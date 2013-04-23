RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:37

Re: Кредит Днiпро

У меня 1-го списали.

  Esq написав:01.02.2018 15:54:00 01.02.2018 Погашение начисленных процентов 0.09 UAH -0.09 UAH


У меня новый прикол уже второй месяц подряд.

На 25-й день ("старые" 55 дней льготного) банк сам с дебетовой списывает минимальную сумму погашения не дожидаясь того, что в 66-дневный срок я сделаю это сам.

В банке сказали, что так и надо. Более того, они даже оставляют за собой право сделать это в любой день в течение 66 дней, по своему выбору.

*для вашего удобства*
Esq
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 18.08.06
Подякував: 375 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:47

кура в кале говорит надо гасить и называет суммы ... типа в ИБ там некорректно щас показует ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33753
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5395 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:51

На кой чёрт такие акции, а если под них банк не может ИБ подшайтанить. За полтора месяца-то!
Esq
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 18.08.06
Подякував: 375 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:16

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:IMPRINTER
они сделали льготный период 65 дней в декабре и теперь не ясно когда рд января


так мне ее перегашивать или нет в феврале? чтоб не отжарили потом ...

я решил подождать до 10, если не отдуплятся - закину 1 грн дополнительно
Stringer
 
Повідомлень: 7373
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:21

Сумма задолженности для льготного периода

После удлинения льготного периода и замены программного обеспечения, банк клиент показывает неизвестно что.
Смс с суммой льготного периода 2 месяца не приходит.
Позвонил сегодня на горячую линию и говорю в интернет банке выписка не правильна, да мы знаем :mrgreen:
Давайте посчитаем, 40 минут консультаций и у нас 2 суммы разница между ними 25 000грн. Обещают узнать как ее посчитать (при неправильной выписке) и перезвонить.
Подождал 2 часа звоню в отделение.
- Помогите посчитать сумму задолженности для льготного периода.
- Да, сейчас посчитаем 120 000 грн.
- Я предлагаю сделать выписку с другими параметрами.
- Мы разберемся и перезвоним.
- Возможно сумма 145 000 грн, лучше заплатите ее. Если заплатите 120, а правильная 145, то банк насчитает 6000грн процентов. :evil:
- Настаиваю, пусть связываются с головным офисом.
- перезванивают через час. Головной офис сказал надо заплатить 146 000грн. Но Вам эту цифру в интернет банке не видно :shock:
Что делать в понедельник даже не знаю.
Andi_30
 
Повідомлень: 154
З нами з: 25.05.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:02

Andi_30

аналогично ... я та долг перегасил - но они же не списывают льготные проценты даже никопейки - такого раньше нелдо - в конце мес. хоть что-то хоть 1 коп да списывалась - обычно ок. 25 копеек - у меня лимит 25 к ... а тут второй месяц ничего ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33753
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5395 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:08

IMPRINTER

кроме льготного периода, еще проблема с выпиской.
Баланс на начало периода + приход - расход не сходится с балансом на конец периода.
Andi_30
 
Повідомлень: 154
З нами з: 25.05.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:12

Карта Портмоне

Слушайте, а кто-то получил карту Портмоне? Мне месяца полтора назад позвонила тётя из банка, обещала карту и всё.
Пропала.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 18.05.16
Подякував: 120 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:55

Re: Кредит Днiпро

Фантом написав:Слушайте, а кто-то получил карту Портмоне? Мне месяца полтора назад позвонила тётя из банка, обещала карту и всё.
Пропала.
Аналогично
Chicheva
 
Повідомлень: 100
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 240241242243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: allaliu, Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 12904
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 66931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.