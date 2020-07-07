Вакансия личного помощника трейдера на криптовалютном рынке. Специальных знаний и умений не нужно - все объясню и расскажу поэтапно. Работа удаленно, на дому. Все что Вам нужно это доступ к ПК. Возможна частичная занятость. Гибкий график.
Заработная плата: ставка 500$. месяц + % от прибыли. Что нужно от кандидата: 1. Умение работать с ПК на базовом уровне. 2. Общая эрудированность и желание развиваться. 3. Наличие кошелька биткоин (на начальном этапе). 4. Возможность постоянно находится на связи для быстрой коммуникации (коммуникация через мессенджер Telegram). 5. Честность, для этой работы это основное.
Как откликаться на вакансию: Написать на Telegram аккаунт: @trytradecrypto
Москва, Рябиновая улица Опыт работы от 3 лет, полная занятость Зарплата от 100 000 руб.
Обязанности: Администрирование системы 1С и других производных на этой платформе, которые были созданы внутри компании, поддержка пользователей;
Поддержка 1С Предприятие 8 (Бух., ЗУП, Склад) в рабочем состоянии, диагностика и устранение ошибок;
Доработка и разработка в конфигурации 1С ERP;
Написание новых и доработка существующих отчетов, обработок, создание печатных форм, шаблонов и т. д.;
Тестирование и отладка работы программы после внесения изменений;
Консультирование сотрудников по информационно-техническим вопросам в рамках поддерживаемых программистом систем;
Прогнозирование и устранение опасных ситуаций, а также ликвидация последствий, произошедших в результате непредвиденных обстоятельств, способных нарушить нормальную работу информационной инфраструктуры компании;
Обслуживание компьютерной техники и периферийных устройств (установка, настройка, замена и решение проблем компьютеров и офисной техники, ПО, диагностика ПК, профилактика принтеров, сканеров, МФУ и другого периферийного оборудования);
Обеспечение бесперебойной работы пользовательских рабочих мест (около 50);
Выполнение в срок поставленных задач, участие в мероприятиях по планированию задач IT-отдела;
Соблюдение максимальной информационно-технической безопасности информационных систем Компании;
Хорошее знание и понимание основ учета (бухгалтерия, финансы, склад);
Уверенные знания и серверных операционных систем семейства Windows, офисного ПО (Microsoft Office), почтовых клиентов, систем клиент-банк, принципов построения и работы локальных сетей, а также аппаратной части компьютерной техники (умение выявлять неисправности и заменять комплектующие);
Опыт работы с Kerio, Linux, SQL-серверами;
Опыт работы в службе поддержки пользователей;
Знание и умение работы с компьютерным, сетевым оборудованием на уровне, достаточном для выявления и устранения неисправностей;
Умение четко выполнять поставленную задачу в поставленные сроки;
Опыт в активе внедренных проектов, личное участие в разработке и внедрении решений на платформе 1С Предприятие 8 (1С ERP);
Грамотная устная и письменная речь;
Ответственность, умение работать с большим объемом информации, стремление к профессиональному росту, внимательность к деталям, умение работать в коллективе.
Условия: Работа в стабильной и динамично развивающейся Компании;
Зарплата: 100 000 руб. "на руки"
Бесплатное парковочное место
Итоговый уровень заработной платы обсуждается с финальным кандидатом;
1)-Пропонуємо роботу на дому! Тільки по Україні.Вакансія: агент Приват банка.Работа легка і впоратися з нею може кожний.Вік від 16 років. Ніяких затрат.Вільний графік роботи.Хороший дохід кілька разів на місяць. Це може бути як основна робота, так і додаткова. Не потрібні особливі знання. Робота вдома, за комп'ютером. Зарплата від 2000 грн. Потрібно тільки бажання працювати! Писать в лс
Требования: • уверенный пользователь ПК; • усидчивость, желание развиваться; Личностные качества • Ответственность • Пунктуальность • Высокая работоспособность Оплата • От 400 евро. Условия работы: Работа удаленная, оплата зависит от объема работы и качества ее выполнения. E-mail: dragunovivan150@gmail.com Skype: Komstok