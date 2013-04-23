Кредит Днiпро

Подскажите по кредитке БЕЗЛИМИТ GOLD как работает кеш бэк? Он начисляется с кредитных денег или с своих+кредитных?
И ещё, менеджер в банке сказал при наличии кредитной линии карта данного типа абсолютно бесплатна! В тарифах по карте на сайте банка не смог найти этому подтверждение. Там стоит что плата 20 грн в месяц если нет оплат от 5000 грн или остатков по счёту свыше 250000 грн. Где ПРАВДА?
skorpi написав:Esq спасибо, точно, ошибся. Не пойму там кеш бек эсть, если есть как он работает. Менеджеры в банке совсем немногословны...
На кредитке есть программа а ля кэшбек, но, мягко говоря, недоделанная. Я, к примеру, накопил полторы тысячи баллов, но использовать их я могу лишь на компенсацию некоторых предыдущих трат по этой же карте. И лишь общепит/транспорт/гостиницы с разными коэффициентами балл/гривна.
Такой себе кешбек. Уже б не умничали, а сделали нормальный, тем более, что примеры есть.