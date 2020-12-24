Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Актуальний перелік монет зі срібла від НБУ які маю на продаж:
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Інвестиційна срібна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка
Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;
Тираж лише: 15000 шт.
Монета у капсулі. Нова.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).
Ціна монети без футляра - 2669 грн.
*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***
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Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021
Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г; спеціальний анциркулейтед
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.
Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.
Новинка!
Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка
Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;
Тираж: 20000 шт.
Монета у капсулі. Нова.
На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").
Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.
Ціна монети без футляра - 2169 грн.
*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***
! Відправлю товар лише в спокійні регіони !
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.
Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).
При проханні вишлю додаткові фото.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.