Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

shevchuk92sv
Ви процитували пост 2012 року "Додано: Нед 20 тра, 2012 10:33"
Більш актуальним є перелік з цінами в останніх постах (Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53).
Звертайтесь.
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:31
shevchuk92sv
Ви процитували пост 2012 року "Додано: Нед 20 тра, 2012 10:33"
Більш актуальним є перелік з цінами в останніх постах (Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53).
Звертайтесь.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:25
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 23 грн. буклет НБУ 77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 70₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 133
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 109₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 119₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 72₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 65₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 75₴
5 грн. 75 років визволення України 90₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
2020
5 грн. Рік Пацюка / щура 82₴
5 грн. Золочівський замок 70₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 18 грн. буклет НБУ 102₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴
2 грн. Совка розкішна + 18 грн. буклет НБУ 105₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 62₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 70₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 70₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 54₴
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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Монета "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік Україна НБУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.
Ціна 19 грн. / шт.
Монета 25 шт. у ролі "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)
Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:13
Новинка!
Монета "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю.
Ціна 19 грн. / шт.
Монета 25 шт. у ролі "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)
Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)
Звертайтесь
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:45
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 23 грн. буклет НБУ 77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 70₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 139
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 115₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 125₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 79₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 79₴
5 грн. 75 років визволення України 90₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
2020
5 грн. Рік Пацюка / щура 135₴
5 грн. Золочівський замок 70₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 18 грн. буклет НБУ 102₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴
2 грн. Совка розкішна + 18 грн. буклет НБУ 105₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 62₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 69₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 52₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 72₴
2 грн. Амет-Хан Султан 88₴
5 грн. Передова 138₴
2 грн. Андрій Ромоданов 52₴
Також є в наявності всі (8 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.):
1) "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік
2) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
3) "На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 рік
4) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
5) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
6) "День українського добровольця" 2018 рік
7) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік Україна НБУ АТО
8 ) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Вів 24 лис, 2020 23:40
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Срібна монета "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" НБУ 2018 / спорт, олімпіада, Пхьончхан
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф ; голограма
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Присвячена важливій події у світовому спортивному житті - зимовим Олімпійським іграм, що проходитимуть із 9 до 25 лютого 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан. Міжнародні змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету в рамках олімпійського руху.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1329 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1369 грн.
* гарний № сертифікату *1616! + 39 грн.
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999; 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2629 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:18
Ще є на продаж:
Срібна монета "Катерининська церква в м. Чернігові / Екатерининская церковь в г. Чернигове" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Присвячена церкві, яка є втіленням кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури. Храм збудовано в стилі українського бароко в пам`ять про героїзм козаків Чернігівського полку, виявлений ними під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році під командуванням полковника Якова Лизогуба. Церква розташована в історичному центрі міста Чернігів, на височині, за своїми формами повторює типовий козацький дерев`яний храм, зведена на кошти братів козаків Якова і Семена Лизогубів та освячена у 1715 році.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1525 грн.
Звертайтесь. Дякую.
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