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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:16

Ще є на продаж новинка:

Срібна монета "Самійло Величко / Самуил (Самойло) Величко" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Герої козацької доби

Присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728) творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:27

Это анекдот

Купувати пам’ятні монети тепер можна онлайн у інтернет-магазині Національного банку

З 4 січня 2021 року нумізматичну продукцію Національного банку можна придбати онлайн цілодобово та без вихідних в інтернет-магазині за посиланням: https://coins.bank.gov.ua.

Пам’ятні монети можуть стати оригінальним подарунком друзям, близьким або діловим партнерам. Доступні для продажу пам’ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Національного банку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ. Для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, що залежатимуть від попиту на неї.

Для оформлення покупки необхідно зареєструватися, вказавши свої прізвище та ім’я, а також контактну інформацію. Після цього з’явиться можливість оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку та оформити доставку. Оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою НПС “ПРОСТІР”, Visa чи MasterCard.

Доставку замовлень по всій території України здійснюватимуть логістичні (поштові) компанії ТОВ “Нова Пошта” та АТ “Укрпошта”. Строки доставки та умови отримання нумізматичної продукції відповідають умовам компанії, яку обирає користувач. Також для додаткової зручності клієнтів передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивезення, що знаходиться у приміщенні Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А.


Зашел я туда на радостях. И что? показывает мне абсолютно пустой магазин -- ни каких монет я выбрать не смог, никакой продукции...

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Я чего-то не пойму? или там надо вначале зарегистрироваться и тогда тебя пустят посмотреть на эти монетки? :) и даже покажут цены, да?

Кто в курсе, опишите. Вдруг это только на моем компьютере?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлень: 3611
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:30

С телефона тоже самое. Пустой магазин, ни одной единицы товара я не смог посмотреть даже.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлень: 3611
З нами з: 26.06.08
Подякував: 630 раз.
Подякували: 626 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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