Кредит Днiпро

После удлинения льготного периода и замены программного обеспечения, банк клиент показывает неизвестно что.
Смс с суммой льготного периода 2 месяца не приходит.
Позвонил сегодня на горячую линию и говорю в интернет банке выписка не правильна, да мы знаем
Давайте посчитаем, 40 минут консультаций и у нас 2 суммы разница между ними 25 000грн. Обещают узнать как ее посчитать (при неправильной выписке) и перезвонить.
Подождал 2 часа звоню в отделение.
- Помогите посчитать сумму задолженности для льготного периода.
- Да, сейчас посчитаем 120 000 грн.
- Я предлагаю сделать выписку с другими параметрами.
- Мы разберемся и перезвоним.
- Возможно сумма 145 000 грн, лучше заплатите ее. Если заплатите 120, а правильная 145, то банк насчитает 6000грн процентов.
- Настаиваю, пусть связываются с головным офисом.
- перезванивают через час. Головной офис сказал надо заплатить 146 000грн. Но Вам эту цифру в интернет банке не видно
Что делать в понедельник даже не знаю.