Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Суб 14 сер, 2021 22:06

greggreg написав: ST_11 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017

Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2365 грн.

Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.

Ціна монети з футляром від НБУ - 2515 грн.

Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.

Серія: Східний календар / Восточный календарь



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Ціна монети з футляром від НБУ - 929 грн.

Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.

Ціна монети без футляра - 1109 грн.

Ціна монети без футляра - 1149 грн.

Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1349 грн.

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

Ціна монети з футляром від НБУ - 1465 грн.

Доброго вечора.Цієї монети вже не маю в наявності.Актуальний перелік монети зі срібла від НБУ:Срібна монета "/ 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ Наследие" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 5000 штук!Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.* Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн. *Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохиГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Літаки України / Самолеты УкраиныГарний № сертифікату *1616!Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.