Додано: Вів 28 кві, 2020 16:31

Ведущий специалист 1С / Программист 1СМосква, Рябиновая улицаОпыт работы от 3 лет, полная занятостьЗарплата от 100 000 руб.Обязанности:Администрирование системы 1С и других производных на этой платформе, которые были созданы внутри компании, поддержка пользователей;Поддержка 1С Предприятие 8 (Бух., ЗУП, Склад) в рабочем состоянии, диагностика и устранение ошибок;Доработка и разработка в конфигурации 1С ERP;Написание новых и доработка существующих отчетов, обработок, создание печатных форм, шаблонов и т. д.;Тестирование и отладка работы программы после внесения изменений;Консультирование сотрудников по информационно-техническим вопросам в рамках поддерживаемых программистом систем;Прогнозирование и устранение опасных ситуаций, а также ликвидация последствий, произошедших в результате непредвиденных обстоятельств, способных нарушить нормальную работу информационной инфраструктуры компании;Обслуживание компьютерной техники и периферийных устройств (установка, настройка, замена и решение проблем компьютеров и офисной техники, ПО, диагностика ПК, профилактика принтеров, сканеров, МФУ и другого периферийного оборудования);Обеспечение бесперебойной работы пользовательских рабочих мест (около 50);Выполнение в срок поставленных задач, участие в мероприятиях по планированию задач IT-отдела;Соблюдение максимальной информационно-технической безопасности информационных систем Компании;Соблюдение коммерческой безопасности, минимизация рисковТребования:Знание языков программирования 1C;Знание СУБД семейства SQL;Опыт запуска 1С на терминальных серверах;Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;Навыки уверенного программирования на платформе 1С: Предприятие 8.3;Знание типовых конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, ЗУП;Хорошее знание и понимание основ учета (бухгалтерия, финансы, склад);Уверенные знания и серверных операционных систем семейства Windows, офисного ПО (Microsoft Office), почтовых клиентов, систем клиент-банк, принципов построения и работы локальных сетей, а также аппаратной части компьютерной техники (умение выявлять неисправности и заменять комплектующие);Опыт работы с Kerio, Linux, SQL-серверами;Опыт работы в службе поддержки пользователей;Знание и умение работы с компьютерным, сетевым оборудованием на уровне, достаточном для выявления и устранения неисправностей;Умение четко выполнять поставленную задачу в поставленные сроки;Опыт в активе внедренных проектов, личное участие в разработке и внедрении решений на платформе 1С Предприятие 8 (1С ERP);Грамотная устная и письменная речь;Ответственность, умение работать с большим объемом информации, стремление к профессиональному росту, внимательность к деталям, умение работать в коллективе.Условия:Работа в стабильной и динамично развивающейся Компании;Зарплата: 100 000 руб. "на руки"Бесплатное парковочное местоИтоговый уровень заработной платы обсуждается с финальным кандидатом;Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней;Оформление по ТК (полный соц. пакет);Оплата больничных листов согласно ТК РФ;Работа в дружном коллективе.КОНТАКТЫЧтобы связаться с этим работодателем, создайте резюме и откликнитесь на вакансию -