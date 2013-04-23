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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:47

Подскажите по кредитке БЕЗЛИМИТ GOLD как работает кеш бэк? Он начисляется с кредитных денег или с своих+кредитных?

И ещё, менеджер в банке сказал при наличии кредитной линии карта данного типа абсолютно бесплатна! В тарифах по карте на сайте банка не смог найти этому подтверждение. Там стоит что плата 20 грн в месяц если нет оплат от 5000 грн или остатков по счёту свыше 250000 грн. Где ПРАВДА? :cry:
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:40

Re: Кредит Днiпро

  skorpi написав:БЕЗЛИМИТ GOLD


Безлимит - это же дебетовая, с 20 грн/мес.

Кредитная - это фрикард год. Тарифы тут - https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... l_nt_v.pdf 20 грн/мес нет.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:35

  Фантом написав:Слушайте, а кто-то получил карту Портмоне? Мне месяца полтора назад позвонила тётя из банка, обещала карту и всё.
Пропала.

А шо это? Пробовал в Гугле поискать - не нашел.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 09:21

Esq спасибо, точно, ошибся. Не пойму там кеш бек эсть, если есть как он работает. Менеджеры в банке совсем немногословны... :mrgreen:
skorpi
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Повідомлень: 456
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:24

  skorpi написав:Esq спасибо, точно, ошибся. Не пойму там кеш бек эсть, если есть как он работает. Менеджеры в банке совсем немногословны... :mrgreen:


На кредитке есть программа а ля кэшбек, но, мягко говоря, недоделанная. Я, к примеру, накопил полторы тысячи баллов, но использовать их я могу лишь на компенсацию некоторых предыдущих трат по этой же карте. И лишь общепит/транспорт/гостиницы с разными коэффициентами балл/гривна.

Такой себе кешбек. Уже б не умничали, а сделали нормальный, тем более, что примеры есть.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:00

  IMPRINTER написав:кура в кале говорит надо гасить и называет суммы ... типа в ИБ там некорректно щас показует ...


в выписках по карте , показывает норм все оплаты , и те что в блоке и те что проведены .
Может поделитесь в ЛС , как по р2р загнать на кредитку мгновенно копеечку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:45

  sens написав:Может поделитесь в ЛС , как по р2р загнать на кредитку мгновенно копеечку

через моню, только дебетные
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:11

  Stringer написав:
  sens написав:Может поделитесь в ЛС , как по р2р загнать на кредитку мгновенно копеечку

через моню, только дебетные

я уточняю,мне нужно оперативно пополнить свою кредитку,вот и уточняю :roll:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10630
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  #<1 ... 241242243244
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