Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:2015
Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 729₴
Серія: Героям Майдану
5 грн. Революція гідності
(тамподрук)
5 грн. Небесна сотня
(тамподрук)
5 грн. Євромайдан
(тамподрук)2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України
(тамподрук) 299₴
2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)
129₴
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри
(тамподрук) 109₴2019
5 грн. Замок Паланок
в буклеті від НБУ 199₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
109₴
5 грн. Холодний Яр
(тамподрук) в буклеті від НБУ 299₴
(-25 грн. без буклету)
2 грн. Панас Саксаганський
79₴
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир
149₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL"
175₴
(+ 30 грн. буклет від НБУ)
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка"
95₴2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова
89₴
5 грн. Рік Пацюка
/ щура 329₴
5 грн. Золочівський замок
115₴
(+ 25 грн. буклет від НБУ)
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир
129₴
(+ 25 грн. буклет від НБУ)
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років
99₴
2 грн. Совка розкішна
(тамподрук) 499₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади
99₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно
105₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю
95₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя
79₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя
125₴
5 грн. Передова
(тамподрук) 709₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства
95₴
5 грн. Місто Слов`янськ
109₴
5 грн. Рік Бика
299₴2021
2 грн. Агатангел Кримський
79₴
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету
95₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії
95₴
5 грн. Решетилівське килимарство
(тамподрук) в буклеті від НБУ 375₴
(-25 грн. без буклету)
2 грн. Василь Стефаник
79₴
5 грн. Київська фортеця
в буклеті від НБУ 139₴
(-25 грн. без буклету)
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ
949₴
2 грн. Євген Коновалець
95₴
2 грн. Василь Сліпак
109₴
5 грн. Маяки України
139₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського
(тамподрук) в буклеті від НБУ 575₴
(-25 грн. без буклету)
5 грн. До 30-річчя незалежності України
(тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴
(-25 грн. без буклету)
5 грн. Українські рятівники
125₴
5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру
129₴
(-25 грн. без буклету)
2 грн. Іван Піддубний
109₴
2 грн. Дмитро Бортнянський
79₴
5 грн. Хотинська битва
119₴
5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів)
119₴
5 грн. Рік Тигра
309₴
(+ 35 грн. буклет від НБУ)2022
2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри
(тамподрук) 175₴
5 грн. В єдності – сила
(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴
5 грн. Ой у лузі червона калина
в буклеті від НБУ 209₴
2 грн. Єлизавета Ярославна
159₴
5 грн. Володимирський собор у м. Київ
(тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴
2 грн. Соломія Крушельницька
в буклеті від НБУ 195₴
5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС
в буклеті від НБУ 209₴
5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України`
(тамподрук) в буклеті від НБУ 809₴
5 грн. Рік Кота
(Кролика / Кроля) 215₴
(+ 35 грн. буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова
139₴
*******************************************************************************************************Набір НБУ "Монети України" 2021 року
- 599₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021Набір НБУ "Монети України" 2020 року
- 659₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки
(2018-2020 р.) по 24 грн. / шт.
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
7) "День українського добровольця" 2018 рік
8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)
9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік*** Новинки 2021 року! ***
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України
" 2021 рік - 49 грн. / шт.
2) "Сухопутні війська Збройних Сил України
" 2021 рік - 29 грн. / шт.
3) "Збройні Сили України
" 2021 рік - 39 грн. / шт.*** Новинка 2022 року! ***
(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)
"Військово-морські Сили Збройних Сил України
" 2022 рік - 26 грн. / шт.
Банківський рол 25 монет - 485₴Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України
/ набор сув. уп. 459₴Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.
Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».
Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Медалі від НБУ:Набір з 4-х медалей від НБУ 2022 року
- 459₴Пам`ятні медалі присвячені стійкості, витримці та героїзму громадян й вшануванню пам’яті загиблих. Діаметр: 35 мм (як 5 грн.)
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь
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2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь
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3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків
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4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон
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Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго
" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 159₴
Пам`ятна медаль "Служба безпеки України / СБУ
" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 25 тис. шт.!
- 299₴
Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України
" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.!
- 95₴
Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 129₴
Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴
Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 99₴
Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України
" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.!
- 119₴
Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴
Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку
" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴
Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”
" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
************************************************************************************************Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:
Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень
із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.
Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.
Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.
Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.
Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.
2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.
Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.
Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.
Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.
Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 979₴
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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка
" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.Ціна - 109₴
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра
" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021
Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.
На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.Ціна - 70₴ / шт.
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Звертайтесь. Дякую.