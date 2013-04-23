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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2017 12:59
Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.
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Esq
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Додано: Вів 19 гру, 2017 15:37
Esq написав:
Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.
А нагадайте прОцент річних на готівку з кредитних?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 гру, 2017 15:47
Esq написав:
Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии
.
Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій
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wolt450
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Додано: Вів 19 гру, 2017 15:59
Квесторе_поверніться написав: Esq написав:
Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.
А нагадайте прОцент річних на готівку з кредитних?
После телефонного разговора я под впечатлением, что это укладывается в льготный период, но могу и ошибаться.
wolt450 написав:
Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій
У меня были операции, хотя и все они укладываются в схему "оплата товаров и услуг с последующим возвратом полной суммы в льготный период".
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Esq
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:02
Esq, В Строса всі транзакції хіба в грейсі?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:27
Квесторе_поверніться написав:Esq
, В Строса всі транзакції хіба в грейсі?
Ни разу не брал налички с кредитных, так что на опыт сослаться не могу.
С другой стороны почему бы и нет, если в обычной ситуации на наличку действует дополнительная высокая комиссия 4.7%+
Я не увидел чтобы наличка исключалась из льготного периода. Из договора:
6.12.23.3.3. Пільговий період розпочинається у кожний перший календарний день місяця та діє до дати, визначеної умовами відповідного Банківського продукту/послуги та Тарифами. Пільговий період розповсюджується на суму усіх операцій, здійсненних за рахунок Кредиту протягом розрахункового періоду (далі - Сума операцій розрахункового періоду), що розпочинається у перший день Пільгового періоду та закінчується в останній календарний день місяця.
Умови щодо нарахування пільгової процентної ставки на Суму операцій розрахункового періоду протягом Пільгового періоду діють у разі повного повернення усієї Суми операцій розрахункового періоду, що існувала на останній день розрахункового періоду за фактом списання з рахунку, та сплати заборгованості за усіма нарахованими процентами та комісіями, за якими настали терміни оплати (у тому числі за попередні розрахункові періоди) до кінця поточного Пільгового періоду.
У разі не повного погашення Суми операцій розрахункового періоду до кінця поточного Пільгового періоду, процентна ставка за користування Кредитом у продовж Пільгового періоду встановлюється у розмірі базової процентної ставки, передбаченої Тарифами Банку, та Банк здійснює перерахунок процентів нарахованих на Суму операцій розрахункового періоду.
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Esq
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:34
wolt450 написав: Esq написав:
Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии
.
Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій
Це стає цікавим...де про це можна прочитати?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:43
Наверное звонить в поддержку или в отделение надо. Как-то КД не научился не только публиковать информацию на вебсайте, но даже и посредством электронной почты позволяет себе откровенно забивать на клиентов.
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Esq
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Додано: Вів 19 гру, 2017 16:46
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав: Esq написав:
Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии
.
Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій
Це стає цікавим...де про це можна прочитати?
На гарячці... послухати
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wolt450
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:17
Депозит на бешеную сумму 1000 евро. Срок окончания - 24.12.17.
20.12.17 - звонок в отделение Маяковское (г.Запорожье) с просьбой отменить лонгацию и приготовить сумму к выдаче на 27.12.17, т.к. 26-го нас не будет в городе. Ответ - без проблем, сумма будет Вас ждать и 26 и 27.12.17.
27.12.17 - денег в кассе нет, будут, когда кто-нибудь принесет и тогда мы Вам перезвоним. После предложения написать, что банк не может выполнить условия договора и выдать сумму по окончанию депозита - соизволили позвонить по другим отделениям и найти сумму к выдаче.
Дай бог, чтобы это была не расторопность или низкая квалификация персонала.
Делайте выводы. Я для себя сделала, в феврале заканчивается еще один депозит и будем прощаться.
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oksana--61
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