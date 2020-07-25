Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

ST_11 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ?
Дякую!
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:47
ST_11 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ?
Дякую!
Додано: Суб 14 сер, 2021 22:06
Доброго вечора.
Цієї монети вже не маю в наявності.
Актуальний перелік монети зі срібла від НБУ:
Новинка!
Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности
Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2365 грн.
Новинка!
Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2515 грн.
Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.
Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год
Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень
Серія: Східний календар / Восточный календарь
Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок!
Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Ціна монети з футляром від НБУ - 929 грн.
Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.
Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".
Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.
* Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн. *
Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи
Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.
Ціна монети без футляра - 1109 грн.
Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!
Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка
Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;
Монета у капсулі. Нова.
Ціна монети без футляра - 1149 грн.
* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.
Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 5000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины
Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1349 грн.
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф
Тираж: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Серія: Літаки України / Самолеты Украины
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Гарний № сертифікату *1616!
Ціна монети з футляром від НБУ - 1465 грн.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).
При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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