только второй,то есть монобанк , так как кешбек на кредитные и лимит проще получить!ферштейн ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:03
Re: Кредит Днiпро
только второй,то есть монобанк , так как кешбек на кредитные и лимит проще получить!ферштейн ?
никому не верю
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:54
Ця пропозиція (надалі – «Пропозиція») діє виключно для зареєстрованих користувачів на сайті Portmone.com, що адмініструється ТОВ «Портмоне» (надалі - Портмоне), та які отримали цю
Пропозицію в своєму аккаунті (кабінеті) Portmone.com (надалі – «Клієнт»).Пропозиція діє виключно при оформлені платіжної картки Visa Gold ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з BIN номером
картки 4211 15 (надалі – «Картка»). BIN номер картки (Bank Identification Number) - входить до складу коду чисел, розміщених на банківській картці, та складається з перших шести чисел номера
картки і розташований завжди на лицьовій частині кожної пластикової картки, будь то вона з магнітною смугою або з чіпом.
Портмоне залишає за собою право змінювати умови та строк дії Пропозиції, про що Клієнта буде повідомлено листом на електронну пошту, яку вказав він в кабінеті Portmone.com.
Термін дії Пропозиції для Клієнтів, які погодилися на Пропозицію, відповідає терміну дії Картки, яку було оформлено в межах цієї Пропозиції. Строк дії Картки складає 12 місяців.
Фактом погодження с Пропозицією Портмоне є оформлення Картки та реєстрація Картки на сайті Portmone.com.
** Комісія за сплату не нараховується, якщо Клієнт виконує сплату рахунків та вказаних послуг виключно Карткою. Комісія за сплату не нараховується на всі платежі на рахунки компаній
партнерів, що входять до Тарифного плану «Місяць» згідно умов Тарифного плану «Місяць». Тарифний план «Місяць» становить 0,00 грн., якщо Клієнт виконує сплату всіх рахунків та послуг в
своєму кабінеті виключно Карткою.
Звертаємо Вашу увагу, що Тарифний план «Місяць» застосовується відповідно до здійснених платежів в попередньому місяці. В зв’язку з цим, Тарифний план «Місяць» за місяць, в якому Картка
була зареєстрована на сайті Portmone.com, буде стягнена в повному обсязі. В подальшому, при розрахунку в наступному місяці, який слідує за місяцем, в якому зареєстровано Картку на сайті
Portmone.com, плата за Тарифний план «Місяць» не буде утримана за такий місяць, якщо всі оплати послуг здійснено лише Карткою (в разі оплати зареєстрованим користувачем хоча б одного
платежу іншою карткою – плату за Тарифний план «Місяць» буде стягнуто у відповідності до Тарифного плану «Місяць»).
У випадку обслуговування Клієнта в рамках стандартних тарифів, плата за кожний окремий платіж, рахунок чи послугу не стягується, якщо Клієнт в особистому кабінеті на сайті Portmone.com
виконує оплату таких платежів, рахунків чи послуг виключно Карткою. В разі оплати будь-якого платежу, рахунку чи послуги іншою карткою – комісію за такий платіж, рахунок чи послугу буде
стягнуто у повному обсязі.
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Дискримінація...ні?
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:57
Re: Кредит Днiпро
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:47
Re: Кредит Днiпро
КБ нет ? Досвидос
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:51
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:38
Квесторе_поверніться
Не понял про "62 грн і 11 коп" где и за шо платить?
Такого в тарифах не вижу
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:43
Сума вказана після утримання податків і зборів. Грошова винагорода за активацію кредитного ліміту нараховується в розмірі 62,11 грн., з якої, в момент виплати, Банк утримує необхідні
податки та збори згідно діючого законодавства України в якості податкового агента.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:10
А кто кому платит?
Я может что пропустил, но карта едва ли чем отличается от обычной кредитки. Ну разве что любители портмоне для себя что-то могут почерпнуть, хотя из языка мелкого текста вырисовывается, что предложение все равно так себе.
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