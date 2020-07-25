Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень
Серія: Східний календар
Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 979 грн.
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула). Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.
Серія: Герої козацької доби
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1169 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. На монеті є дуже тонка смужка довжиною до 1 см яку майже не видно. Також присутні декілька пилинок. Можу надати додаткові фото. Як на мене то стан досить хороший і щоб щось зайве побачити то треба видивлятись.
Серія: Пам’ятки архітектури України
Монета присвячена одній з визначних вірменських памяток Криму - монастирю Сурб Хач (Святий Хрест), заснованому в XIV ст.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1199 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1279 грн. * можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1299 грн. * можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.
Срібна монета "Благовіщення / Благовещение" НБУ 2008 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Обрядові свята України
Присвячена одному із значних свят православ`я - Благовіщенню, яке відзначається 7 квітня.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1289 грн.
Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України
Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1379 грн.
Новинка! Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України
Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1415 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн. * гарний № сертифікату *1616! + 35 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 3499 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі). При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Українська спадщина / Украинское наследие
Присвячена одній зі сторінок української культурної спадщини – творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця ХІХ ст. Традиції рослинного килимарства Решетилівки, справжньої скарбниці українського народного мистецтва, у 2017 році внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2289 грн.
Новинка! Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1459 грн.
Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень
Серія: Східний календар / Восточный календарь
Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 979 грн.
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула). Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.
Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1199 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Срібна монета "Гутник / Стеклодув" патинована НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 7000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ.
Серія: Народні промисли та ремесла / Народные промыслы и ремесла
Присвячена гутництву - виготовленню скла, відомому ще з часів Київської Русі. За багато століть розвитку гутництво досягло високого художнього рівня. Особливо оригінальними були баклаги, барильця, різні сулії, кварти та різний фігурний посуд у вигляді півнів, птахів, ведмедиків тощо. Монету виготовлено з використанням технології патинування.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1259 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1299 грн. * можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.
Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1429 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Літаки України / Самолеты Украины
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Гарний № сертифікату *1616!
Ціна монети з футляром від НБУ - 1499 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 3995 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі). При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2016
5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 275₴
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 155₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴
2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴
5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 109₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 87₴
5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 195₴
2 грн. Панас Саксаганський 55₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 99₴
2 грн. Олексій Погорєлов 57₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴
2 грн. Іван Труш 55₴
5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 135₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴
2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴
5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴
5 грн. Рік Пацюка / щура 239₴
5 грн. Золочівський замок 83₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 108₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴
2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴
2 грн. Амет-Хан Султан 99₴
5 грн. Передова (тамподрук) 239₴
2 грн. Андрій Ромоданов 52₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴
5 грн. Місто Слов`янськ 69₴
5 грн. Рік Бика 199₴
2 грн. Володимир Корецький 52₴
2021
2 грн. Агатангел Кримський 52₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴
5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 229₴ (-30 грн. без буклету)
Новинка:
2 грн. Василь Стефаник 66₴
5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 122₴ (-30 грн. без буклету)
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ / 100 лет Национальной академии внутренних дел 399₴
Присвячена вищому навчальному закладу, який готує фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади. У непростих умовах сьогодення нашій державі потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть ефективно виконувати нові завдання з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки, стояти на варті закону, діяти на благо українського народу.
2 грн. Євген Коновалець 119₴
Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 535₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Медалі від НБУ:
Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴
Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше. Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн. Розмір близько 28 см * 28 см. Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів. При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Новинка! Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2725 грн.
Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ КПІ - 63 грн.
*фото новинок:
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / рік карбування: / ціна:
2016
5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 275₴
2017
5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴
2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴
5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴
5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 155₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴
2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴
5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴
5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴
5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 109₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 87₴
5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 195₴
2 грн. Панас Саксаганський 55₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 99₴
2 грн. Олексій Погорєлов 57₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴
2 грн. Іван Труш 55₴
5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 135₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴
2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴
5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴
5 грн. Рік Пацюка / щура 239₴
5 грн. Золочівський замок 83₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 108₴
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴
2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴
2 грн. Амет-Хан Султан 99₴
5 грн. Передова (тамподрук) 239₴
2 грн. Андрій Ромоданов 52₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴
5 грн. Місто Слов`янськ 69₴
5 грн. Рік Бика 199₴
2 грн. Володимир Корецький 52₴
2021
2 грн. Агатангел Кримський 52₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴
5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 225₴ (-30 грн. без буклету)
2 грн. Василь Стефаник 66₴
5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 119₴ (-30 грн. без буклету)
Новинки:
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ / 100 лет Национальной академии внутренних дел 499₴
Присвячена вищому навчальному закладу, який готує фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади. У непростих умовах сьогодення нашій державі потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть ефективно виконувати нові завдання з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки, стояти на варті закону, діяти на благо українського народу.
2 грн. Євген Коновалець 109₴
2 грн. Василь Сліпак 109₴
Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 535₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Медалі від НБУ:
Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 63₴
Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше. Уточнюйте.
Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн. Розмір близько 28 см * 28 см. Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів. При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Новинка!
Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности
Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2525 грн.
Новинка!
Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Українська спадщина / Украинское наследие
Присвячена одній зі сторінок української культурної спадщини – творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця ХІХ ст. Традиції рослинного килимарства Решетилівки, справжньої скарбниці українського народного мистецтва, у 2017 році внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2265 грн.
Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1395 грн.
Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень
Серія: Східний календар / Восточный календарь
Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 969 грн.
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула). Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.
Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1189 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1299 грн.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1269 грн.
* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.
Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1399 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Літаки України / Самолеты Украины
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Гарний № сертифікату *1616!
Ціна монети з футляром від НБУ - 1475 грн.
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; 2 унції 62.2 г ; пруф ; Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 3995 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі). При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Станом на сьогодні маю на продаж монети зі срібла:
Новинка!
Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности
Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2365 грн.
Новинка!
Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2525 грн.
Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1365 грн.
Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень
Серія: Східний календар / Восточный календарь
Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок! Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 959 грн.
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Стан монети на мій погляд на 5- з 5. (трохи потерта капсула). Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу надати додаткові фото.
Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1185 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1259 грн.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1229 грн.
* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.
Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1375 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018 Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Літаки України / Самолеты Украины
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Гарний № сертифікату *1616!
Ціна монети з футляром від НБУ - 1465 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі). При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.