Кредит Днiпро

Подскажите по кредитке БЕЗЛИМИТ GOLD как работает кеш бэк? Он начисляется с кредитных денег или с своих+кредитных?
И ещё, менеджер в банке сказал при наличии кредитной линии карта данного типа абсолютно бесплатна! В тарифах по карте на сайте банка не смог найти этому подтверждение. Там стоит что плата 20 грн в месяц если нет оплат от 5000 грн или остатков по счёту свыше 250000 грн. Где ПРАВДА?
skorpi написав:Esq спасибо, точно, ошибся. Не пойму там кеш бек эсть, если есть как он работает. Менеджеры в банке совсем немногословны...
На кредитке есть программа а ля кэшбек, но, мягко говоря, недоделанная. Я, к примеру, накопил полторы тысячи баллов, но использовать их я могу лишь на компенсацию некоторых предыдущих трат по этой же карте. И лишь общепит/транспорт/гостиницы с разными коэффициентами балл/гривна.
Такой себе кешбек. Уже б не умничали, а сделали нормальный, тем более, что примеры есть.
Шановний клієнте! У зв’язку з оптимізацією регіональної мережі Ваше подальше обслуговування у Банку Кредит Дніпро буде здійснюватися у відділенні за новою адресою: м. Київ, вул. Харьківське шосе, 152. Детальніше за номером Інфоцентру 0 800 507 700. З повагою, Банк Кредит Дніпро.
Шо за ерунда, как с этим бороться?
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Шановний клієнте! У зв’язку з оптимізацією регіональної мережі Ваше подальше обслуговування у Банку Кредит Дніпро буде здійснюватися у відділенні за новою адресою: м. Київ, вул. Харьківське шосе, 152. Детальніше за номером Інфоцентру 0 800 507 700. З повагою, Банк Кредит Дніпро.
Шо за ерунда, как с этим бороться?
так какое ушло на вылет? Из Вашего поста не понятно