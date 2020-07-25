Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна: 2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка
77₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро
56₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців
+ 20 грн. буклет НБУ 72₴ 2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України
95₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим
140
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри
69₴
5 грн. (біметал) Місто Київ
119₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь
125₴ 2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель
78₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
89₴
2 грн. Панас Саксаганський
52₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир
90₴
5 грн. 75 років визволення України
93₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка"
72₴
2 грн. Казимир Малевич
56₴ 2020
5 грн. Рік Пацюка / щура
159₴
5 грн. Золочівський замок
75₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир
+ 15 грн. буклет НБУ 105₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років
67₴
2 грн. Совка розкішна
119₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади
63₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно
68₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю
67₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя
71₴
2 грн. Амет-Хан Султан
90₴
5 грн. Передова
140₴
2 грн. Андрій Ромоданов
51₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства
68₴
5 грн. Місто Слов`янськ
69₴
5 грн. Рік Бика 2021
125₴
2 грн. Володимир Корецький
51₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки
(2018-2020 р.) по 18,50 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам`яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам) 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік Україна НБУ АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України»
НБУ 2018 / 2019 - 235 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.