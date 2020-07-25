Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

номінал: / рік карбування: / ціна:
2016
5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 289₴
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 149₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 149₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴
2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 129₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴
5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 105₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 89₴
5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴
2 грн. Панас Саксаганський 55₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 90₴
2 грн. Олексій Погорєлов 57₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴
2 грн. Іван Труш 55₴
5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 139₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴
2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴
5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴
5 грн. Рік Пацюка / щура 249₴
5 грн. Золочівський замок + 20 грн. буклет НБУ 79₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 105₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴
2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴
2 грн. Амет-Хан Султан 99₴
5 грн. Передова (тамподрук) 249₴
2 грн. Андрій Ромоданов 52₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴
5 грн. Місто Слов`янськ 69₴
5 грн. Рік Бика 199₴
2 грн. Володимир Корецький 52₴
2021
2 грн. Агатангел Кримський 53₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴
Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 529₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 18.70 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Медалі від НБУ:
Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 63₴
Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 235 грн.
Розмір близько 28 см * 28 см.
Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.