₴5 грн.70₴5 грн.+ 18 грн. буклет НБУ 102₴5 грн.66₴2 грн.+ 18 грн. буклет НБУ 105₴2 грн.62₴5 грн.70₴5 грн.70₴2 грн.54₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.Розмір близько 28 см * 28 см.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.-------------------------------------------------------------------------------------------Монета "" 2020 рік Україна НБУНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуМонета у зіп пакеті. Нова.Монета 25 шт. уі "" 2020 рік Україна НБУ ЗСУНомінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)