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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:45

Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Замовляв 27.10.2022 Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл (2 штуки). Відправив грощі на карту. 28-го отримав монети у Києві. Запаковано огого!
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:54

Re: Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Не вперше і маю надію не востаннє замовляв купку монет . І як завжди - оперативно , швидко і надійно ...
Puente
 
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