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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 36373839 Додано: Суб 18 гру, 2021 23:57



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 349₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

Присвячена громадянській мужності і патріотизму, які виявили громадяни України всіх національностей, прагнучи розвивати та зміцнювати демократичну державу, конституційні засади демократії, права і свободи людини.



5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

Присвячена пам`яті героїв, які стали символом гідності, кожен з яких здійснив особистий подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши найцінніше - своє життя за нову відроджену Україну.



5 грн. Євромайдан (тамподрук)

Присвячена протестним акціям, що відбулися в Україні протягом листопада 2013 року - лютого 2014 рокуі були наповнені прагненням до змін, європейського напряму розвитку нашої держави.



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 295₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 155₴



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 72₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 79₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 129₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 85₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴



2 грн. Панас Саксаганський 55₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 109₴



2 грн. Олексій Погорєлов 57₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴



2 грн. Іван Труш 55₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 135₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 75₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 69₴



5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 69₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 269₴



5 грн. Золочівський замок + 20 грн. буклет від НБУ 85₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 109₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 68₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 249₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 68₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 75₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 69₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 55₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 75₴



5 грн. Передова (тамподрук) 249₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 69₴



5 грн. Місто Слов`янськ 70₴



5 грн. Рік Бика 245₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 52₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 73₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 73₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 235₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 66₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 125₴

(-30 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 725₴



2 грн. Євген Коновалець 85₴



2 грн. Василь Сліпак 95₴



5 грн. Маяки України 100₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського в буклеті від НБУ 355₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України в буклеті від НБУ 275₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Українські рятівники 100₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 125₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 100₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 66₴



5 грн. Хотинська битва 100₴





Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 519₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 529₴











Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (40 грн. / шт.)



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)

Ціна - 20 грн. / шт.



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік





Присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних Сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначеному для швидкого розгортання з метою ведення наступальних, штурмових дій, прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу.



2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік





Присвячена військам, які є основою та головним носієм бойової могутності Збройних Сил України. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними Силами своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час. Сухопутні війська – це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ та артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин логістичного забезпечення, а також бригад територіальної оборони.



3) "Збройні Сили України" 2021 рік





Присвячена українським військам, на які відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; забезпечення стримування та відсічі збройній агресії проти України, охорони повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України, а також завдання щодо участі в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.



Можливий продаж банківським ролом (номінал 250 грн. / 25 штук) - 425 грн. / рол

або 1200 грн. за три різні роли (75 штук).













Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України набор сув. уп 399₴















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.





Медалі від НБУ:



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴







Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 89₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 69₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴



Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴



Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 50₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



Сувенірна упаковка (буклет) до пам'ятних монет із серії «Області України» НБУ 2018 / 2019 - 249 грн.

Розмір близько 28 см * 28 см.

Вміщує 27 монет номіналом 5 грн. (біметал); Нова (з банку).











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Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 829₴



















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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 85₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.











Ціна - 115₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 349₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 295₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн. (біметал)155₴2 грн.72₴2 грн.(тамподрук) 79₴5 грн. (біметал)125₴5 грн.в буклеті від НБУ 129₴5 грн.85₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴2 грн.55₴5 грн.109₴2 грн.57₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 119₴2 грн.55₴5 грн.(тамподрук) 135₴5 грн.75₴5 грн.69₴5 грн.69₴5 грн./ щура 269₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 85₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 109₴5 грн.68₴2 грн.(тамподрук) 249₴2 грн.68₴5 грн.75₴5 грн.69₴2 грн.55₴5 грн.75₴5 грн.(тамподрук) 249₴5 грн.69₴5 грн.70₴5 грн.245₴2 грн.52₴5 грн.73₴5 грн.73₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 235₴(-25 грн. без буклету)2 грн.66₴5 грн.в буклеті від НБУ 125₴(-30 грн. без буклету)2 грн.725₴2 грн.85₴2 грн.95₴5 грн.100₴5 грн.в буклеті від НБУ 355₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 275₴(-25 грн. без буклету)5 грн.100₴5 грн.125₴(-25 грн. без буклету)2 грн.100₴2 грн.66₴5 грн.100₴- 519₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 529₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (40 грн. / шт.)9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік2) "" 2021 рік3) "" 2021 рікМожливий продаж банківським ролом (номінал 250 грн. / 25 штук) -або(75 штук).Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.399₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 89₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 69₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 50₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.НБУ 2018 / 2019 - 249 грн.Розмір близько 28 см * 28 см.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 565 З нами з: 28.04.11 Подякував: 65 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 00:18



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Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл - 30 років незалежності України / Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).











Ціна монети без футляра - 1599 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***





Новинка!



Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1849 грн.





Новинка!



Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности



Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.























Ціна монети з футляром від НБУ - 2269 грн.





Новинка!



Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2385 грн.





Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1359 грн.





Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень



Серія: Східний календар / Восточный календарь



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 909 грн.





Срібна монета "Петро Калнишевський / Петр Калнышевский" НБУ 2012

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.

Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".

Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***



Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохи



Присвячена військовому та політичному діячеві XVIII ст., військовому судді, останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Івановичу Калнишевському, який під час російсько-турецької війни 1768 - 1774 рр. проявив себе талановитим полководцем.



















Ціна монети без футляра - 1039 грн.



Гарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!



Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.















Ціна монети без футляра - 1039 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1349 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Літаки України / Самолеты Украины



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.













Ціна монети з футляром від НБУ - 1419 грн.





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монети у продажі зі срібла від НБУ:Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***Срібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ Наследие" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Срібна монета "/ Петр Калнышевский" НБУ 2012Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ;Тираж: 5000 штук!Монета у капсулі та з сертифікатом від НБУ.Стан монети на мій погляд на "5-" з "5".Присутні дрібні проблеми, що видно на фото й не зразу кидаються в очі. Можу вислати додаткові фото.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***Серія: Герої козацької доби / Герои казацкой эпохиГарна ціна (враховуючи поточні ціни на монети в НБУ та вартість срібла)!Порівняйте з вартістю інвестиційної монети "Архістратиг Михаїл" яка продається без футляру, сертифікату й має значно більший тираж.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Літаки України / Самолеты УкраиныОплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 565 З нами з: 28.04.11 Подякував: 65 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 січ, 2022 13:04



Новинка!



Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл - 30 років незалежності України / Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).











Ціна монети без футляра - 1599 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***





Новинка!



Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1849 грн.





Новинка!



Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности



Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.























Ціна монети з футляром від НБУ - 2275 грн.





Новинка!



Срібна монета "Спадок / Наследие" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері народного мистецтва, явищ культури, науки, побуту, що перейшли нам у спадок від попередніх поколінь і представлені прадавнім символом Сонця, життєвої сили, еволюції Всесвіту і життя загалом, надбанням видатної універсальної цінності матеріальної і духовної культури нашого народу та іншими символами, закодованими на писанках, вишиванках, в орнаментах.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2459 грн.





Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1375 грн.





Срібна пам'ятна монета " Рік Півня / Год Петуха " 2016 рік / 2017 год

Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півень



Серія: Східний календар / Восточный календарь



Присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.



На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.



Дуже гарний подарунок!

Особливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 899 грн.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.















Ціна монети без футляра - 1239 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***





Срібна монета "10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова / 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / Львов

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж: 5000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1375 грн.



*** можливе оформлення через OLX доставку (діє акція на безкоштовне пересилання)***



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монети у продажі зі срібла від НБУ:Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***Срібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ Наследие" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна пам'ятна монета "" 2016 рік / 2017 годУкраїна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver півеньОсобливо для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 85 грн. ***Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфТираж: 5000 штук!Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныОплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 565 З нами з: 28.04.11 Подякував: 65 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:44 Новинка!



Срібна монета "ХХIV зимові Олімпійські ігри / ХХIV зимние Олимпийские игры" НБУ 2022 / КНР Пекін Winter Olympics Китай

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 + тамподрук ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Спорт



Присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю – Пекіні. Олімпійські ігри – це престижні міжнародні змагання, які без перебільшення є подією планетарного масштабу і проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету в межах олімпійського руху. До складу національної збірної України увійдуть представники таких видів спорту: біатлон, гірськолижний спорт, ковзанярський спорт, керлінг, лижні гонки, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, санний спорт, скелетон та бобслей, сноубординг, фігурне катання на ковзанах, фристайл, хокей із шайбою, шорт-трек.















Ціна монети з футляром від НБУ - 2250 грн.



Звертайтесь. Дякую. Срібна монета "/ ХХIV зимние Олимпийские игры" НБУ 2022 / КНР Пекін Winter Olympics КитайНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 + тамподрук ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: СпортЗвертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 565 З нами з: 28.04.11 Подякував: 65 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:15



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 349₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

Присвячена громадянській мужності і патріотизму, які виявили громадяни України всіх національностей, прагнучи розвивати та зміцнювати демократичну державу, конституційні засади демократії, права і свободи людини.



5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

Присвячена пам`яті героїв, які стали символом гідності, кожен з яких здійснив особистий подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши найцінніше - своє життя за нову відроджену Україну.



5 грн. Євромайдан (тамподрук)

Присвячена протестним акціям, що відбулися в Україні протягом листопада 2013 року - лютого 2014 рокуі були наповнені прагненням до змін, європейського напряму розвитку нашої держави.



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 295₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 139₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 155₴



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 75₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 80₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 125₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 129₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 85₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴



2 грн. Панас Саксаганський 55₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 109₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 119₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 135₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 75₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 75₴



5 грн. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 75₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 269₴



5 грн. Золочівський замок + 20 грн. буклет від НБУ 85₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 109₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 75₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 249₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 73₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 78₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 74₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 59₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 79₴



5 грн. Передова (тамподрук) 259₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 75₴



5 грн. Місто Слов`янськ 75₴



5 грн. Рік Бика 249₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 57₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 75₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 75₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 235₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 68₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 119₴

(-29 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 799₴



2 грн. Євген Коновалець 80₴



2 грн. Василь Сліпак 92₴



5 грн. Маяки України 100₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського в буклеті від НБУ 385₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України в буклеті від НБУ 275₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Українські рятівники 100₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 125₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 100₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 68₴



5 грн. Хотинська битва 100₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 100₴







5 грн. Рік Тигра + 30 грн. буклет від НБУ 269₴











2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри 177₴









Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 515₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 525₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (45 грн. / шт.)



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)

Ціна - 20 грн. / шт.



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік







3) "Збройні Сили України" 2021 рік







Можливий продаж банківським ролом (номінал 250 грн. / 25 штук) - 420 грн. / рол

або 1200 грн. за три різні роли (75 штук).











Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України набор сув. уп 399₴















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.





Медалі від НБУ:



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 85₴







Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴







Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 69₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 85₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************

Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 819₴



















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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 85₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.











Ціна - 85₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 349₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 295₴5 грн.(тамподрук) 139₴5 грн. (біметал)155₴2 грн.75₴2 грн.(тамподрук) 80₴5 грн. (біметал)125₴5 грн.в буклеті від НБУ 129₴5 грн.85₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 199₴2 грн.55₴5 грн.109₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 119₴5 грн.(тамподрук) 135₴5 грн.75₴5 грн.75₴5 грн.75₴5 грн./ щура 269₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 85₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 109₴5 грн.75₴2 грн.(тамподрук) 249₴2 грн.73₴5 грн.78₴5 грн.74₴2 грн.59₴5 грн.79₴5 грн.(тамподрук) 259₴5 грн.75₴5 грн.75₴5 грн.249₴2 грн.57₴5 грн.75₴5 грн.75₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 235₴(-25 грн. без буклету)2 грн.68₴5 грн.в буклеті від НБУ 119₴(-29 грн. без буклету)2 грн.799₴2 грн.80₴2 грн.92₴5 грн.100₴5 грн.в буклеті від НБУ 385₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 275₴(-25 грн. без буклету)5 грн.100₴5 грн.125₴(-25 грн. без буклету)2 грн.100₴2 грн.68₴5 грн.100₴5 грн.100₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 269₴2 грн.177₴- 515₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 525₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.) по 19 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (45 грн. / шт.)9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік2) "" 2021 рік3) "" 2021 рікМожливий продаж банківським ролом (номінал 250 грн. / 25 штук) -або(75 штук).Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.399₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 85₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 69₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 85₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 60₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 55₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 100 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 565 З нами з: 28.04.11 Подякував: 65 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:37 Новинки від НБУ!

Досить малий тираж (30 000 шт).



Пам’ятна банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Серія ЯА.



Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 160 мм.



Основне зображення лицьового боку – портрет Володимира Вернадського.

Основне зображення зворотного боку – будівля Президії Національної академії наук України.



Дата введення в обіг: 22.12.2021











Ціна: 1119 грн / шт.





Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Серія ЯА.



Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.



Основне зображення лицьового боку – портрет Григорія Сковороди.

Основне зображення зворотного боку – будівля Києво-Могилянської академії.



Дата введення в обіг: 20.08.2021











Ціна: 609 грн / шт.





Пам’ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Серія ЯА.



Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 148 мм.



Основне зображення лицьового боку – портрет Лесі Українки.

Основне зображення зворотного боку – в’їзна вежа Луцького замку.



Дата введення в обіг — 19.11.2021











Ціна: 329 грн / шт.





Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.



Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основне зображення лицьового боку – портрет Тараса Шевченка.

Основне зображення зворотного боку – будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Дата введення в обіг: 20.08.2021











Ціна: 249 грн / шт.





Гарний, солідний та інвестиційно привабливий подарунок.

Звертайтесь. Пам’ятназразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Серія ЯА.Дата введення в обіг: 22.12.2021Пам’ятназразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Серія ЯА.Дата введення в обіг: 20.08.2021Пам’ятназразка 2019 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Серія ЯА.Дата введення в обіг — 19.11.2021Пам’ятназразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.Дата введення в обіг: 20.08.2021Гарний, солідний та інвестиційно привабливий подарунок.Звертайтесь. ST_11

Повідомлень: 565 З нами з: 28.04.11 Подякував: 65 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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