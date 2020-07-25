Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Вів 19 січ, 2021 20:41

Присвячена пам`ятці іудейської сакральної архітектури та оборонного будівництва - синагозі (1692 рік) у м. Жовква, що побудована в стилі ренесансу і є однією з найбільших в Європі оборонних споруд у цьому стилі.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1059 грн.

Серія: Герої козацької доби



Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1059 грн.

Ціна монети без футляра від НБУ - 1249 грн.

Присвячена грифу чорному (ряд - Соколоподібні, родина - Яструбові) - єдиному виду роду, який гніздиться тільки в Південному Криму. Ареал виду охоплює Південну Європу та Азію (гірські райони). Грифа чорного занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1259 грн.

Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2899 грн.

Присвячена візиту в Україну 2001 року Глави Держави Ватикан папи Іоанна Павла ІІ.

Ціна медалі з футляром від НБУ - 1279 грн.

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:Срібна монета "/ Синагога в Жовкве" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.На монеті від країв є початок патинування. Можу надати додаткові фото.Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула й футляр місцями змінив колір від старості).Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн.Срібна монета "/ Гриф черный" НБУ 2008Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Флора і фаунаНовинка!Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Духовні скарби УкраїниСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Серія: Літаки України* гарний № сертифікату *1616! + 35 грн.Срібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Пам'ятна срібна монетовидна медаль "/ В честь визита Главы Государства Ватикан папы Иоанна Павла II" НБУ 2001Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМедаль у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.