Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Вів 22 лис, 2022 15:33

по 23 грн. / шт.

Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.

1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 895₴

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.

Ціна - 89₴

Ціна - 70₴ / шт.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 649₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 239₴5 грн. (біметал)259₴2 грн.99₴2 грн.(тамподрук) 99₴5 грн. (біметал)149₴5 грн.в буклеті від НБУ 169₴5 грн.99₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 289₴2 грн.75₴5 грн.149₴5 грн.+ 30 грн. буклет від НБУ 149₴5 грн.(тамподрук) 189₴5 грн.89₴5 грн.89₴5 грн./ щура 339₴5 грн.+ 25 грн. буклет від НБУ 109₴5 грн.+ 25 грн. буклет від НБУ 119₴5 грн.89₴2 грн.(тамподрук) 399₴2 грн.95₴5 грн.95₴5 грн.89₴2 грн.70₴5 грн.99₴5 грн.(тамподрук) 729₴5 грн.89₴5 грн.95₴5 грн.309₴2 грн.73₴5 грн.89₴5 грн.89₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴(-25 грн. без буклету)2 грн.73₴5 грн.в буклеті від НБУ 129₴(-25 грн. без буклету)2 грн.925₴2 грн.95₴2 грн.105₴5 грн.125₴5 грн.в буклеті від НБУ 550₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 429₴(-25 грн. без буклету)5 грн.119₴5 грн.125₴(-25 грн. без буклету)2 грн.109₴2 грн.75₴5 грн.115₴5 грн.119₴5 грн.+ 35 грн. буклет від НБУ 309₴2 грн.179₴5 грн.в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 235₴2 грн.155₴5 грн.399₴5 грн.в буклеті від НБУ 449₴2 грн.в буклеті від НБУ 199₴*******************************************************************************************************- 599₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 599₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 50 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2022 рік - 26 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 485 грн./ набор сув. уп. 449₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 349₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 90₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 65₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 109₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 65₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 150 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую.