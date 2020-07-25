Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728) творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.
Купувати пам’ятні монети тепер можна онлайн у інтернет-магазині Національного банку
З 4 січня 2021 року нумізматичну продукцію Національного банку можна придбати онлайн цілодобово та без вихідних в інтернет-магазині за посиланням: https://coins.bank.gov.ua.
Пам’ятні монети можуть стати оригінальним подарунком друзям, близьким або діловим партнерам. Доступні для продажу пам’ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Національного банку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ. Для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, що залежатимуть від попиту на неї.
Для оформлення покупки необхідно зареєструватися, вказавши свої прізвище та ім’я, а також контактну інформацію. Після цього з’явиться можливість оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку та оформити доставку. Оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою НПС “ПРОСТІР”, Visa чи MasterCard.
Доставку замовлень по всій території України здійснюватимуть логістичні (поштові) компанії ТОВ “Нова Пошта” та АТ “Укрпошта”. Строки доставки та умови отримання нумізматичної продукції відповідають умовам компанії, яку обирає користувач. Також для додаткової зручності клієнтів передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивезення, що знаходиться у приміщенні Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А.
Зашел я туда на радостях. И что? показывает мне абсолютно пустой магазин -- ни каких монет я выбрать не смог, никакой продукции...
Я чего-то не пойму? или там надо вначале зарегистрироваться и тогда тебя пустят посмотреть на эти монетки? и даже покажут цены, да?
Кто в курсе, опишите. Вдруг это только на моем компьютере?
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Срібна монета "Синагога в Жовкві / Синагога в Жовкве" НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова. На монеті від країв є початок патинування. Можу надати додаткові фото.
Присвячена пам`ятці іудейської сакральної архітектури та оборонного будівництва - синагозі (1692 рік) у м. Жовква, що побудована в стилі ренесансу і є однією з найбільших в Європі оборонних споруд у цьому стилі.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1059 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула й футляр місцями змінив колір від старості). Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.
Серія: Герої козацької доби
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1059 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова. Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн.
Ціна монети без футляра від НБУ - 1249 грн.
Срібна монета "Гриф чорний / Гриф черный" НБУ 2008 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Флора і фауна
Присвячена грифу чорному (ряд - Соколоподібні, родина - Яструбові) - єдиному виду роду, який гніздиться тільки в Південному Криму. Ареал виду охоплює Південну Європу та Азію (гірські райони). Грифа чорного занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1259 грн.
Новинка! Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Духовні скарби України
Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.
* гарний № сертифікату *1616! + 35 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2899 грн.
Пам'ятна срібна монетовидна медаль ""На честь візиту Глави Держави Ватикан папи Іоанна Павла ІІ / В честь визита Главы Государства Ватикан папы Иоанна Павла II" НБУ 2001 Срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Медаль у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена візиту в Україну 2001 року Глави Держави Ватикан папи Іоанна Павла ІІ.
Ціна медалі з футляром від НБУ - 1279 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі). При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.