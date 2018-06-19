Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

shevchuk92sv
Ви процитували пост 2012 року "Додано: Нед 20 тра, 2012 10:33"
Більш актуальним є перелік з цінами в останніх постах (Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53).
Звертайтесь.
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:31
shevchuk92sv
Ви процитували пост 2012 року "Додано: Нед 20 тра, 2012 10:33"
Більш актуальним є перелік з цінами в останніх постах (Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53).
Звертайтесь.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:25
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 23 грн. буклет НБУ 77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 70₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 133
2 грн. `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 109₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 119₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 72₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 65₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 75₴
5 грн. 75 років визволення України 90₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
2020
5 грн. Рік Пацюка / щура 82₴
5 грн. Золочівський замок 70₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 18 грн. буклет НБУ 102₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴
2 грн. Совка розкішна + 18 грн. буклет НБУ 105₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 62₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 70₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 70₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 54₴
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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Монета "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік Україна НБУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.
Ціна 19 грн. / шт.
Монета 25 шт. у ролі "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)
Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:13
Новинка!
Монета "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю.
Ціна 19 грн. / шт.
Монета 25 шт. у ролі "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку (250 грн.)
Ціна 369 грн. / рол (25 шт.)
Звертайтесь
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:45
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка + 23 грн. буклет НБУ 77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 55₴
5 грн. (біметал) 85 років Харківській області 145₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 70₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 89₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 139
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 67₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 115₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 125₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 68₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 79₴
5 грн. 100 років Одеській кіностудії 66₴
2 грн. Панас Саксаганський 51₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 79₴
5 грн. 75 років визволення України 90₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 70₴
2 грн. Казимир Малевич 52₴
2020
5 грн. Рік Пацюка / щура 135₴
5 грн. Золочівський замок 70₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 18 грн. буклет НБУ 102₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 66₴
2 грн. Совка розкішна + 18 грн. буклет НБУ 105₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 62₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 69₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 52₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 72₴
2 грн. Амет-Хан Султан 88₴
5 грн. Передова 138₴
2 грн. Андрій Ромоданов 52₴
Також є в наявності всі (8 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.):
1) "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік
2) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
3) "На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 рік
4) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
5) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
6) "День українського добровольця" 2018 рік
7) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік Україна НБУ АТО
8 ) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Вів 24 лис, 2020 23:40
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Срібна монета "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" НБУ 2018 / спорт, олімпіада, Пхьончхан
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф ; голограма
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Присвячена важливій події у світовому спортивному житті - зимовим Олімпійським іграм, що проходитимуть із 9 до 25 лютого 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан. Міжнародні змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету в рамках олімпійського руху.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1329 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1369 грн.
* гарний № сертифікату *1616! + 39 грн.
Пам`ятна медаль " Маріїнський палац / Мариинский палац " 2018 рік Україна НБУ Срібло 999; 2 унції 62.2 г; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Пам`ятна медаль, присвячена пам`ятці історії та архітектури ХVІІІ - ХІХ ст., справжній перлині Києва - Маріїнському палацу, збудованому у стилі бароко за проектом Бартоломео Растреллі. За час свого існування палац переживав як періоди розквіту, так і страшних руйнувань унаслідок пожеж і воєнних дій, але до наших днів зберіг багату пластику барокових фасадів, неповторні інтер`єри у формах класицизму з елементами бароко і ренесансу. Нині Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією Президента України.
Медаль у капсулі та футлярі від НБУ з сертифікатом. Медаль нова. Банківський стан.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 2629 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані.
При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:18
Ще є на продаж:
Срібна монета "Катерининська церква в м. Чернігові / Екатерининская церковь в г. Чернигове" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Присвячена церкві, яка є втіленням кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури. Храм збудовано в стилі українського бароко в пам`ять про героїзм козаків Чернігівського полку, виявлений ними під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році під командуванням полковника Якова Лизогуба. Церква розташована в історичному центрі міста Чернігів, на височині, за своїми формами повторює типовий козацький дерев`яний храм, зведена на кошти братів козаків Якова і Семена Лизогубів та освячена у 1715 році.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1525 грн.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:03
Ще є на продаж:
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.
Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула й футляр місцями змінив колір від старості).
Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.
Серія: Герої козацької доби
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1049 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Звертайтесь. Дякую.
Фото (1 800px × 1 350px):
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:20
Ще є на продаж:
Пам'ятна срібна монетовидна медаль ""На честь візиту Глави Держави Ватикан папи Іоанна Павла ІІ / В честь визита Главы Государства Ватикан папы Иоанна Павла II" НБУ 2001
Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Медаль у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена візиту в Україну 2001 року Глави Держави Ватикан папи Іоанна Павла ІІ.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 1329 грн.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:16
Ще є на продаж:
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон сріблястий ; " Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил " ( Михайло / Михаил )
Діаметр біля 40 мм; вага до 30 г ; гурт гладкий.
Монета (жетон / медаль) у капсулі, нова.
На монеті (жетоні) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").
На іншій стороні монети (жетону) зображено проект Великого гербу України (Державний Герб України). На щиті Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України), над щитом — відтворення великокняжого вінця і шатра. По обидва боки від щита зображені щитотримачі: справа — лев, зліва — козак у мундирі та шароварах, озброєний мушкетом і шаблею. Під щитом — стрічка, під стрічкою — колоски пшениці, скріплені гроном калини.
Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.
Ціна: 85 грн.
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Свині (кабана) / Год Свиньи " ( кабан / свиня / свинья ) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2019 / Желтая Свинья / Жовта свиня
Діаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою.
Монета (жетон / медаль) у капсулі. Капсула має незначні потертості.
На монеті (жетоні) зображено свиню - символ 2019 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
На монете (жетоне) изображена свинья - символ 2019 года (восточный календарь).
На другой стороне монеты (жетона) изображено все 12 знаков (символов) восточного календаря.
Ціна: 75 грн.
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Бика / Год быка (бик / бык) Китай / Новий Рік / Новый Год / 2020 / 2021
В наявності декілька штук.
Роки / годы для знаку / знака Бика / Быка: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Діаметр біля 40 мм; гурт частково з насічкою.
Монета (жетон / медаль) у капсулі.
На монеті (жетоні) зображено бика - символ 2021 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
На монете (жетоне) изображен бык - символ 2021 года (восточный календарь).
На другой стороне монеты (жетона) изображено все 12 знаков (символов) восточного календаря.
Ціна: 125 грн.
Монета "Державна прикордонна служба України / Государственная пограничная служба Украины" 2020 рік Україна НБУ ЗСУ
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Монета у зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Одним з обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав.
Ціна: 18,50 грн. / шт.
P.S.: загалом НБУ уже накарбував 9-ть різних монет номіналом 10-ть грн. (сплав на основі цинку.) цього формату (2018 - 2020 р.).
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік Україна НБУ АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Усі 9-ть різних монет є в наявності.
Ціна: 18,50 грн. / шт.
Звертайтесь.
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