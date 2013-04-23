Кредит Днiпро

wolt450 написав:
Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення
пільгового періоду вилізла.
5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.
В результаті
- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум
-в виписці єстєственно цього не видно
-може побачити цей бардак тільки гарячка.
Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено
В конце января поменяли программное обеспечение и начались проблемы.
Я с 01 по 05 МАРТА пытался выяснить сумму льготного периода разные сотрудники давали разные суммы. В интернет банке сумма льготного периодам теперь не отображается. СМС не приходит. Понимая что будут проблемы,заплатил на несколько тысяч больше.
07.03.18 уточнил все нормально с льготным периодом, ответили: "да Вы в льготном периоде".
Написал официальный запрос как клиент должен считать льготный период? Через 3 недели в телефонном режиме сообщили что горячая линия и отделение может посмотреть сумму льготного периода, клиент пока нет. Официального ответа нет.
Вчера начинают приходить смс о списании со счета, 5000 грн.
Произошел вылет льготного периода за январь, у очень многих клиентов.
6 разных сотрудников не могли разобраться.
Итог общения:
1. Так считает новая программа.
2. Заявку на исправление ошибки взяли, ответ в течение 30 дней.
Если на простой вопрос "как считается льготный период" мне не могут ответить 30 дней, сколько здесь ждать ответа не известно.
3. один из сотрудников дал пояснение что если я внес в кассу 10000 гнр, а с этот же день произошло списание по счету 7000 грн (ранее потраченных сумм). То программа в погашение зачтет только 3000грн. и это очень похоже на правду.
4. Я вношу деньги
4. У кого есть кредитки звоните на горячку и спрашивайте сумму льготного периода на сегодня, она будет отличаться от того как Вы сами посчитали.
5. сотрудничаю с банком 20лет, такого бардака не было.