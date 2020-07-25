Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Срібна монета "Самійло Величко / Самуил (Самойло) Величко" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Герої козацької доби
Присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728) творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.
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