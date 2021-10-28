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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 41424344 Додано: Сер 12 кві, 2023 21:36



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1249₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)















2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 399₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 499₴







2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 275₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 135₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 475₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 199₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 239₴

(+ 30 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 149₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 109₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 369₴



5 грн. Золочівський замок 149₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 145₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 115₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 129₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 149₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 129₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 99₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 225₴



5 грн. Передова (тамподрук) 749₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 119₴



5 грн. Місто Слов'янськ 165₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 89₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 105₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 105₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴

(-25 грн. без буклету)











5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 155₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 109₴



2 грн. Василь Сліпак 129₴



5 грн. Маяки України 229₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) в буклеті від НБУ 625₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1425₴

(-25 грн. без буклету)













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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 199₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 145₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 119₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 89₴



5 грн. Хотинська битва 129₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 135₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 349₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 185₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 219₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 199₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 777₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 199₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)











2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 139₴



2 грн. Павло Глазовий 129₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 129₴



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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 749₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 749₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 429 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 549₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 47 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 1049₴









Набір 9 монет 10 грн 2018 2019 2020 Збройні Сили України / набор сув. уп. 649₴



















Монети у сувенірній упаковці від НБУ (2021 р.) яка призначається для вкладення 9-ти пам’ятних монет спеціальних випусків, присвячених Збройним Силам України, випущених протягом 2018-2020 років.



Габаритні розміри упаковки 190х190х7 мм. Упаковка має 9–ять пластикових обжимних футлярів для розміщення монет діаметром 30 мм наступних найменувань: «Захисникам Донецького аеропорту», «День українського добровольця», «100-річчя створення Українського військово-морського флоту», «На варті життя», «Учасникам бойових дій на території інших держав», «КрАЗ 6322 «Солдат», «Повітряні Сили Збройних Сил України», «Державна прикордонна служба України», День пам’яті полеглих захисників України».

Упаковка містить інформацію українською та англійською мовами, а також технічні характеристики монет.



Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 6-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 729 грн. / 6 різних медалей



Також появились на продаж новинки:



2023 рік:

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`







Ціна + 269 грн.



Або 995 грн. за всі 8-ім різних.





Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 185₴



Пам`ятна медаль "Служба безпеки України / СБУ" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 25 тис. шт.! - 275₴







Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 119₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 79₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 109₴



Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.





























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 499 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1249₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 399₴5 грн.(тамподрук) 499₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 275₴(-25 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 265₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.135₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 475₴(-25 грн. без буклету)5 грн.199₴5 грн.239₴(+ 30 грн. буклет від НБУ)5 грн.149₴5 грн.109₴5 грн./ щура 369₴5 грн.149₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.145₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.115₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.129₴5 грн.149₴5 грн.129₴2 грн.99₴5 грн.225₴5 грн.(тамподрук) 749₴5 грн.119₴5 грн.165₴2 грн.89₴5 грн.105₴5 грн.105₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 155₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.109₴2 грн.129₴5 грн.229₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 625₴(-25 грн. без буклету)5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1425₴(-25 грн. без буклету)5 грн.199₴5 грн.145₴(-25 грн. без буклету)2 грн.119₴2 грн.89₴5 грн.129₴5 грн.135₴5 грн.в буклеті від НБУ 349₴2 грн.(тамподрук) 185₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 219₴2 грн.в буклеті від НБУ 199₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 777₴5 грн.(Кролика / Кроля) 199₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.139₴2 грн.129₴2 грн.129₴*******************************************************************************************************- 749₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 749₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 429 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 549₴" 2022 рік - 47 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 1049₴/ набор сув. уп. 649₴Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Також появились на продаж новинки:2023 рік:7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 185₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 275₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 119₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 79₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 609 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 кві, 2023 01:43 Монети Які срібні монети зараз маєте в наявності,чи ціна на сайті є актуальною? gvapdian

Повідомлень: 1 З нами з: 19.04.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 кві, 2023 11:17



Новинка!



Срібна монета "Ой у лузі червона калина / Ой в лугу красная калина" НБУ 2022

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруф



Серія: Безсмертна моя Україно



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безжальної війни росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності, гімном мужнього протистояння. Українська пісня – це геніальна поетична біографія, духовна і моральна скарбниця нашого народу. З пісень промовляє добра, щедра і прекрасна душа українського народу, у ній відображаються такі ідеали, як любов до Батьківщини, неприйняття будь-якого гноблення, мужність і відвага в боротьбі з ворогом. Саме такою є пісня “Ой у лузі червона калина”, історія якої – це історія нашого народу. Народна пісня, відома з часів козаччини ХVІІ століття, розвивалася, доповнювалася та отримала нове звучання в часи української революції на початку ХХ століття, а нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3649 грн.





Новинка!



Срібна монета "Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС / Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" НБУ 2022

Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруф



Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.



Присвячена наданню Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Отримання такого статусу – один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нашої країни час.















Ціна монети з футляром від НБУ - 3549 грн.





Новинка!



Інвестиційна срібна монета "30 років незалежності України / 30 лет независимости Украины" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж лише: 15000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен – вагової, лічильної та монетної одиниці, зображено стилізований лавровий вінок, унизу номінал – 1 ₴; у центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип, під яким написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ / 2021 / Ag 999,9 31,1 (позначення металу, його проби і маси в чистоті). Унизу ліворуч розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.



На реверсі монети зображено айдентику до Дня незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки з написами: ТИ У МЕНЕ ЄДИНА (угорі півколом), РОКІВ/НЕЗАЛЕЖНОСТІ/УКРАЇНИ (унизу).









Ціна монети без футляра - 3169 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***









Новинка!



Інвестиційна срібна монета "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 2021 рік Україна НБУ / нового зразка

Номінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;



Тираж: 20000 шт.



Монета у капсулі. Нова.



На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").



Архистратиг Михаил — архангел, один из самых почитаемых библейских персонажей, победитель зла, покровитель воинов, сражающихся за правое дело.











Ціна монети без футляра - 2369 грн.



*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***





Пам'ятна монета "Ягнятко / Овен / Ягненок" 2014 рік Україна НБУ

Номінал 2 грн. Срібло. 1/4 унції 7.78 г



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 21 березня по 20 квітня (21 марта - 20 апреля). Овен – перший знак зодіакального кола.



Серія: Дитячий Зодіак



Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Овна.

Монета має форму дев'ятикутника.



Монета у сувенірній упаковці від НБУ із сертифікатом. Банківський стан, нова.

















Ціна - 989 грн.







! Відправлю товар лише в спокійні регіони !



Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.



Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.



Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).

При проханні вишлю додаткові фото.



При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Актуальний перелік монет зі срібла від НБУ які маю на продаж:Срібна монета "/ Ой в лугу красная калина" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфСерія: Безсмертна моя УкраїноМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Ціна монети з футляром від НБУ - 3649 грн.Срібна монета "/ Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС" НБУ 2022Номінал 10 грн.; срібло Ag 925; унція 31.1 г ; пруфМонета у капсулі та футлярі з сертифікатом від НБУ. Нова.Ціна монети з футляром від НБУ - 3549 грн.Інвестиційна срібна монета "/ 30 лет независимости Украины"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***Інвестиційна срібна монета "/ Архистратиг Михаил"рік Україна НБУ / нового зразкаНомінал 1 гривня; срібло Ag 999,9; унція 31.1 г;Монета у капсулі. Нова.*** Можлива комплектація футляром від НБУ за доплату + 130 грн. ***Пам'ятна монета "/ Овен / Ягненок" 2014 рік Україна НБУНомінал 2 грн. Срібло. 1/4 унції 7.78 гДуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 21 березня по 20 квітня (21 марта - 20 апреля). Овен – перший знак зодіакального кола.Серія: Дитячий ЗодіакПрисвячена дітям, які народилися під сузір`ям Овна.Монета має форму дев'ятикутника.Монета у сувенірній упаковці від НБУ із сертифікатом. Банківський стан, нова.Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива зустріч наживо у м. Львів.Відправляю "Новою Поштою" за Ваш рахунок з повною оцінкою вартості.Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр, капсула) в банківському стані (якщо є якісь дрібні проблеми то про це зазначено в описі).При проханні вишлю додаткові фото.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 609 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 тра, 2023 16:40



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1249₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)















2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 399₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 499₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 270₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 135₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 475₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 199₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 239₴

(+ 30 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 149₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 109₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 375₴



5 грн. Золочівський замок 165₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 149₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 115₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 129₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 159₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 139₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 99₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 225₴



5 грн. Передова (тамподрук) 749₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 119₴



5 грн. Місто Слов'янськ 185₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 89₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 105₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 105₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 465₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 155₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 109₴



2 грн. Василь Сліпак 129₴



5 грн. Маяки України 235₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) в буклеті від НБУ 675₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1425₴

(-25 грн. без буклету)













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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 209₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 149₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 119₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 89₴



5 грн. Хотинська битва 129₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 135₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 349₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 185₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 219₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 199₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 769₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 199₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)







2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 145₴



2 грн. Павло Глазовий 129₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 129₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 499₴







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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 719₴

Дата введення в обіг: 15 вересня 2021

















Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 699₴













Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 429 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 549₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 47 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 1049₴



***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 599₴

Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.

Серія: Збройні Сили України





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 6-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 735 грн. / 6 різних медалей



Також появились на продаж новинки:



2023 рік:

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`







Ціна + 250 грн.



Або 979 грн. за всі 8-ім різних.





Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 185₴



Пам`ятна медаль "Служба безпеки України / СБУ" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 25 тис. шт.! - 275₴







Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 125₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 79₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 100₴





Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 399 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1249₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 399₴5 грн.(тамподрук) 499₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 270₴(-25 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 265₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.135₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 475₴(-25 грн. без буклету)5 грн.199₴5 грн.239₴(+ 30 грн. буклет від НБУ)5 грн.149₴5 грн.109₴5 грн./ щура 375₴5 грн.165₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.149₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.115₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.129₴5 грн.159₴5 грн.139₴2 грн.99₴5 грн.225₴5 грн.(тамподрук) 749₴5 грн.119₴5 грн.185₴2 грн.89₴5 грн.105₴5 грн.105₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 465₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 155₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.109₴2 грн.129₴5 грн.235₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 675₴(-25 грн. без буклету)5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1425₴(-25 грн. без буклету)5 грн.209₴5 грн.149₴(-25 грн. без буклету)2 грн.119₴2 грн.89₴5 грн.129₴5 грн.135₴5 грн.в буклеті від НБУ 349₴2 грн.(тамподрук) 185₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 219₴2 грн.в буклеті від НБУ 199₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 769₴5 грн.(Кролика / Кроля) 199₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.145₴2 грн.129₴2 грн.129₴5 грн.(тамподрук) 499₴*******************************************************************************************************- 719₴Дата введення в обіг: 15 вересня 2021- 699₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 429 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 549₴" 2022 рік - 47 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 1049₴***(2018-2022 р.) - 599₴Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Також появились на продаж новинки:2023 рік:7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 185₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 275₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 125₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 79₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 609 З нами з: 28.04.11 Подякував: 69 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 22:29



номінал: / назва монети: / ціна:



2015



Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1249₴

Серія: Героям Майдану



5 грн. Революція гідності (тамподрук)

5 грн. Небесна сотня (тамподрук)

5 грн. Євромайдан (тамподрук)



2017



5 грн. 60-річчя запуску першого супутника Землі (тамподрук) 399₴



5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 499₴



2018



5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. "Серце віддаю дітям"(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) в буклеті від НБУ 265₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265₴



2019



5 грн. Замок Паланок в буклеті від НБУ 325₴



5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 159₴



5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир в буклеті від НБУ 249₴



5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" в буклеті від НБУ 299₴



5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 149₴



2020



5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 119₴



5 грн. Рік Пацюка / щура 375₴



5 грн. Золочівський замок 169₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 159₴

(+ 25 грн. буклет від НБУ)



5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 145₴



2 грн. Совка розкішна (тамподрук) 499₴



2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 149₴



5 грн. Стародавнє місто Дубно 169₴



5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 169₴



2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 159₴



5 грн. Славетне місто Запоріжжя 239₴



5 грн. Передова (тамподрук) 749₴



5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 175₴



5 грн. Місто Слов'янськ 219₴



2021



2 грн. Агатангел Кримський 95₴



5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 105₴



5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 105₴



5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 465₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. Київська фортеця в буклеті від НБУ 155₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 949₴



2 грн. Євген Коновалець 119₴



2 грн. Василь Сліпак 135₴



5 грн. Маяки України 249₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) в буклеті від НБУ 775₴

(-25 грн. без буклету)



5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1425₴

(-25 грн. без буклету)



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"Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".



Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України."



5 грн. Українські рятівники 239₴



5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 149₴

(-25 грн. без буклету)



2 грн. Іван Піддубний 129₴



2 грн. Дмитро Бортнянський 95₴



5 грн. Хотинська битва 129₴



5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 135₴



5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 335₴



2022



2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 185₴



5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴



5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 209₴



2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 209₴



5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` (тамподрук) в буклеті від НБУ 777₴



5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 189₴

(+ 35 грн. буклет від НБУ)



2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 139₴



2 грн. Павло Глазовий 119₴



2023



2 грн. Василь Кричевський 119₴



5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (тамподрук) 485₴

(+ 55 грн. буклет від НБУ)











5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 239₴

















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Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 699₴



Набір НБУ "Монети України" 2020 року - 679₴





Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)

Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.

Ціна набору: 429 грн.



1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік

2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік

3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік

4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік

5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік

6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік

7) "День українського добровольця" 2018 рік

8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО

9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік













*** Новинки 2021 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



1) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 39 грн. / шт.







2) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 29 грн. / шт.







3) "Збройні Сили України" 2021 рік - 35 грн. / шт.









*** Новинки 2022 року! ***

(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)



"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 25 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 519₴









"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 45 грн. / шт.







Банківський рол 25 монет - 999₴



***

Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 599₴

Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.

Серія: Збройні Сили України





Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.





Медалі від НБУ:



Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ

нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)



2022 рік:

1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`

2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`

3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`

4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`



2023 рік:

5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`

6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`

7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`

8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`











Медалі у капсулах. Нові.



Ціна - 1099 грн. / 8 різних медалей





Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 249₴











Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 185₴



Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 95₴



Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 99₴



Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! - 135₴



Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴



Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 79₴





Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.

Уточнюйте.



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Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.















Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.



Ціна - 100₴





Новинка:



Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!

Номінал: 20 грн. / Серія ЗС

Дата випуску: 23.02.2023



Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.























Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 349 грн. / шт.



* В наявності декілька штук *





Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).



Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.



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Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021



Діаметр біля 40 мм;

Монета (жетон / медаль) у капсулі.



На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).

На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.







Ціна - 70₴ / шт.



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Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):номінал: / назва монети: / ціна:Набір з 3-х різних монет НБУ в сувенірному буклеті (сувенірній упаковці) 1249₴Серія: Героям Майдану5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук)5 грн.(тамподрук) 399₴5 грн.(тамподрук) 499₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 449₴(-25 грн. без буклету)2 грн.в буклеті від НБУ 265₴(-25 грн. без буклету)2 грн.(тамподрук) 265₴5 грн.в буклеті від НБУ 325₴5 грн.159₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 499₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 249₴5 грн.в буклеті від НБУ 299₴5 грн.149₴5 грн.119₴5 грн./ щура 375₴5 грн.169₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.159₴(+ 25 грн. буклет від НБУ)5 грн.145₴2 грн.(тамподрук) 499₴2 грн.149₴5 грн.169₴5 грн.169₴2 грн.159₴5 грн.239₴5 грн.(тамподрук) 749₴5 грн.175₴5 грн.219₴2 грн.95₴5 грн.105₴5 грн.105₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 465₴(-25 грн. без буклету)5 грн.в буклеті від НБУ 155₴(-25 грн. без буклету)2 грн.949₴2 грн.119₴2 грн.135₴5 грн.249₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 775₴(-25 грн. без буклету)5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 1425₴(-25 грн. без буклету)5 грн.239₴5 грн.149₴(-25 грн. без буклету)2 грн.129₴2 грн.95₴5 грн.129₴5 грн.135₴5 грн.в буклеті від НБУ 335₴2 грн.(тамподрук) 185₴5 грн.(тамподрук) в буклеті від НБУ 349₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴2 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн.в буклеті від НБУ 209₴5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці(тамподрук) в буклеті від НБУ 777₴5 грн.(Кролика / Кроля) 189₴(+ 35 грн. буклет від НБУ)2 грн.139₴2 грн.119₴2 грн.119₴5 грн.(тамподрук) 485₴(+ 55 грн. буклет від НБУ)5 грн.в буклеті від НБУ 239₴*******************************************************************************************************- 699₴- 679₴Також є в наявності всі (9 штук різних)(2018-2020 р.)Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.Ціна набору: 429 грн.1) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік2) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік3) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік4) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік6) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік7) "День українського добровольця" 2018 рік8 ) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО9) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)1) "" 2021 рік - 39 грн. / шт.2) "" 2021 рік - 29 грн. / шт.3) "" 2021 рік - 35 грн. / шт.(Номінал 10 грн. НБУ сплав на основі цинку.)" 2022 рік - 25 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 519₴" 2022 рік - 45 грн. / шт.Банківський рол 25 монет - 999₴***(2018-2022 р.) - 599₴Номінал 10 грн. Діаметр 30. НБУ. Сплав на основі цинку.Серія: Збройні Сили УкраїниФото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.Пам'ятні медалі Міста героїв () 2022 -2023 рік Україна НБУнейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)2022 рік:1) Пам`ятна медаль `2) Пам`ятна медаль `3) Пам`ятна медаль `4) Пам`ятна медаль `2023 рік:5) Пам`ятна медаль `6) Пам`ятна медаль `7) Пам'ятна медаль `8 ) Пам'ятна медаль `Медалі у капсулах. Нові.Пам`ятна медаль "" 2023 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! - 249₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 185₴Пам`ятна медаль "" 2022 НБУ (як 5 грн.);- 95₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! - 75₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 99₴Пам`ятна медаль "" 2021 НБУ (як 5 грн.);- 135₴Пам`ятна медаль "" 2018 НБУ (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. - 75₴Пам`ятна медаль "" 2017 НБУ (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. - 79₴Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.Уточнюйте.************************************************************************************************Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.Сувенірна банкнота "" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).Пам`ятна банкнота `!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!Номінал: 20 грн. / Серія ЗСДата випуску: 23.02.2023* В наявності декілька штук *Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.*******************************************************************************************************Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; "" / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021Діаметр біля 40 мм;Монета (жетон / медаль) у капсулі.На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.*******************************************************************************************************Звертайтесь. Дякую. ST_11

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