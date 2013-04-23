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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:35

  mustbe написав:
  sens написав:Тарифы по покупону и свободным изучите,если есть что добавить

Почитал тарифы на покупон. Вижу невнятный кб в районе 1%. Маловато будет.
Или есть какие-то неочевидные плюшки ?


про КБ по дебетовым это ЗЛО

по кредиткам - есть другие предложения и более того , кредитки и депозиты ДОЛЖНЫ быть в РАЗНЫХ БАНКАХ

есть преимущества по выводу безнала в нал без комиссии и существенных лимитов

по критерию нал в безнал я рассматриваю ТРИ банка - приват,втб,КД . Если у вас есть другие мысли , прошу , делитесь .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:44

Алла, Моно, Приват, А-Банк.
Мне этого хватает для всех операций нал-безнал и безнал-нал
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:19

  mustbe написав:Алла, Моно, Приват, А-Банк.
Мне этого хватает для всех операций нал-безнал и безнал-нал

мы с ВАМИ говорим о чем :?: в мОНО без комиссии безнал , но нал с комиссией . Даже если вывод с Моно на Альфу , то выход с карты с лимитом :!:
вариант с кредит-Днепро - через покупон , далее прямо на кассу и никаких 0,5 %
повторить :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:30

sens Уточни, о чем именно мы говорим.
Лично я в случае надобности снимаю нал с зелёных тумб.
Понатыканы - везде, лимит - 20к, мне хватает.
Никаких касс и комисов.

Прямо под домом - отделение Кредит-Днепр. Пока не придумал - как его заюзать.
Востаннє редагувалось mustbe в Нед 31 гру, 2017 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:31

  mustbe написав:sens Уточни, о чем именно мы говорим.
Лично я в случае надобности снимаю нал с зелёных тумб.
Понатыканы - везде, лимит - 20к, мне хватает.

Прямо под домом - отделение Кредит-Днепр. Пока не придумал - как его заюзать.

и не поймешь :roll:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:39

Смотрю прям секта памяти Влада Коваля на ветке формируется
С Новым Гадом вас, ребя :lol: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:59

Re: Кредит Днiпро

Думаю, что то, что снятие нала с кдв происходит без комиссии - это не самый большой секрет :)
mustbe
 
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