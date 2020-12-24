Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 40414243 Додано: Суб 14 січ, 2023 14:15





Новинка!



Інвестиційна срібна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).











Ціна монети без футляра - 2669 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***









Новинка!



Срібна монета "80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру / 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г; спеціальний анциркулейтед



Тираж лише: 3000 штук!



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена 80-м роковинам трагедії, що сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 000 людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми, представники інших національностей.















Ціна монети з футляром від НБУ - 2149 грн.





Новинка!



Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж: 20000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").



Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.















Ціна монети без футляра - 2169 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***





! Відправлю товар лише в спокійні регіони !



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монет зі срібла від НБУ які маю на продаж:Інвестиційна срібна монета "/ 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***Срібна монета "/ 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру" НБУ 2021Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г; спеціальний анциркулейтедМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 602 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 січ, 2023 19:22



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 729₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 299₴



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 129₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 109₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 199₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 109₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 299₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Панас Саксаганський 79₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 149₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 175₴

(+ 30 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 95₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 89₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 329₴



5 грн. Золочівський замок 115₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 129₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 99₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 99₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 105₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 95₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 79₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 125₴



5 грн. Передова (тамподрук) 709₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 95₴



5 грн. Місто Слов`янськ 109₴



5 грн. Рік Бика 299₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 79₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 95₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 95₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 375₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 79₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 139₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 95₴



2 грн. Василь Сліпак 109₴



5 грн. Маяки України 139₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) в буклеті від НБУ 575₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Українські рятівники 125₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 129₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 109₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 79₴



5 грн. Хотинська битва 119₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 119₴



5 грн. Рік Тигра 309₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 175₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 209₴



2 грн. Єлизавета Ярославна 159₴



5 грн. Володимирський собор у м. Київ (тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 195₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 809₴















5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 215₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)











2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 139₴







*******************************************************************************************************



Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 599₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 659₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.) по 24 грн. / шт. (Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік



2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік



3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік



4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік



5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік



6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік



7) "День українського добровольця" 2018 рік



8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)



9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 49 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







*** Новинка 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 26 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 485₴









Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України / набор сув. уп. 459₴



















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.



Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Набір з 4-х медалей від НБУ 2022 року - 459₴



Пам`ятні медалі присвячені стійкості, витримці та героїзму громадян й вшануванню пам’яті загиблих. Діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`





2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`





3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`





4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`





Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 159₴







Пам`ятна медаль "Служба безпеки України / СБУ" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 25 тис. шт.! - 299₴







Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 129₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************

Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 979₴



















************************************************************************************************



Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 109₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



*******************************************************************************************************

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.











Ціна - 70₴ / шт.



*******************************************************************************************************



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 729₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 299₴2 грн.129₴2 грн.(тамподрук) 109₴5 грн.в буклеті від НБУ 199₴5 грн.109₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 299₴(-25 грн. без буклету)2 грн.79₴5 грн.149₴5 грн.175₴(+ 30 грн. буклет від НБУ)5 грн.95₴5 грн.89₴5 грн./ щура 329₴5 грн.115₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.129₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.99₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.99₴5 грн.105₴5 грн.95₴2 грн.79₴5 грн.125₴5 грн.(тамподрук) 709₴5 грн.95₴5 грн.109₴5 грн.299₴2 грн.79₴5 грн.95₴5 грн.95₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 375₴(-25 грн. без буклету)2 грн.79₴5 грн.в буклеті від НБУ 139₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.95₴2 грн.109₴5 грн.139₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 575₴(-25 грн. без буклету)5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴(-25 грн. без буклету)5 грн.125₴5 грн.129₴(-25 грн. без буклету)2 грн.109₴2 грн.79₴5 грн.119₴5 грн.119₴5 грн.309₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.(тамподрук) 175₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴2 грн.159₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴2 грн.в буклеті від НБУ 195₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 809₴5 грн.(Кролика / Кроля) 215₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.139₴*******************************************************************************************************- 599₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 659₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО (49 грн. / шт.)9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 49 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 26 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 485₴/ набор сув. уп. 459₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.- 459₴1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 159₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 299₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 129₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 602 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 15:58



2 грн. Павло Глазовий 145₴



Новинка:2 грн.145₴ ST_11

Повідомлень: 602 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лют, 2023 14:25



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 999₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 349₴



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 149₴



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 125₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 249₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 109₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 475₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Панас Саксаганський 79₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 159₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 219₴

(+ 30 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 99₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 89₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 349₴



5 грн. Золочівський замок 119₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 135₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 99₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 109₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 119₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 99₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 85₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 135₴



5 грн. Передова (тамподрук) 729₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 99₴



5 грн. Місто Слов`янськ 115₴



5 грн. Рік Бика 299₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 79₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 95₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 95₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 399₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Василь Стефаник 79₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 145₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 99₴



2 грн. Василь Сліпак 119₴



5 грн. Маяки України 159₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) в буклеті від НБУ 599₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1049₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Українські рятівники 125₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 135₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 109₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 79₴



5 грн. Хотинська битва 119₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 119₴



5 грн. Рік Тигра 309₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 175₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 205₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 199₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 829₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 215₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)











2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 139₴



2 грн. Павло Глазовий 135₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 135₴









*******************************************************************************************************



Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 619₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 659₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 325 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 49 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







*** Новинка 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 26 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 499₴









Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України / набор сув. уп. 549₴



















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.



Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Набір з 4-х медалей від НБУ 2022 року - 425₴



Пам`ятні медалі присвячені стійкості, витримці та героїзму громадян й вшануванню пам’яті загиблих. Діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`





2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`





3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`





4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`





Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 165₴







Пам`ятна медаль "Служба безпеки України / СБУ" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 25 тис. шт.! - 279₴







Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************

Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 999₴



















************************************************************************************************



Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 109₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



*******************************************************************************************************

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.











Ціна - 70₴ / шт.



*******************************************************************************************************



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 999₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 349₴2 грн.149₴2 грн.(тамподрук) 125₴5 грн.в буклеті від НБУ 249₴5 грн.109₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 475₴(-25 грн. без буклету)2 грн.79₴5 грн.159₴5 грн.219₴(+ 30 грн. буклет від НБУ)5 грн.99₴5 грн.89₴5 грн./ щура 349₴5 грн.119₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.135₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.99₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.109₴5 грн.119₴5 грн.99₴2 грн.85₴5 грн.135₴5 грн.(тамподрук) 729₴5 грн.99₴5 грн.115₴5 грн.299₴2 грн.79₴5 грн.95₴5 грн.95₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 399₴(-25 грн. без буклету)2 грн.79₴5 грн.в буклеті від НБУ 145₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.99₴2 грн.119₴5 грн.159₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 599₴(-25 грн. без буклету)5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1049₴(-25 грн. без буклету)5 грн.125₴5 грн.135₴(-25 грн. без буклету)2 грн.109₴2 грн.79₴5 грн.119₴5 грн.119₴5 грн.309₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.(тамподрук) 175₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 205₴2 грн.в буклеті від НБУ 199₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 829₴5 грн.(Кролика / Кроля) 215₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.139₴2 грн.135₴2 грн.135₴*******************************************************************************************************- 619₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 659₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 325 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 49 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 26 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 499₴/ набор сув. уп. 549₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.- 425₴1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 165₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 279₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 65₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 602 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лют, 2023 18:25



Пам'ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (у сувенірній упаковці)

Досить малий тираж: (30 000 шт. в сувенірній упаковці)



Гарний номер: ГС 00 26 2 26

Банківський стан.



Національний банк України 29 грудня 2022 року вводить в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження видатного українського філософа, богослова, поета, музиканта, педагога – Григорія Сковороди.

Ця пам’ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень і водночас має важливу відмінність – на її лицьовому боці нанесена символіка до святкування 300-річчя Григорія Сковороди.

Уведенням в обіг нової пам’ятної банкноти Національний банк продовжує відзначати ювілей Григорія Сковороди. Нагадаємо, що 22 листопада цього року Національний банк вже відкарбував срібну пам’ятну монету "Сад божественних пісень", присвячену творам цього видатного українського мислителя.

"Григорій Сковорода – унікальна, неординарна, яскрава особистість, а його творчість залишається актуальною впродовж століть. Він вважав, що головне в житті – свобода, яка сьогодні – безцінний скарб для кожного українця! Святкування його ювілею – одна з ключових культурно-мистецьких подій 2022 року. І не лише в Україні, адже ЮНЕСКО визнало Григорія Сковороду одним із п'яти найвидатніших мудреців людства”, – прокоментував заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.



Опис нової пам’ятної банкноти:

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року має серію ГС із номерами 0000001–0050000.

Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 50 000 штук.













Ціна: 777 грн. Новинка від НБУ!Пам'ятна банкнота номіналом(у сувенірній упаковці)Досить малий тираж: (30 000 шт. в сувенірній упаковці)Гарний номер:Банківський стан.Опис нової пам’ятної банкноти:Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року має серію ГС із номерами 0000001–0050000.Розмір банкноти – 75 x 154 мм; тираж – 50 000 штук.Ціна: 777 грн. ST_11

Повідомлень: 602 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 бер, 2023 23:41 Цікавить ще такі є ST_11 написав: Новинка!

Набір з 4-х срібних монет "До 100-річчя Національної академії наук України / К 100-летию Национальной академии наук Украины" в сувенірній упаковці від НБУ 2018



Номінал: 4 шт. по 5 грн.; срібло Ag 999; 2 унції 62.2 г (4 шт. по 15,55 г); спеціальний анциркулейтед; тамподрук; позолота ; кожна монета шестигранна



Тираж лише: 4000 штук!



Монети оформлені набором. У капсулах. Мають спільний сертифікат. Нові.



Перелік монет в наборі:

"Людина, час, простір"

"Ера технологій"

"Ера змін"

"Ера миру"



Пам`ятні монети, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.



















Ціна набору срібних монет в сувенірній упаковці від НБУ - 3249 грн.



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.



Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.



Всі монети в повній банківській комплектації та у банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Набір з 4-х срібних монет "" в сувенірній упаковці від НБУ 2018Номінал: 4 шт. по 5 грн.; срібло Ag 999; 2 унції 62.2 г (4 шт. по 15,55 г); спеціальний анциркулейтед; тамподрук; позолота ; кожна монета шестиграннаМонети оформлені набором. У капсулах. Мають спільний сертифікат. Нові.Перелік монет в наборі:"Людина, час, простір""Ера технологій""Ера змін""Ера миру"Пам`ятні монети, що входить до набору `До 100-річчя Національної академії наук України` присвячені науці - найважливішому чиннику технічного та соціально-культурного прогресу, невід`ємній складовій духовної культури людства, яке вступило в епоху інформації.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.Всі монети в повній банківській комплектації та у банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. homenkoa831

Повідомлень: 1 З нами з: 02.03.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 18:18



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1049₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)















2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 379₴











5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 479₴







2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 399₴

(-25 грн. без буклету)















2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 275₴

(-25 грн. без буклету)











2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 275₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 125₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Панас Саксаганський 85₴



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 175₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 229₴

(+ 30 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 109₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 95₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 369₴



5 грн. Золочівський замок 139₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 145₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 109₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 119₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 149₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 119₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 95₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 199₴



5 грн. Передова (тамподрук) 749₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 109₴



5 грн. Місто Слов`янськ 149₴



5 грн. Рік Бика 299₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 85₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 99₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 99₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 425₴

(-25 грн. без буклету)











2 грн. Василь Стефаник 85₴



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 149₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 105₴



2 грн. Василь Сліпак 125₴



5 грн. Маяки України 199₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) в буклеті від НБУ 625₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1499₴

(-25 грн. без буклету)













*

"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 165₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 145₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 115₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 85₴



5 грн. Хотинська битва 125₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 129₴



5 грн. Рік Тигра 309₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 179₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 199₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 199₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 809₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 199₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)











2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 135₴



2 грн. Павло Глазовий 129₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 129₴



*******************************************************************************************************



Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 629₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 659₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 425 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 26 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 499₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 53 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 1099₴









Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України / набор сув. уп. 649₴



















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.



Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Набір з 4-х медалей від НБУ 2022 року - 425₴



Пам`ятні медалі присвячені стійкості, витримці та героїзму громадян й вшануванню пам’яті загиблих. Діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 179₴



Пам`ятна медаль "Служба безпеки України / СБУ" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 25 тис. шт.! - 279₴







Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 69₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



************************************************************************************************

Набір з двох банкнот (бон) 2021 рік:



Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.



1) Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір – 75 x 154 мм.; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 154 мм.

Основний малюнок лицьової сторони – портрет Григорія Сковороди.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.



2) Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА 2021 року випуску; розмір банкноти – 75 x 142 мм; тираж – 30 000 штук.



Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року до 30-річчя незалежності України з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – “30 років Незалежності України”; розмір банкноти – 75 x 142 мм.



Основний малюнок лицьової сторони – портрет Тараса Шевченка.

Основний малюнок зворотної сторони – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.



Ціна за 2 бони (500 та 100 грн.) - 999₴



















************************************************************************************************



Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 109₴





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



*******************************************************************************************************

Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



*******************************************************************************************************



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1049₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 379₴5 грн.(тамподрук) 479₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 399₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 275₴(-25 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 265₴5 грн.в буклеті від НБУ 275₴5 грн.125₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴(-25 грн. без буклету)2 грн.85₴5 грн.175₴5 грн.229₴(+ 30 грн. буклет від НБУ)5 грн.109₴5 грн.95₴5 грн./ щура 369₴5 грн.139₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.145₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.109₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.119₴5 грн.149₴5 грн.119₴2 грн.95₴5 грн.199₴5 грн.(тамподрук) 749₴5 грн.109₴5 грн.149₴5 грн.299₴2 грн.85₴5 грн.99₴5 грн.99₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 425₴(-25 грн. без буклету)2 грн.85₴5 грн.в буклеті від НБУ 149₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.105₴2 грн.125₴5 грн.199₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 625₴(-25 грн. без буклету)5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1499₴(-25 грн. без буклету)5 грн.165₴5 грн.145₴(-25 грн. без буклету)2 грн.115₴2 грн.85₴5 грн.125₴5 грн.129₴5 грн.309₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.(тамподрук) 179₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 199₴2 грн.в буклеті від НБУ 199₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 809₴5 грн.(Кролика / Кроля) 199₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.135₴2 грн.129₴2 грн.129₴*******************************************************************************************************- 629₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 659₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 425 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 26 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 499₴" 2022 рік - 53 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 1099₴/ набор сув. уп. 649₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.- 425₴1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 179₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 279₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 69₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 69₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Національний банк України 20 серпня 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналамиіз нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки)Продаються набором або можлива продаж окремо за попередньою згодою.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 602 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Доставка инвестиционных монет из Польши

denozaver30 » Чет 28 жов, 2021 20:53 0 8975

denozaver30 Чет 28 жов, 2021 20:53 В чому бізнес-сенс інвестиційних монет?

lolik » П'ят 20 сер, 2021 12:27 1 12551

ST_11 П'ят 03 вер, 2021 17:32 Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне

Doktor_Aybolit » Чет 24 гру, 2020 23:20 0 16475

Doktor_Aybolit Чет 24 гру, 2020 23:20