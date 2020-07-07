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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:10

Вакансия помощник трейдера (без опыта).

Вакансия личного помощника трейдера на криптовалютном рынке.
Специальных знаний и умений не нужно - все объясню и расскажу поэтапно.
Работа удаленно, на дому. Все что Вам нужно это доступ к ПК. Возможна частичная занятость. Гибкий график.

Заработная плата: ставка 500$. месяц + % от прибыли.
Что нужно от кандидата:
1. Умение работать с ПК на базовом уровне.
2. Общая эрудированность и желание развиваться.
3. Наличие кошелька биткоин (на начальном этапе).
4. Возможность постоянно находится на связи для быстрой коммуникации (коммуникация через мессенджер Telegram).
5. Честность, для этой работы это основное.

Как откликаться на вакансию:
Написать на Telegram аккаунт: @trytradecrypto
makeiteasydear
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:35

Re: Работа тестера онлайн игр (black box)

на подобии работал, когда был студентом.
vasuliyklevij
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:30

Ищу швею для массового пошива мед.масок

Ищу опытную швею в Киеве. Для деталей обращаться в Вайбер или телеграм 0997017136
freeteen
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:25

Здравствуйте я по поводу работы. Хотела бы узнать подробнее

  denis7616 написав:Вакансия на удаленную работу. Соц.сети
Опыт работы приветствуется, но не обязателен.
График свободный.
Заработок 300-1000 грн в день.
Выплаты ежедневные на карту любого банка.

Требования:
- Иметь 2-3 часа свободного времени
- Доступ в интернет
- Возраст 16+
- Желание зарабатывать

Город проживания не важен !

Для более подробной информации пишите Viber, telegram, или просто здесь. Все детально объясним!)
За подробностями пишите мне в viber +380683828340
vadimovna204
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 00:02

Подработка на дому в любом городе

Автомобильный портал https://auto-blog.com.ua/ ищет копирайтера для постоянной работы на удаленной основе.
Кто заинтересовался пишите на почту info@auto-blog.com.ua
В письме указывайте пожалуйста цену за 1000 сбп и примеры работ.
romario2508
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:31

Ведущий специалист 1С / Программист 1С

Москва, Рябиновая улица
Опыт работы от 3 лет, полная занятость
Зарплата от 100 000 руб.

Обязанности:
Администрирование системы 1С и других производных на этой платформе, которые были созданы внутри компании, поддержка пользователей;

Поддержка 1С Предприятие 8 (Бух., ЗУП, Склад) в рабочем состоянии, диагностика и устранение ошибок;

Доработка и разработка в конфигурации 1С ERP;

Написание новых и доработка существующих отчетов, обработок, создание печатных форм, шаблонов и т. д.;

Тестирование и отладка работы программы после внесения изменений;

Консультирование сотрудников по информационно-техническим вопросам в рамках поддерживаемых программистом систем;

Прогнозирование и устранение опасных ситуаций, а также ликвидация последствий, произошедших в результате непредвиденных обстоятельств, способных нарушить нормальную работу информационной инфраструктуры компании;

Обслуживание компьютерной техники и периферийных устройств (установка, настройка, замена и решение проблем компьютеров и офисной техники, ПО, диагностика ПК, профилактика принтеров, сканеров, МФУ и другого периферийного оборудования);

Обеспечение бесперебойной работы пользовательских рабочих мест (около 50);

Выполнение в срок поставленных задач, участие в мероприятиях по планированию задач IT-отдела;

Соблюдение максимальной информационно-технической безопасности информационных систем Компании;

Соблюдение коммерческой безопасности, минимизация рисков

Требования:
Знание языков программирования 1C;

Знание СУБД семейства SQL;

Опыт запуска 1С на терминальных серверах;

Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;

Навыки уверенного программирования на платформе 1С: Предприятие 8.3;

Знание типовых конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия, ЗУП;

Хорошее знание и понимание основ учета (бухгалтерия, финансы, склад);

Уверенные знания и серверных операционных систем семейства Windows, офисного ПО (Microsoft Office), почтовых клиентов, систем клиент-банк, принципов построения и работы локальных сетей, а также аппаратной части компьютерной техники (умение выявлять неисправности и заменять комплектующие);

Опыт работы с Kerio, Linux, SQL-серверами;

Опыт работы в службе поддержки пользователей;

Знание и умение работы с компьютерным, сетевым оборудованием на уровне, достаточном для выявления и устранения неисправностей;

Умение четко выполнять поставленную задачу в поставленные сроки;

Опыт в активе внедренных проектов, личное участие в разработке и внедрении решений на платформе 1С Предприятие 8 (1С ERP);

Грамотная устная и письменная речь;

Ответственность, умение работать с большим объемом информации, стремление к профессиональному росту, внимательность к деталям, умение работать в коллективе.

Условия:
Работа в стабильной и динамично развивающейся Компании;

Зарплата: 100 000 руб. "на руки"

Бесплатное парковочное место

Итоговый уровень заработной платы обсуждается с финальным кандидатом;

Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней;

Оформление по ТК (полный соц. пакет);

Оплата больничных листов согласно ТК РФ;

Работа в дружном коллективе.

КОНТАКТЫ
Чтобы связаться с этим работодателем, создайте резюме и откликнитесь на вакансию - https://gorodrabot.ru/vacancy/284856339 ... _1s_moskva
Орехов Марк
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:52

Копирайтер (удаленная работа)

Для женского портала: Все о главных праздниках в жизни и не только https://your-fantasy.com.ua/ нужен копирайтер, который разбирается в данной тематике.
Гибкий график. Детально обсудим все условия.
Наши контакты your.fantasy.com.ua@gmail.com

Ждем Вас для дальнейшего сотрудничества.
Виктория123
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:53

Робота

1)-Пропонуємо роботу на дому! Тільки по Україні.Вакансія: агент Приват банка.Работа легка і впоратися з нею може кожний.Вік від 16 років. Ніяких затрат.Вільний графік роботи.Хороший дохід кілька разів на місяць. Це може бути як основна робота, так і додаткова. Не потрібні особливі знання. Робота вдома, за комп'ютером. Зарплата від 2000 грн. Потрібно тільки бажання працювати! Писать в лс
rom_vadim99
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:16

Интересная удаленная работа (Имитация общения, оператор чата

Требования:
• уверенный пользователь ПК;
• усидчивость, желание развиваться;
Личностные качества
• Ответственность
• Пунктуальность
• Высокая работоспособность
Оплата
• От 400 евро.
Условия работы:
Работа удаленная, оплата зависит от объема работы и качества ее выполнения.
E-mail: dragunovivan150@gmail.com
Skype: Komstok
drugivan
 
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