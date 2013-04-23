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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:17

КК

Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення пільгового періоду вилізла.
5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.
В результаті
- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум
-в виписці єстєственно цього не видно
-може побачити цей бардак тільки гарячка.
Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:26

Re: Кредит Днiпро

  sens написав:так какое ушло на вылет?
На Богдана Хмельницкого недавно закрыли.
Asdушный
 
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