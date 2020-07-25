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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:16

Ще є на продаж новинка:

Срібна монета "Самійло Величко / Самуил (Самойло) Величко" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Герої козацької доби

Присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728) творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:27

Это анекдот

Купувати пам’ятні монети тепер можна онлайн у інтернет-магазині Національного банку

З 4 січня 2021 року нумізматичну продукцію Національного банку можна придбати онлайн цілодобово та без вихідних в інтернет-магазині за посиланням: https://coins.bank.gov.ua.

Пам’ятні монети можуть стати оригінальним подарунком друзям, близьким або діловим партнерам. Доступні для продажу пам’ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Національного банку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ. Для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, що залежатимуть від попиту на неї.

Для оформлення покупки необхідно зареєструватися, вказавши свої прізвище та ім’я, а також контактну інформацію. Після цього з’явиться можливість оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку та оформити доставку. Оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою НПС “ПРОСТІР”, Visa чи MasterCard.

Доставку замовлень по всій території України здійснюватимуть логістичні (поштові) компанії ТОВ “Нова Пошта” та АТ “Укрпошта”. Строки доставки та умови отримання нумізматичної продукції відповідають умовам компанії, яку обирає користувач. Також для додаткової зручності клієнтів передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивезення, що знаходиться у приміщенні Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А.


Зашел я туда на радостях. И что? показывает мне абсолютно пустой магазин -- ни каких монет я выбрать не смог, никакой продукции...

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Я чего-то не пойму? или там надо вначале зарегистрироваться и тогда тебя пустят посмотреть на эти монетки? :) и даже покажут цены, да?

Кто в курсе, опишите. Вдруг это только на моем компьютере?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлень: 3611
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Подякував: 630 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:30

С телефона тоже самое. Пустой магазин, ни одной единицы товара я не смог посмотреть даже.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлень: 3611
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:55

Jorj
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клац :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:06

та які 100 000... щось НБУ прибріхує
там після 30и вже все падало із грохотом!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:08

Продам монету Архистратиг Михаил.
Вес 31,1г. или 1 oz.
Проба 999,9
Год выпуска 2014г.

Цена 1500 грн.
Харьков
Фото на вайбере.
Вайбер 096 235 7495
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:43

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

номінал: / рік карбування: / ціна:

2017

5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 77₴

2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 56₴

5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет НБУ 72₴


2018

5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 95₴

5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 140

2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри 69₴

5 грн. (біметал) Місто Київ 119₴

5 грн. (біметал) Місто Севастополь 125₴


2019

5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 78₴

5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 89₴

2 грн. Панас Саксаганський 52₴

5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 90₴

5 грн. 75 років визволення України 93₴

5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 72₴

2 грн. Казимир Малевич 56₴


2020

5 грн. Рік Пацюка / щура 159₴

5 грн. Золочівський замок 75₴

5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет НБУ 105₴

5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴

2 грн. Совка розкішна 119₴

2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 63₴

5 грн. Стародавнє місто Дубно 68₴

5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 67₴

5 грн. Славетне місто Запоріжжя 71₴

2 грн. Амет-Хан Султан 90₴

5 грн. Передова 140₴

2 грн. Андрій Ромоданов 51₴

5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства 68₴

5 грн. Місто Слов`янськ 69₴

5 грн. Рік Бика 2021 125₴

2 грн. Володимир Корецький 51₴


Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 18,50 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)

1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік Україна НБУ АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік


:arrow: Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.

Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.

Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 235 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).

Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).

Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
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Подякував: 62 раз.
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