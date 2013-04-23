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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 12:59

Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:37

  Esq написав:Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.

А нагадайте прОцент річних на готівку з кредитних? :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:47

  Esq написав:Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.

Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 15:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Esq написав:Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.

А нагадайте прОцент річних на готівку з кредитних? :wink:


После телефонного разговора я под впечатлением, что это укладывается в льготный период, но могу и ошибаться.

  wolt450 написав:Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій


У меня были операции, хотя и все они укладываются в схему "оплата товаров и услуг с последующим возвратом полной суммы в льготный период".
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:02

Esq, В Строса всі транзакції хіба в грейсі?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:27

  Квесторе_поверніться написав:Esq, В Строса всі транзакції хіба в грейсі?


Ни разу не брал налички с кредитных, так что на опыт сослаться не могу.

С другой стороны почему бы и нет, если в обычной ситуации на наличку действует дополнительная высокая комиссия 4.7%+

Я не увидел чтобы наличка исключалась из льготного периода. Из договора:

6.12.23.3.3. Пільговий період розпочинається у кожний перший календарний день місяця та діє до дати, визначеної умовами відповідного Банківського продукту/послуги та Тарифами. Пільговий період розповсюджується на суму усіх операцій, здійсненних за рахунок Кредиту протягом розрахункового періоду (далі - Сума операцій розрахункового періоду), що розпочинається у перший день Пільгового періоду та закінчується в останній календарний день місяця.
Умови щодо нарахування пільгової процентної ставки на Суму операцій розрахункового періоду протягом Пільгового періоду діють у разі повного повернення усієї Суми операцій розрахункового періоду, що існувала на останній день розрахункового періоду за фактом списання з рахунку, та сплати заборгованості за усіма нарахованими процентами та комісіями, за якими настали терміни оплати (у тому числі за попередні розрахункові періоди) до кінця поточного Пільгового періоду.
У разі не повного погашення Суми операцій розрахункового періоду до кінця поточного Пільгового періоду, процентна ставка за користування Кредитом у продовж Пільгового періоду встановлюється у розмірі базової процентної ставки, передбаченої Тарифами Банку, та Банк здійснює перерахунок процентів нарахованих на Суму операцій розрахункового періоду.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:34

  wolt450 написав:
  Esq написав:Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.

Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій

Це стає цікавим...де про це можна прочитати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:43

Наверное звонить в поддержку или в отделение надо. Как-то КД не научился не только публиковать информацию на вебсайте, но даже и посредством электронной почты позволяет себе откровенно забивать на клиентов.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 16:46

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:
  Esq написав:Позвонили из банка рассказать ещё голосом про 66 дней льготного периода и сказали, что он действует уже с нынешнего цикла, т.е. ноябрское гасить к 05.01. И кроме того ещё и до конца года снятие наличных с кредитного лимита без комиссии.

Це тільки для новеньких, в кого ще не було будь-яких операцій

Це стає цікавим...де про це можна прочитати?

На гарячці... послухати
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:17

"Прекрасное" обслуживание

Депозит на бешеную сумму 1000 евро. Срок окончания - 24.12.17.
20.12.17 - звонок в отделение Маяковское (г.Запорожье) с просьбой отменить лонгацию и приготовить сумму к выдаче на 27.12.17, т.к. 26-го нас не будет в городе. Ответ - без проблем, сумма будет Вас ждать и 26 и 27.12.17.
27.12.17 - денег в кассе нет, будут, когда кто-нибудь принесет и тогда мы Вам перезвоним. После предложения написать, что банк не может выполнить условия договора и выдать сумму по окончанию депозита - соизволили позвонить по другим отделениям и найти сумму к выдаче.
Дай бог, чтобы это была не расторопность или низкая квалификация персонала.
Делайте выводы. Я для себя сделала, в феврале заканчивается еще один депозит и будем прощаться.
oksana--61
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