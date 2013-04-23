Кредит Днiпро

Додано: Сер 27 гру, 2017 17:17

Депозит на бешеную сумму 1000 евро. Срок окончания - 24.12.17.

20.12.17 - звонок в отделение Маяковское (г.Запорожье) с просьбой отменить лонгацию и приготовить сумму к выдаче на 27.12.17, т.к. 26-го нас не будет в городе. Ответ - без проблем, сумма будет Вас ждать и 26 и 27.12.17.

27.12.17 - денег в кассе нет, будут, когда кто-нибудь принесет и тогда мы Вам перезвоним. После предложения написать, что банк не может выполнить условия договора и выдать сумму по окончанию депозита - соизволили позвонить по другим отделениям и найти сумму к выдаче.

Дай бог, чтобы это была не расторопность или низкая квалификация персонала.

Делайте выводы. Я для себя сделала, в феврале заканчивается еще один депозит и будем прощаться.