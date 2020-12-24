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Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Нед 30 жов, 2022 13:45
Замовляв 27.10.2022 Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл (2 штуки). Відправив грощі на карту. 28-го отримав монети у Києві. Запаковано огого!
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leonidseleznev2016
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