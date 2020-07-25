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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:16

Ще є на продаж новинка:

Срібна монета "Самійло Величко / Самуил (Самойло) Величко" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Герої козацької доби

Присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728) творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.

Зображення

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Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
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