Кредит Днiпро

Додано: Вів 16 січ, 2018 10:54

Фантом написав: Кому то ещё пришло предложение оформить карту Портмоне от Кредит-Днепра?



Тарифы неплохие. Точно не хуже чем у Изи и Скунса. https://creditdnepr.com.ua/portmone2/ta ... rtmone.pdf Кому то ещё пришло предложение оформитьот Кредит-Днепра?Тарифы неплохие. Точно не хуже чем у Изи и Скунса.

Ця пропозиція (надалі – «Пропозиція») діє виключно для зареєстрованих користувачів на сайті Portmone.com, що адмініструється ТОВ «Портмоне» (надалі - Портмоне), та які отримали цюПропозицію в своєму аккаунті (кабінеті) Portmone.com (надалі – «Клієнт»).Пропозиція діє виключно при оформлені платіжної картки Visa Gold ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з BIN номеромкартки 4211 15 (надалі – «Картка»). BIN номер картки (Bank Identification Number) - входить до складу коду чисел, розміщених на банківській картці, та складається з перших шести чисел номеракартки і розташований завжди на лицьовій частині кожної пластикової картки, будь то вона з магнітною смугою або з чіпом.Портмоне залишає за собою право змінювати умови та строк дії Пропозиції, про що Клієнта буде повідомлено листом на електронну пошту, яку вказав він в кабінеті Portmone.com.Термін дії Пропозиції для Клієнтів, які погодилися на Пропозицію, відповідає терміну дії Картки, яку було оформлено в межах цієї Пропозиції. Строк дії Картки складає 12 місяців.Фактом погодження с Пропозицією Портмоне є оформлення Картки та реєстрація Картки на сайті Portmone.com.** Комісія за сплату не нараховується, якщо Клієнт виконує сплату рахунків та вказаних послуг виключно Карткою. Комісія за сплату не нараховується на всі платежі на рахунки компанійпартнерів, що входять до Тарифного плану «Місяць» згідно умов Тарифного плану «Місяць». Тарифний план «Місяць» становить 0,00 грн., якщо Клієнт виконує сплату всіх рахунків та послуг всвоєму кабінеті виключно Карткою.Звертаємо Вашу увагу, що Тарифний план «Місяць» застосовується відповідно до здійснених платежів в попередньому місяці. В зв’язку з цим, Тарифний план «Місяць» за місяць, в якому Карткабула зареєстрована на сайті Portmone.com, буде стягнена в повному обсязі. В подальшому, при розрахунку в наступному місяці, який слідує за місяцем, в якому зареєстровано Картку на сайтіPortmone.com, плата за Тарифний план «Місяць» не буде утримана за такий місяць, якщо(в разі оплати зареєстрованим користувачем хоча б одногоплатежу іншою карткою – плату за Тарифний план «Місяць» буде стягнуто у відповідності до Тарифного плану «Місяць»).У випадку обслуговування Клієнта в рамках стандартних тарифів, плата за кожний окремий платіж, рахунок чи послугу не стягується, якщо Клієнт в особистому кабінеті на сайті Portmone.comвиконує оплату таких платежів, рахунків чи послуг виключно Карткою. В разі оплати будь-якого платежу, рахунку чи послуги іншою карткою – комісію за такий платіж, рахунок чи послугу будестягнуто у повному обсязі.------------------------Дискримінація...ні?