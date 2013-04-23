|
|
|
Кредит Днiпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:17
Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення пільгового періоду вилізла.
5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.
В результаті
- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум
-в виписці єстєственно цього не видно
-може побачити цей бардак тільки гарячка.
Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3010
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:26
sens написав:
так какое ушло на вылет?
На Богдана Хмельницкого недавно закрыли.
-
Asdушный
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 03.12.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, Aps
, Asdушный
, Batarejkin
, Google Feedfetcher, Vorlon
, wolt450
, Квесторе_поверніться
, Модератор
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|13130
|
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
|
|83
|67271
|
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB
реклама
|