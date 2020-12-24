RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:15

Актуальний перелік монет зі срібла від НБУ які маю на продаж:


Новинка!

Інвестиційна срібна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка
Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;

Тираж лише: 15000 шт.

Монета у капсулі. Нова.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).

Зображення

Зображення

Ціна монети без футляра - 2669 грн.

*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***

Зображення


Новинка!

Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г; спеціальний анциркулейтед

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.

Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.


Новинка!

Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка
Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;

Тираж: 20000 шт.

Монета у капсулі. Нова.

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").

Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети без футляра - 2169 грн.

*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***


! Відправлю товар лише в спокійні регіони !

Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.

Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).
При проханні вишлю додаткові фото.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 28.04.11
Подякував: 69 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Доставка инвестиционных монет из Польши
denozaver30 » Чет 28 жов, 2021 20:53
0 8734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 20:53
denozaver30
В чому бізнес-сенс інвестиційних монет?
lolik » П'ят 20 сер, 2021 12:27
1 12374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 17:32
ST_11
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » Чет 24 гру, 2020 23:20
0 16304
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 23:20
Doktor_Aybolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3757)
14.01.2023 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.