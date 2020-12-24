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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 37383940 Додано: П'ят 24 чер, 2022 14:35 Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) А как с Вами связаться? haggard2004

Повідомлень: 1 З нами з: 21.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 чер, 2022 21:24



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 569₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2016



5 грн. Давній Вишгород (тамподрук) 499₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 219₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 175₴



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 85₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 90₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 139₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 149₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 95₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 229₴



2 грн. Панас Саксаганський 67₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 125₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 139₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 159₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 79₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 79₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 319₴



5 грн. Золочівський замок + 20 грн. буклет від НБУ 99₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 15 грн. буклет від НБУ 125₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 79₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 319₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 85₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 85₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 80₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 65₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 89₴



5 грн. Передова (тамподрук) 779₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 85₴



5 грн. Місто Слов`янськ 89₴



5 грн. Рік Бика 299₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 65₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 85₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 85₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 299₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 73₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 125₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 959₴



2 грн. Євген Коновалець 89₴



2 грн. Василь Сліпак 109₴



5 грн. Маяки України 119₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського в буклеті від НБУ 525₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України в буклеті від НБУ 355₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Українські рятівники 129₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 130₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 115₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 75₴



5 грн. Хотинська битва 115₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 119₴



5 грн. Рік Тигра + 30 грн. буклет від НБУ 299₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри 185₴



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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 539₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 539₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 23 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 49 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 27 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 27 грн. / шт.









Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 85₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 109₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 65₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 849₴



















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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 85₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 120 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.











Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 569₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 499₴5 грн.(тамподрук) 219₴5 грн. (біметал)175₴2 грн.85₴2 грн.(тамподрук) 90₴5 грн. (біметал)139₴5 грн.в буклеті від НБУ 149₴5 грн.95₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 229₴2 грн.67₴5 грн.125₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 139₴5 грн.(тамподрук) 159₴5 грн.79₴5 грн.79₴5 грн./ щура 319₴5 грн.+ 20 грн. буклет від НБУ 99₴5 грн.+ 15 грн. буклет від НБУ 125₴5 грн.79₴2 грн.(тамподрук) 319₴2 грн.85₴5 грн.85₴5 грн.80₴2 грн.65₴5 грн.89₴5 грн.(тамподрук) 779₴5 грн.85₴5 грн.89₴5 грн.299₴2 грн.65₴5 грн.85₴5 грн.85₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 299₴(-25 грн. без буклету)2 грн.73₴5 грн.в буклеті від НБУ 125₴(-25 грн. без буклету)2 грн.959₴2 грн.89₴2 грн.109₴5 грн.119₴5 грн.в буклеті від НБУ 525₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 355₴(-25 грн. без буклету)5 грн.129₴5 грн.130₴(-25 грн. без буклету)2 грн.115₴2 грн.75₴5 грн.115₴5 грн.119₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 299₴2 грн.185₴*******************************************************************************************************- 539₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 539₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 49 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 27 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 27 грн. / шт.Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 85₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 109₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 65₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 120 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 584 З нами з: 28.04.11 Подякував: 66 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 20:11



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Срібна монета "Україна - Білорусь. Духовна спадщина - Ірмологіон / Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион" НБУ 2020

Номінал 20 грн.; срібло Ag 925 ; патинована з локальною позолотою ; дві унції 62.2 г



Тираж лише: 2500 шт.



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cт. на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам. В Ірмологіоні – першій нотованій книзі, було зібрано ірмоси як мелодичні та ритмічні моделі для тропарів канонів, звідси його масове поширення – як у церковній практиці, так і в навчальній. Слова у поетичному тексті нанизуються на нитку, як перли в коралях, чергуючись як мотиви орнаменту. Ірмологіони складалися в монастирях, кафедральних соборах, парафіяльних церквах. Значна частина збережених ірмологіонів – рукописна. На початку ХVIII ст. стали видаватися друковані нотні ірмологіони.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 4399 грн.





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Срібна монета "Земля-годувальниця / Земля-кормилица" НБУ 2019

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Гарний номер сертифікату: *888



Присвячена цінності і значенню землі-годувальниці, яка за всіх часів залишається джерелом життя і матеріальних благ. Давні традиції землеробства знайшли відображення в українській усній народній творчості: “Про землю піклуйся – золотим зерном милуйся”, “Чорна земля білий хліб родить”, “Земля – наша мати, всіх годує”.



















Ціна монети з футляром від НБУ - 2219 грн.





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Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці / Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке / НБУ 2021



Дата введення в оббіг: 30.12.2021 р.

Номінал: 40 грн. / Метал: срібло (Ag 999) (патиноване з позолотою) / Маса: 124.4 г ( 4-и унції )



Тираж лише: 1 900 шт. + 100 шт. (в дерев'яному футлярі)



Монети (набір) у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нові.



Набір з чотирьох пам`ятних монет присвячений пам’яті про героїчну добу нашої історії, яка для українського народу є невичерпним джерелом національної гідності, волелюбності та державних устремлінь, атрибутам влади – козацьким клейнодам. Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти. Випуск набору “Козацькі клейноди” звертає нашу увагу на героїчну козацьку епоху, в якій український народ досі черпає духовний досвід і звитягу в обороні рідної землі від зовнішніх ворогів.























Ціна набору монет з футляром від НБУ - 11999 грн.





Новинка!



Срібна монета "ХХIV зимові Олімпійські ігри / ХХIV зимние Олимпийские игры" НБУ 2022 / КНР Пекін Winter Olympics Китай

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 + тамподрук ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Спорт



Присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю – Пекіні. Олімпійські ігри – це престижні міжнародні змагання, які без перебільшення є подією планетарного масштабу і проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету в межах олімпійського руху. До складу національної збірної України увійдуть представники таких видів спорту: біатлон, гірськолижний спорт, ковзанярський спорт, керлінг, лижні гонки, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, санний спорт, скелетон та бобслей, сноубординг, фігурне катання на ковзанах, фристайл, хокей із шайбою, шорт-трек.















Ціна монети з футляром від НБУ - 2219 грн.





Новинка!



Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл - 30 років незалежності України / Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).











Ціна монети без футляра - 2149 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 100 грн. ***





Новинка!



Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.















Ціна монети з футляром від НБУ - 2049 грн.





Новинка!



Срібна монета "25 років Конституції України / 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственности



Присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України – головного джерела національного права, ядра всієї правової системи, який є сукупністю норм і принципів, що регулюють суспільні відносини, визначають організацію державної влади тощо. Конституція зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому.























Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.





Срібна монета "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка / 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруф



Тираж лише: 2500 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища Украины



Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру.















Ціна монети з футляром від НБУ - 1725 грн.





Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2020 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;



Монета у капсулі. Нова.















Ціна монети без футляра - 1629 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 100 грн. ***





! Відправлю товар лише в спокійні регіони !



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую.





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Новинка!



Пам'ятна монета "В єдності – сила / IN UNITY STRENGTH / В единстве – сила" в сувенірній упаковці 2022 рік Україна НБУ



Номінал 5 грн. нейзильбер тамподрук



Монета у капсулі. Нова.



НБУ започатковував нову серію “Безсмертна моя Україно”. Це – перша монети, яку Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вона створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги.



Присвячена всенародному єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ, наближаючи спільну перемогу. Прагнення до свободи – визначальна цінність українців. Наша боротьба за незалежність та цілісність країни триває вже багато століть… Після віроломного нападу 24 лютого 2022 року російських військ на Україну головною перешкодою для агресора та запорукою вільного розвитку держав і народів Європи стало протистояння, що відбувається на українській землі. Розуміючи це, на бік України став увесь цивілізований світ, який надає гуманітарну, економічну, безпекову та військову допомогу.



















Ціна: 555 грн. Актуальний перелік монет зі срібла від НБУ які маю на продаж:Срібна монета "/ Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион" НБУ 2020Номінал 20 грн.; срібло Ag 925 ; патинована з локальною позолотою ; дві унції 62.2 гМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныСрібна монета "/ Земля-кормилица" НБУ 2019Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "" у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці / Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке / НБУ 2021Дата введення в оббіг: 30.12.2021 р.Номінал: 40 грн. / Метал: срібло (Ag 999) (патиноване з позолотою) / Маса: 124.4 г ( 4-и унції )Монети (набір) у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нові.Срібна монета "/ ХХIV зимние Олимпийские игры" НБУ 2022 / КНР Пекін Winter Olympics КитайНомінал 10 грн.; срібло Ag 925 + тамподрук ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: СпортІнвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил - 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 100 грн. ***Срібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Срібна монета "/ 25 лет Конституции Украины" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 з локальною позолотою ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Відродження української державності / Возрождение украинской государственностиСрібна монета "/ 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко" НБУ 2020Номінал 10 грн.; срібло Ag 925 ; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Серія: Духовні скарби України / Духовные сокровища УкраиныІнвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9 ; унція 31.1 г ;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 100 грн. ***Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.***Пам'ятна монета "/ IN UNITY STRENGTH / В единстве – сила"2022 рік Україна НБУНомінал 5 грн. нейзильбер тамподрукМонета у капсулі. Нова. ST_11

Повідомлень: 584 З нами з: 28.04.11 Подякував: 66 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 сер, 2022 14:33 Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) есть ли у вас в продаже золотые инвест. или памятные монеты ? igorfm Повідомлень: 9 З нами з: 29.05.21 Подякував: 76 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 сер, 2022 17:39



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 599₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 209₴



5 грн. (біметал) Автономна Республіка Крим 189₴



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 89₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 99₴



5 грн. (біметал) Місто Київ 149₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 159₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 99₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 235₴



2 грн. Панас Саксаганський 75₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 129₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" + 30 грн. буклет від НБУ 149₴



5 грн. 75 років визволення України (тамподрук) 179₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 90₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 90₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 349₴



5 грн. Золочівський замок + 25 грн. буклет від НБУ 109₴



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир + 25 грн. буклет від НБУ 129₴



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 90₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 399₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 95₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 95₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 90₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 70₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 99₴



5 грн. Передова (тамподрук) 799₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 90₴



5 грн. Місто Слов`янськ 95₴



5 грн. Рік Бика 319₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 75₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 90₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 90₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 75₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 135₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 959₴



2 грн. Євген Коновалець 95₴



2 грн. Василь Сліпак 109₴



5 грн. Маяки України 129₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського в буклеті від НБУ 575₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України в буклеті від НБУ 375₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Українські рятівники 135₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 135₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 119₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 75₴



5 грн. Хотинська битва 119₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 129₴



5 грн. Рік Тигра + 35 грн. буклет від НБУ 319₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри 189₴



5 грн. В єдності – сила в буклеті від НБУ 495₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 370₴











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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 569₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 569₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 24 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 49 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 28 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 28 грн. / шт.









Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України / набор сув. уп. 525₴



















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 90₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 65₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 109₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 879₴



















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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 89₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 120 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.











Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 599₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 209₴5 грн. (біметал)189₴2 грн.89₴2 грн.(тамподрук) 99₴5 грн. (біметал)149₴5 грн.в буклеті від НБУ 159₴5 грн.99₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 235₴2 грн.75₴5 грн.129₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 149₴5 грн.(тамподрук) 179₴5 грн.90₴5 грн.90₴5 грн./ щура 349₴5 грн.+ 25 грн. буклет від НБУ 109₴5 грн.+ 25 грн. буклет від НБУ 129₴5 грн.90₴2 грн.(тамподрук) 399₴2 грн.95₴5 грн.95₴5 грн.90₴2 грн.70₴5 грн.99₴5 грн.(тамподрук) 799₴5 грн.90₴5 грн.95₴5 грн.319₴2 грн.75₴5 грн.90₴5 грн.90₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴(-25 грн. без буклету)2 грн.75₴5 грн.в буклеті від НБУ 135₴(-25 грн. без буклету)2 грн.959₴2 грн.95₴2 грн.109₴5 грн.129₴5 грн.в буклеті від НБУ 575₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 375₴(-25 грн. без буклету)5 грн.135₴5 грн.135₴(-25 грн. без буклету)2 грн.119₴2 грн.75₴5 грн.119₴5 грн.129₴5 грн.+ 35 грн. буклет від НБУ 319₴2 грн.189₴5 грн.в буклеті від НБУ 495₴5 грн.в буклеті від НБУ 370₴*******************************************************************************************************- 569₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 569₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 49 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 28 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2022 рік - 28 грн. / шт./ набор сув. уп. 525₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 90₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 65₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 109₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 120 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

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