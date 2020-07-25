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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 35363738 Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:47 ST_11 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф ?

Дякую! greggreg Повідомлень: 1 З нами з: 13.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 22:06 greggreg написав: ST_11 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017 Доброго дня! У Вас є монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017

Доброго вечора.

Цієї монети вже не маю в наявності.



Актуальний перелік монети зі срібла від НБУ:



Новинка!



Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности



Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.























Ціна монети з футляром від НБУ - 2365 грн.





Новинка!



Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2515 грн.





Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.





Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень



Серія: Східний календар / Восточный календарь



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 929 грн.





Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.

Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".

Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.



* Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн. *



Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи



Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.



















Ціна монети без футляра - 1109 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.











Ціна монети без футляра - 1149 грн.



* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1349 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Літаки України / Самолеты Украины



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Гарний № сертифікату *1616!



Ціна монети з футляром від НБУ - 1465 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Доброго вечора.Цієї монети вже не маю в наявності.Актуальний перелік монети зі срібла від НБУ:Срібна монета "/ 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ Наследие" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 5000 штук!Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.* Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн. *Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохиГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Літаки України / Самолеты УкраиныГарний № сертифікату *1616!Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 548 З нами з: 28.04.11 Подякував: 63 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 сер, 2021 22:15



номінал: / рік карбування: / ціна:



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 275₴



2017



5 грн. 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 79₴



2 грн. XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 57₴



5 грн. 50 років Світовому конгресу українців + 20 грн. буклет від НБУ 79₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 155₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴



2 грн. Іван Нечуй-Левицький 53₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



5 грн. (біметал) Місто Севастополь 135₴



2019



5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 95₴



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 109₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 87₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 189₴



2 грн. Панас Саксаганський 55₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 99₴



2 грн. Олексій Погорєлов 57₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴



2 грн. Іван Труш 55₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 135₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 73₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴



5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 239₴



5 грн. Золочівський замок 83₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 108₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 67₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 209₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 65₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 71₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 74₴



2 грн. Амет-Хан Султан 99₴



5 грн. Передова (тамподрук) 239₴



2 грн. Андрій Ромоданов 52₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴



5 грн. Місто Слов`янськ 69₴



5 грн. Рік Бика 199₴



2 грн. Володимир Корецький 52₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 51₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 72₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 72₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 219₴

(-29 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 66₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 119₴

(-29 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 499₴



2 грн. Євген Коновалець 99₴



2 грн. Василь Сліпак 105₴



5 грн. Маяки України 109₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського в буклеті від НБУ 259₴

(-29 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України в буклеті від НБУ 299₴

(-29 грн. без буклету)





Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 529₴











Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік











Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.



Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України набор сув. уп 399₴



















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.



Медалі від НБУ:



Пам'ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 61₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 63₴



Пам'ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 63₴



Пам'ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴



Пам'ятна медаль ""Національний університет “Львівська політехніка”"" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 50₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.

Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).











Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / рік карбування: / ціна:5 грн.(тамподрук) 275₴5 грн.79₴2 грн.57₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 79₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн. (біметал)155₴2 грн.(тамподрук) 79₴2 грн.53₴5 грн. (біметал)125₴5 грн. (біметал)135₴5 грн.95₴5 грн.в буклеті від НБУ 109₴5 грн.87₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 189₴2 грн.55₴5 грн.99₴2 грн.57₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 119₴2 грн.55₴5 грн.(тамподрук) 135₴5 грн.73₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн./ щура 239₴5 грн.83₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 108₴5 грн.67₴2 грн.(тамподрук) 209₴2 грн.65₴5 грн.71₴5 грн.69₴5 грн.74₴2 грн.99₴5 грн.(тамподрук) 239₴2 грн.52₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн.199₴2 грн.52₴2 грн.51₴5 грн.72₴5 грн.72₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 219₴(-29 грн. без буклету)2 грн.66₴5 грн.в буклеті від НБУ 119₴(-29 грн. без буклету)2 грн.499₴2 грн.99₴2 грн.105₴5 грн.109₴5 грн.в буклеті від НБУ 259₴(-29 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 299₴(-29 грн. без буклету)- 529₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рікФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.399₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 61₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 63₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 63₴Пам'ятна медаль2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴Пам'ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 50₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.НБУ 2018 / 2019 - 239 грн.Розмір близько 28 см * 28 см.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 548 З нами з: 28.04.11 Подякував: 63 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 13:37

Сувенірний буклет "До 30-річчя незалежності України" 2021 р.



Тираж лише: 3000 штук

Спільний випуск НБУ + Укрпошта

Розмір близько 22 см на 18 см



Містить пам'ятну монету, поштовий блок та поштову марку до 30-річчя незалежності України 2021 рік.



Присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.























Сувенирный буклет "К 30-летию независимости Украины" 2021 год



Сувенірний буклет у м. Львів. Можлива зустріч або доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" згідно тарифів.



Дуже гарний подарунок або для поповнення колекції.



Ціна: 599 грн.



Звертайтесь. Новинка!Сувенірний буклет "" 2021 р.Спільний випуск НБУ + УкрпоштаРозмір близько 22 см на 18 смМістить пам'ятну монету, поштовий блок та поштову марку до 30-річчя незалежності України 2021 рік.Сувенирный буклет "К 30-летию независимости Украины" 2021 годСувенірний буклет у м. Львів. Можлива зустріч або доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" згідно тарифів.Дуже гарний подарунок або для поповнення колекції.Ціна: 599 грн.Звертайтесь. ST_11

Повідомлень: 548 З нами з: 28.04.11 Подякував: 63 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:59



Новинка!



Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл - 30 років незалежності України / Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).











Ціна монети без футляра - 1859 грн.





Новинка!



Срібна монета "До 30-річчя незалежності України / К 30-летию независимости Украины" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности



Присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2999 грн.





Новинка!



Срібна монета "Олеський замок / Олеский замок" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Пам’ятки архітектури України / Памятники архитектуры Украины



Присвячена справжній перлині Львівщини – комплексній пам’ятці архітектури та історії – Олеському замку, уперше згаданому в історичних джерелах 1327 року. Замковий комплекс багато століть височіє на вершечку крутого пагорба-останця і є свідком та учасником багатьох подій, що навічно увійшли в історію України та сусідніх країн. Середньовічна фортеця в ХVII ст. була перетворена Яном Даниловичем на палац у стилі ренесансу. Замковий комплекс в Олеську, до архітектурних споруд якого, крім замку, належить костел капуцинів із келіями, включено до переліку об’єктів, які заплановано відреставрувати в рамках президентської програми “Велике будівництво”.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.





Новинка!



Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности



Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.























Ціна монети з футляром від НБУ - 2365 грн.





Новинка!



Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2515 грн.





Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1369 грн.





Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень



Серія: Східний календар / Восточный календарь



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 939 грн.





Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.

Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".

Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.



* Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн. *



Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи



Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.



















Ціна монети без футляра - 1119 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.















Ціна монети без футляра - 1155 грн.



* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1349 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Літаки України / Самолеты Украины



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Гарний № сертифікату *1616!



Ціна монети з футляром від НБУ - 1489 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую.



*** *** *** ***



Монета "До 30-річчя незалежності України у сувенірній упаковці" / "К 30-летию независимости Украины в сувенирной упаковке" номінал 5 грн. 2021 рік НБУ



Присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті – незалежна держава. Витоки нашої незалежності – в історичній пам’яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині.



























Ціна монети у сувенірній упаковці від НБУ - 319 грн.

(-29 грн. без сув. уп.)



Усі монети наживо ще гарніші ніж на фото Актуальний перелік монети зі срібла від НБУ:Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.Срібна монета "/ К 30-летию независимости Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ Олеский замок" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Пам’ятки архітектури України / Памятники архитектуры УкраиныСрібна монета "/ 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ Наследие" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 5000 штук!Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.* Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 75 грн. *Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохиГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.* можлива комплектація футляром від НБУ за +75 грн.Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Літаки України / Самолеты УкраиныГарний № сертифікату *1616!Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.*** *** *** ***Монета "" / "К 30-летию независимости Украины в сувенирной упаковке" номінал 5 грн. 2021 рік НБУ(-29 грн. без сув. уп.)Усі монети наживо ще гарніші ніж на фото ST_11

Повідомлень: 548 З нами з: 28.04.11 Подякував: 63 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 35363738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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