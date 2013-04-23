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Кредит Днiпро
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Додано: Нед 31 гру, 2017 17:35
mustbe написав: sens написав:
Тарифы по покупону и свободным изучите,если есть что добавить
Почитал тарифы на покупон. Вижу невнятный кб в районе 1%. Маловато будет.
Или есть какие-то неочевидные плюшки ?
про КБ по дебетовым это ЗЛО
по кредиткам - есть другие предложения и более того , кредитки и депозиты ДОЛЖНЫ быть в РАЗНЫХ БАНКАХ
есть преимущества по выводу безнала в нал без комиссии и существенных лимитов
по критерию нал в безнал я рассматриваю ТРИ банка - приват,втб,КД . Если у вас есть другие мысли , прошу , делитесь .
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 31 гру, 2017 17:44
Алла, Моно, Приват, А-Банк.
Мне этого хватает для всех операций нал-безнал и безнал-нал
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mustbe
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:19
mustbe написав:
Алла, Моно, Приват, А-Банк.
Мне этого хватает для всех операций нал-безнал и безнал-нал
мы с ВАМИ говорим о чем
в мОНО без комиссии безнал , но нал с комиссией . Даже если вывод с Моно на Альфу , то выход с карты с лимитом
вариант с кредит-Днепро - через покупон , далее прямо на кассу и никаких 0,5 %
повторить
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sens
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:30
sens Уточни, о чем именно мы говорим.
Лично я в случае надобности снимаю нал с зелёных тумб.
Понатыканы - везде, лимит - 20к, мне хватает.
Никаких касс и комисов.
Прямо под домом - отделение Кредит-Днепр. Пока не придумал - как его заюзать.
Востаннє редагувалось mustbe
в Нед 31 гру, 2017 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:31
mustbe написав:sens
Уточни, о чем именно мы говорим.
Лично я в случае надобности снимаю нал с зелёных тумб.
Понатыканы - везде, лимит - 20к, мне хватает.
Прямо под домом - отделение Кредит-Днепр. Пока не придумал - как его заюзать.
и не поймешь
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sens
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:39
Смотрю прям секта памяти Влада Коваля на ветке формируется
С Новым Гадом вас, ребя
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 31 гру, 2017 18:59
Думаю, что то, что снятие нала с кдв происходит без комиссии - это не самый большой секрет
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mustbe
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