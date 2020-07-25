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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 34353637 Додано: Вів 30 бер, 2021 22:04



номінал: / рік карбування: / ціна:



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 289₴







2017



5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴



2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴



5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 149₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 149₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴



2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



5 грн. (біметал) Місто Севастополь 129₴



2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 105₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 89₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴



2 грн. Панас Саксаганський 55₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 90₴



2 грн. Олексій Погорєлов 57₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴



2 грн. Іван Труш 55₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 139₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴



5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 249₴



5 грн. Золочівський замок + 20 грн. буклет НБУ 79₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 105₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴



2 грн. Амет-Хан Султан 99₴



5 грн. Передова (тамподрук) 249₴



2 грн. Андрій Ромоданов 52₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴



5 грн. Місто Слов`янськ 69₴



5 грн. Рік Бика 199₴



2 грн. Володимир Корецький 52₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 53₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴







5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴







Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 529₴









Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 18.70 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік











Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 63₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 235 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.

Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:5 грн.(тамподрук) 289₴5 грн.79₴2 грн.57₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 79₴5 грн.(тамподрук) 149₴5 грн. (біметал)149₴2 грн.(тамподрук) 79₴2 грн.53₴5 грн. (біметал)125₴5 грн. (біметал)129₴5 грн.95₴5 грн.в буклеті від НБУ 105₴5 грн.89₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴2 грн.55₴5 грн.90₴2 грн.57₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 119₴2 грн.55₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн.73₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн./ щура 249₴5 грн.+ 20 грн. буклет НБУ 79₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 105₴5 грн.67₴2 грн.(тамподрук) 209₴2 грн.65₴5 грн.71₴5 грн.69₴5 грн.74₴2 грн.99₴5 грн.(тамподрук) 249₴2 грн.52₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн.199₴2 грн.52₴2 грн.53₴5 грн.73₴5 грн.73₴- 529₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.) по 18.70 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рікФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 63₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.НБУ 2018 / 2019 - 235 грн.Розмір близько 28 см * 28 см.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 530 З нами з: 28.04.11 Подякував: 62 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:00



номінал: / рік карбування: / ціна:



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 279₴



2017



5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴



2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴



5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 149₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴



2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



5 грн. (біметал) Місто Севастополь 129₴



2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 105₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 89₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴



2 грн. Панас Саксаганський 55₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 90₴



2 грн. Олексій Погорєлов 57₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴



2 грн. Іван Труш 55₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 139₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴



5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 239₴



5 грн. Золочівський замок + 20 грн. буклет НБУ 79₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 105₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴



2 грн. Амет-Хан Султан 99₴



5 грн. Передова (тамподрук) 239₴



2 грн. Андрій Ромоданов 52₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴



5 грн. Місто Слов`янськ 69₴



5 грн. Рік Бика 199₴



2 грн. Володимир Корецький 52₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 52₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴



Новинка:

5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 239₴

(-30 грн. без буклету)



















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 529₴











Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 18.70 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік











Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 63₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 225 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.

Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).











Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:5 грн.(тамподрук) 279₴5 грн.79₴2 грн.57₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 79₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн. (біметал)149₴2 грн.(тамподрук) 79₴2 грн.53₴5 грн. (біметал)125₴5 грн. (біметал)129₴5 грн.95₴5 грн.в буклеті від НБУ 105₴5 грн.89₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴2 грн.55₴5 грн.90₴2 грн.57₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 119₴2 грн.55₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн.73₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн./ щура 239₴5 грн.+ 20 грн. буклет НБУ 79₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 105₴5 грн.67₴2 грн.(тамподрук) 209₴2 грн.65₴5 грн.71₴5 грн.69₴5 грн.74₴2 грн.99₴5 грн.(тамподрук) 239₴2 грн.52₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн.199₴2 грн.52₴2 грн.52₴5 грн.73₴5 грн.73₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 239₴(-30 грн. без буклету)- 529₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.) по 18.70 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рікФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 63₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.НБУ 2018 / 2019 - 225 грн.Розмір близько 28 см * 28 см.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 530 З нами з: 28.04.11 Подякував: 62 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:44



Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень



Серія: Східний календар



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 979 грн.





Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.

Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула).

Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.



Серія: Герої козацької доби



Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.























Ціна монети з футляром від НБУ - 1169 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Срібна монета "Монастир Сурб Хач / Монастирь Сурб Хач" НБУ 2009

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.

На монеті є дуже тонка смужка довжиною до 1 см яку майже не видно.

Також присутні декілька пилинок. Можу надати додаткові фото.

Як на мене то стан досить хороший і щоб щось зайве побачити то треба видивлятись.



Серія: Пам’ятки архітектури України



Монета присвячена одній з визначних вірменських памяток Криму - монастирю Сурб Хач (Святий Хрест), заснованому в XIV ст.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 1199 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.







Ціна монети без футляра - 1279 грн.

* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.











Ціна монети без футляра - 1299 грн.

* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.





Срібна монета "Благовіщення / Благовещение" НБУ 2008

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Обрядові свята України



Присвячена одному із значних свят православ`я - Благовіщенню, яке відзначається 7 квітня.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1289 грн.





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1379 грн.





Новинка!

Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1415 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн.

* гарний № сертифікату *1616! + 35 грн.





Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ

Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3499 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:Срібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула).Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.Серія: Герої козацької добиГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Срібна монета "/ Монастирь Сурб Хач" НБУ 2009Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.На монеті є дуже тонка смужка довжиною до 1 см яку майже не видно.Також присутні декілька пилинок. Можу надати додаткові фото.Як на мене то стан досить хороший і щоб щось зайве побачити то треба видивлятись.Серія: Пам’ятки архітектури УкраїниГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.Срібна монета "/ Благовещение" НБУ 2008Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Обрядові свята УкраїниСрібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж лише: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби УкраїниНовинка!Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби УкраїниСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Літаки України* гарний № сертифікату *1616! + 35 грн.Срібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 530 З нами з: 28.04.11 Подякував: 62 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 12:05



Новинка!

Срібна монета "Решетилівське килимарство / Решетиловское ковроткачество" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Українська спадщина / Украинское наследие



Присвячена одній зі сторінок української культурної спадщини – творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця ХІХ ст. Традиції рослинного килимарства Решетилівки, справжньої скарбниці українського народного мистецтва, у 2017 році внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2289 грн.





Новинка!

Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1459 грн.





Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень



Серія: Східний календар / Восточный календарь



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 979 грн.





Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.

Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула).

Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.



Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи



Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.























Ціна монети з футляром від НБУ - 1199 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Срібна монета "Гутник / Стеклодув" патинована НБУ 2012

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Тираж: 7000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.



Серія: Народні промисли та ремесла / Народные промыслы и ремесла



Присвячена гутництву - виготовленню скла, відомому ще з часів Київської Русі. За багато століть розвитку гутництво досягло високого художнього рівня. Особливо оригінальними були баклаги, барильця, різні сулії, кварти та різний фігурний посуд у вигляді півнів, птахів, ведмедиків тощо. Монету виготовлено з використанням технології патинування.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 1259 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.











Ціна монети без футляра - 1299 грн.

* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1429 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Літаки України / Самолеты Украины



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Гарний № сертифікату *1616!



Ціна монети з футляром від НБУ - 1499 грн.





Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ

Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3995 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:Новинка!Срібна монета "/ Решетиловское ковроткачество" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Українська спадщина / Украинское наследиеНовинка!Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула).Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохиГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Срібна монета "/ Стеклодув" патинована НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 7000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.Серія: Народні промисли та ремесла / Народные промыслы и ремеслаГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Літаки України / Самолеты УкраиныГарний № сертифікату *1616!Срібна монета "НБУ 2018 НАНУНомінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 530 З нами з: 28.04.11 Подякував: 62 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 12:31



номінал: / рік карбування: / ціна:



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 275₴



2017



5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴



2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴



5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 155₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴



2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴



2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 109₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 87₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 195₴



2 грн. Панас Саксаганський 55₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 99₴



2 грн. Олексій Погорєлов 57₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴



2 грн. Іван Труш 55₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 135₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴



5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 239₴



5 грн. Золочівський замок 83₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 108₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴



2 грн. Амет-Хан Султан 99₴



5 грн. Передова (тамподрук) 239₴



2 грн. Андрій Ромоданов 52₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴



5 грн. Місто Слов`янськ 69₴



5 грн. Рік Бика 199₴



2 грн. Володимир Корецький 52₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 52₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 229₴

(-30 грн. без буклету)



Новинка:



2 грн. Василь Стефаник 66₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 122₴

(-30 грн. без буклету)



















2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ / 100 лет Национальной академии внутренних дел 399₴



Присвячена вищому навчальному закладу, який готує фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади. У непростих умовах сьогодення нашій державі потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть ефективно виконувати нові завдання з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки, стояти на варті закону, діяти на благо українського народу.











2 грн. Євген Коновалець 119₴





Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 535₴











Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік











Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.

Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).











Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:5 грн.(тамподрук) 275₴5 грн.79₴2 грн.57₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 79₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн. (біметал)155₴2 грн.(тамподрук) 79₴2 грн.53₴5 грн. (біметал)125₴5 грн. (біметал)135₴5 грн.95₴5 грн.в буклеті від НБУ 109₴5 грн.87₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 195₴2 грн.55₴5 грн.99₴2 грн.57₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 119₴2 грн.55₴5 грн.(тамподрук) 135₴5 грн.73₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн./ щура 239₴5 грн.83₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 108₴5 грн.67₴2 грн.(тамподрук) 209₴2 грн.65₴5 грн.71₴5 грн.69₴5 грн.74₴2 грн.99₴5 грн.(тамподрук) 239₴2 грн.52₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн.199₴2 грн.52₴2 грн.52₴5 грн.73₴5 грн.73₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 229₴(-30 грн. без буклету)2 грн.66₴5 грн.в буклеті від НБУ 122₴(-30 грн. без буклету)2 грн./ 100 лет Национальной академии внутренних дел 399₴2 грн.119₴- 535₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рікФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.Розмір близько 28 см * 28 см.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 530 З нами з: 28.04.11 Подякував: 62 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34353637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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