Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

shevchuk92sv
Ви процитували пост 2012 року "Додано: Нед 20 тра, 2012 10:33"
Більш актуальним є перелік з цінами в останніх постах (Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53).
Звертайтесь.
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:31
shevchuk92sv
Ви процитували пост 2012 року "Додано: Нед 20 тра, 2012 10:33"
Більш актуальним є перелік з цінами в останніх постах (Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53).
Звертайтесь.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:25
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 23 грн. буклет НБУ 77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 70₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 133
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 109₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 119₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 72₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 65₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 75₴
5 грн. 75 років визволення України 90₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
2020
5 грн. Рік Пацюка / щура 82₴
5 грн. Золочівський замок 70₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 18 грн. буклет НБУ 102₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴
2 грн. Совка розкішна + 18 грн. буклет НБУ 105₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 62₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 70₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 70₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 54₴
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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Монета "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік Україна НБУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.
Ціна 19 грн. / шт.
Монета 25 шт. у ролі "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)
Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:13
Новинка!
Монета "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю.
Ціна 19 грн. / шт.
Монета 25 шт. у ролі "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)
Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)
Звертайтесь
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:45
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 23 грн. буклет НБУ 77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 70₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 139
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 115₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 125₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 79₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 79₴
5 грн. 75 років визволення України 90₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
2020
5 грн. Рік Пацюка / щура 135₴
5 грн. Золочівський замок 70₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 18 грн. буклет НБУ 102₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴
2 грн. Совка розкішна + 18 грн. буклет НБУ 105₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 62₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 69₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 52₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 72₴
2 грн. Амет-Хан Султан 88₴
5 грн. Передова 138₴
2 грн. Андрій Ромоданов 52₴
Також є в наявності всі (8 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.):
1) "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік
2) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
3) "На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 рік
4) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
5) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
6) "День українського добровольця" 2018 рік
7) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік Україна НБУ АТО
8 ) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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