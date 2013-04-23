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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
44
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:17

КК

Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення пільгового періоду вилізла.
5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.
В результаті
- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум
-в виписці єстєственно цього не видно
-може побачити цей бардак тільки гарячка.
Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:26

Re: Кредит Днiпро

  sens написав:так какое ушло на вылет?
На Богдана Хмельницкого недавно закрыли.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:25

  wolt450 написав:Чергова проблема криворукого пакращення-збільшення пільгового періоду вилізла.
5,03 при погашенні кредитки система не зарахувала всі внесені кошти, бо паралельно списали поточні витрати з ЦІЄЇ суми.
В результаті
- виліт з пільгового періоду і нарахування штрафних сум
-в виписці єстєственно цього не видно
-може побачити цей бардак тільки гарячка.
Накатав скаргу на врегулювання ситуації, але проблема масова. Це підтверджено


В конце января поменяли программное обеспечение и начались проблемы.
Я с 01 по 05 МАРТА пытался выяснить сумму льготного периода разные сотрудники давали разные суммы. В интернет банке сумма льготного периодам теперь не отображается. СМС не приходит. Понимая что будут проблемы,заплатил на несколько тысяч больше.
07.03.18 уточнил все нормально с льготным периодом, ответили: "да Вы в льготном периоде".
Написал официальный запрос как клиент должен считать льготный период? Через 3 недели в телефонном режиме сообщили что горячая линия и отделение может посмотреть сумму льготного периода, клиент пока нет. Официального ответа нет.
Вчера начинают приходить смс о списании со счета, 5000 грн. :shock:
Произошел вылет льготного периода за январь, у очень многих клиентов.
6 разных сотрудников не могли разобраться.
Итог общения:
1. Так считает новая программа.
2. Заявку на исправление ошибки взяли, ответ в течение 30 дней.
Если на простой вопрос "как считается льготный период" мне не могут ответить 30 дней, сколько здесь ждать ответа не известно.
3. один из сотрудников дал пояснение что если я внес в кассу 10000 гнр, а с этот же день произошло списание по счету 7000 грн (ранее потраченных сумм). То программа в погашение зачтет только 3000грн. и это очень похоже на правду.
4. Я вношу деньги
4. У кого есть кредитки звоните на горячку и спрашивайте сумму льготного периода на сегодня, она будет отличаться от того как Вы сами посчитали.
5. сотрудничаю с банком 20лет, такого бардака не было.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:49

Re: Кредит Днiпро

Карта Портмоне появилась на сайте - но пишут что заказывать надо через Портмоне :)
https://creditdnepr.com.ua/pryvatnym-os ... a-portmone
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:40

Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже немає чим здачі давати

АКТИВИ БАНКУ ПІНЧУКА В І КВАРТАЛІ СКОРОТИЛИСЯ НА 9%
Згідно зі звітністю банку "Кредит Дніпро", в І кварталі його активи скоротилися на 0,87 млрд грн, або на 9% до 8,42 млрд грн. Це відбулося на фоні зменшення обсягу вкладень банку в депсертифікати НБУ (в портфелі до погашення) до 0 з 1 млрд грн на початок року. Кредитний портфель лишився на тому ж рівні - 4,1 млрд грн.

Депозитний портфель банку "Кредит Дніпро" в січні-березні зменшився на 0,68 млрд грн, або на 8% до 7,66 млрд грн.

Збиток банку в І кварталі становив 116,9 млн грн (за аналогічний період минулого року - 58,7 млн грн). Відрахування до резерву під знецінення кредитів - 31,7 млн грн (в січні-березні 2017 року - 51,9 млн грн). Згідно зі звітом про рух грошових коштів, отримані банком процентні доходи склали 94,3 млн грн, а сплачені процентні витрати - 109,7 млн грн.

Збиток "Кредит Дніпро" в 2017 році був 570,2 млн грн (у 2016 році - 556,6 млн грн).

http://finbalance.com.ua/news/Aktivi-banku-Pinchuka-v-I-kvartali-skorotilisya-na-9
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:51

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звонили давиче депо клянчили ...
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IMPRINTER
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